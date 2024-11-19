IBM® zSystems Integration for Observability 是一套独立的 OMEGAMON 代理程序，可联合提供新的数据集成和用户界面。
结合大型机和混合云指标对于成功实现可观测性平台的现代化至关重要。借助 IBM zSystems Integration for Observability，可将 IBM® OMEGAMON 指标流式传输到所选的 AIOps 平台、使用 IBM® Cloud Pak for AIOps 关联事件并应用分析，以实现跨混合云的弹性。
IBM zSystems Integration for Observability 包括以下 IBM 产品组件：
IBM zSystems Integration for Observability 的新功能和特征摘要
作为一名希望提高操作可观测性的 IT 经理，在单一用户体验下跨大型机和分布式平台提供洞察分析非常重要。IBM® zSystems Integration for Observability 可提供核心基础架构，并支持当前无权使用 IBM® Z Monitoring Suite 或 IBM Z Service Management Suite 的 IBM® OMEGAMON 客户使用该基础架构。
您可以利用此数据生态系统，将 OMEGAMON 数据流式传输到单个服务管理仪表板中，并提供给其他可观测性工具使用，而无需升级到套件。这有助于最大限度地发挥 AIOps 集成对跨混合云可观测性的影响。
为 IBM 分析解决方案或任何 AI 平台（如 Elastic Stack、Instana 和 Splunk）提供数据。
将不同来源的数据整合到统一的服务管理仪表板中，然后发送到其他工具。
使用 IBM Z ChatOps 或其他聊天工具缩短解决时间并改善协作。
从服务管理仪表板流式传输和发布 OMEGAMON 数据，以开放 AI 平台来关联事件。
在单个源仪表板中可视化来自多个来源的数据，并使用聊天平台进行协作。
利用 Watson AIOps 体验移动设备到大型机的视图以及在混合拓扑中关联事件的能力。
检测并发现活跃的 z/OS 资源及其连接和关系。可创建符合通用数据模型 (CDM) 的 XML 文件（也称为“手册”）。这些手册可以由提供变更、配置管理和业务流程管理的各种产品控制台显示和使用。
这是一款基于 Web 的自定义仪表板用户界面，将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。异常事件的监控和自动化有助于在单个界面中隔离和诊断问题、发出命令和查看结果。
为代理/服务器/客户端架构中的 IBM OMEGAMON 套件提供安全性、数据传输和存储、通知机制、用户界面呈现和通信服务。
提供聊天机器人功能，让用户可以访问 Slack 等协作平台中 Z Systems 管理工具的信息。
可用于向聊天平台的运营团队发出 IBM Z 事件通知，包括由机器学习支持的建议，以帮助快速隔离和解决问题。
可提供基础架构，用于从 z/OS 系统访问 IT 运营数据，并以可使用的格式将其流式传输到分析平台。
在一个单一位置显示来自 OMEGAMON 显示器和第三方软件等各种来源的性能信息。可提供近乎实时的历史信息，以及操作系统和关键子系统的性能。
一款容器化组件，可创建快速图形分析，以发现 Z Systems 资源之间的关系。
用于了解 IBM Z 上运行的资源，并为资源依赖关系提供标准图形 API。
一款 React UI 组件，主要可提供网络风格的图表。IBM Z Resource Discovery Visualization Service 的用户可将其作为节点库导入，并通过其界面进行配置。您可以通过实施和注册数据提供工具，来将数据提供给组件。
通过查看 IBM Z Systems 指标和日志数据，实现跨混合云的应用程序可观测性。
通过关联来自 OMEGAMON 的事件和跨混合拓扑的多个数据源来诊断系统问题。
通过 z/OS 上的 Tivoli Enterprise Portal Server 容器化来集中监控基础架构。
将多种 IBM Z 监控工具整合到一个集成解决方案中。
为一系列系统管理功能提供单点控制。
帮助管理和监控 z/OS 存储资源，包括云层。
通过近乎实时的运营分析加速混合事件识别。
通过单一解决方案提供从移动设备到大型机的端到端可观测性。
帮助您开启 AIOps 之旅并实现 IT 运营转型。