IBM Z® Software Asset Management 提供资产发现、监控和报告，以了解 IBM Z 以及第三方产品和应用程序的使用情况。企业可以使用它来管理硬件和软件资产的整个生命周期，包括软件许可证和合同管理。IBM Z Software Asset Management 提供完整的审计跟踪来跟踪使用情况并支持有效的许可证管理，因此能够避免因违反许可证合规性导致的处罚。还可以添加 IBM Z Software Asset Management for Distributed，以实现端到端软件资产管理解决方案。此外，还通过新报告添加对 SCRT Tailored Fit Pricing 的支持。