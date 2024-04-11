IBM Z® Software Asset Management 提供资产发现、监控和报告，以了解 IBM Z 以及第三方产品和应用程序的使用情况。企业可以使用它来管理硬件和软件资产的整个生命周期，包括软件许可证和合同管理。IBM Z Software Asset Management 提供完整的审计跟踪来跟踪使用情况并支持有效的许可证管理，因此能够避免因违反许可证合规性导致的处罚。还可以添加 IBM Z Software Asset Management for Distributed，以实现端到端软件资产管理解决方案。此外，还通过新报告添加对 SCRT Tailored Fit Pricing 的支持。
自动发现和识别在 IBM Z 平台上运行的 IBM® 和第三方软件。
提高操作作业的性能并减少数据库磁盘空间需求。
监控软件使用情况和相关增长，以便企业可以主动规划未来的容量需求。
通过删除未使用和过时的软件来降低成本。
IBM Z® Software Asset Management 自动发现并识别在 IBM z/OS® 平台上运行的 IBM® 和第三方软件。
生成交互式报告，提供便捷的超链接以深入了解更多详细信息。该软件提供 Enhanced Analyzer Reports，可以显示机器库存、存储设备和资源的视图。
监控软件使用情况和相关增长，帮助规划未来的容量需求。
该软件提供高速扫描和内部应用程序标记功能，有助于生成系统上所有内容的完整库存，而无需大量开销。它还通过报告提供更改跟踪，该报告显示自上次代理扫描以来添加或删除的产品。
通过提供完整的审计跟踪来跟踪使用情况，并实现有效的许可证管理，避免因许可证违规行为而受到处罚。
对许多系统元素的系统管理功能进行单点控制，涵盖 IBM 系统综合体中的硬件和软件企业资源。
这是一个附带可定制仪表板的免费组件，可将不同来源的大型机管理信息和任务整合到单一环境中。
减少管理和操作任务、定制和编程工作，以及与 Parallel Sysplex 自动化和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。
一个用于应用程序现代化的分析平台，它使用认知技术来分析大型机应用程序，以便企业可以快速发现和理解相互依赖性和变化的影响。