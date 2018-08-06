z/OSMF 是 z/OS 的一个功能，可通过 Web 浏览器界面与 IBM z/OS 系统通信，并管理系统的各个方面。
IBM z/OS® Management Facility (z/OSMF) 框架采用了简化、精简、自动化、更易于使用的任务，旨在提高 z/OS® 系统程序员的工作效率，减少培训时间并降低学习曲线。
z/OSMF 定义：用于管理 z/OS 系统各方面的新框架
获取基本功能，借助 z/OS 实现企业日常运营的简化和现代化。
获取不同 z/OS 管理区域的解决方案，可根据企业需求单独启用。
获取在 z/OS 系统上设置和配置 z/OSMF 的指南。
该接口从 z/OS 端加载并在 Web 浏览器中运行，可降低每个工作站维护客户端应用程序的工作量和风险。
与服务器进行 HTTPS 连接，结合基于 SAF 的身份验证和授权，增强 z/OS 的安全性并与当前的安全性需求保持一致。
通过单点控制来管理集群中的 z/OS 系统。例如，WLM 策略和一些 z/OSMF 插件。
包含适当程序和简化任务的框架，为负责管理 z/OS 系统配置的人员提供引导式安装步骤。
综合系统 (Sysplex) 管理工具允许将图形或图表视图纳入综合系统资源中，例如拓扑视图、物理、连接和耦合设施结构。
z/OS 操作程序控制台具备与 z/OS 控制台协同使用的功能。您可以查看系统消息并输入系统命令。
Software Management 任务可管理企业 z/OS 软件库存、部署 SMP/E 打包和安装的软件、生成有关企业软件的报告。
Incident Logs 可用于集成和自动化问题数据管理中的手动操作，以便收集所需的诊断数据。
Workload Management 是一款基于浏览器的用户界面，可用于管理和提供 WLM 准则，以进行资源分配。
Resource Monitoring 是一款基于 Web 的用户界面，可用于监控企业 z/OS、AIX®、Linux® 和 Windows® 系统的性能。
z/OSMF Capacity Provisioning 是一款基于浏览器的用户界面，可用于管理企业的域配置和策略，并提供状态报告。
借助具象状态传输 (REST) API，z/OSMF 提供简单易用、独立于语言和平台且易于解析的服务。