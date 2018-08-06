主页 计算和服务器 Z z/OS z/OSMF IBM z/OS Management Facility (z/OSMF)
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显示一个人通过 Web 浏览器界面管理 z/OS 系统功能的等距插图

z/OSMF 是 z/OS 的一个功能，可通过 Web 浏览器界面与 IBM z/OS 系统通信，并管理系统的各个方面。

IBM z/OS® Management Facility (z/OSMF) 框架采用了简化、精简、自动化、更易于使用的任务，旨在提高 z/OS® 系统程序员的工作效率，减少培训时间并降低学习曲线。

z/OSMF 定义：用于管理 z/OS 系统各方面的新框架
开始试用 z/OSMF Core Services

获取基本功能，借助 z/OS 实现企业日常运营的简化和现代化。

 注册获取试用版 z/OSMF Plug-ins

获取不同 z/OS 管理区域的解决方案，可根据企业需求单独启用。

 注册获取试用版 z/OSMF 配置

获取在 z/OS 系统上设置和配置 z/OSMF 的指南。

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您将能够
简化和更新 z/OS 管理

基于浏览器的简化和现代化解决方案，支持 z/OS 系统管理。
REST API 增强 z/OS 可用性

REST API 独立于平台和编程语言，可协助企业编写程序，用于管理 z/OS 资源。
简化 z/OS 任务

z/OSMF Workflows 框架采用逐步工作流程，可简化和自动化 z/OS 任务。
使用 z/OSMF 的功能
ServerPac 安装

通过精简的 ServerPac 简化 z/OS 堆栈中软件的安装和设置。

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引导式软件更新

通过引导式体验，安装纠正性和功能性更新，从而简化维护工作。

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z/OSMF Ansible 集合

自动化工作流程和 IBM Cloud® Provisioning and Management 资产。

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z/OS 管理服务目录

通过各项服务改进 z/OS 管理。

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功能 基于浏览器的免管理客户机应用程序

该接口从 z/OS 端加载并在 Web 浏览器中运行，可降低每个工作站维护客户端应用程序的工作量和风险。

 基于 HTTPS 和 SAF，保证安全性

与服务器进行 HTTPS 连接，结合基于 SAF 的身份验证和授权，增强 z/OS 的安全性并与当前的安全性需求保持一致。

 跨系统单点控制

通过单点控制来管理集群中的 z/OS 系统。例如，WLM 策略和一些 z/OSMF 插件。

 工作流程简化程序员的任务

包含适当程序和简化任务的框架，为负责管理 z/OS 系统配置的人员提供引导式安装步骤。

 设置工作流程任务 综合系统 (Sysplex) 管理工具有多种视图

综合系统 (Sysplex) 管理工具允许将图形或图表视图纳入综合系统资源中，例如拓扑视图、物理、连接和耦合设施结构。

 设置综合系统 (Sysplex) 服务 z/OS 操作程序控制台可协同系统交互

z/OS 操作程序控制台具备与 z/OS 控制台协同使用的功能。您可以查看系统消息并输入系统命令。

 设置控制台服务 通过软件管理工具精简流程

Software Management 任务可管理企业 z/OS 软件库存、部署 SMP/E 打包和安装的软件、生成有关企业软件的报告。

 设置任务 事件日志工具可简化诊断

Incident Logs 可用于集成和自动化问题数据管理中的手动操作，以便收集所需的诊断数据。

 设置事件日志 工作负载管理工具可帮助分配资产

Workload Management 是一款基于浏览器的用户界面，可用于管理和提供 WLM 准则，以进行资源分配。

 设置工作负载管理工具 灵活的性能资源监控

Resource Monitoring 是一款基于 Web 的用户界面，可用于监控企业 z/OS、AIX®、Linux® 和 Windows® 系统的性能。

 设置资源监控 容量配置管理域

z/OSMF Capacity Provisioning 是一款基于浏览器的用户界面，可用于管理企业的域配置和策略，并提供状态报告。

 设置容量配置 REST 数据集、文件、作业和控制台服务

借助具象状态传输 (REST) API，z/OSMF 提供简单易用、独立于语言和平台且易于解析的服务。

 设置 REST 服务