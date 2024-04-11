z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) 是 IBM Z Pervasive Encryption 的核心功能，它是 z/OS Communications Server 的智能网络安全发现和监控功能。IBM zERT Network Analyzer 是 z/OSMF 上基于 Web 的接口，可以帮助您根据特定查询条件确定哪些 z/OS TCP 和 Enterprise Extender 流量受保护或不受保护。对于 z/OS V2R5，引入了 zERT 基于策略的实施，它允许使用基于策略的规则以描述不同级别的加密保护，以及在 TCP 连接与这些规则匹配时采取的可选操作。对于 z/OS 3.1，IBM zERT Network Analyzer 提供了数据库连接身份验证增强功能、改进的升级支持以及用户界面刷新。