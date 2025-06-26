IBM Concert for Z

利用 AI 提升效能，简化大型机 IT 运营管理

内置大型机弹性专业知识

IBM Concert® for Z 是一款由人工智能驱动的 IT 运维管理中枢，通过整合分散的数据与洞察，助力企业加速响应并简化运维，从而彻底改变大型机弹性管理方式。
专注于关键优先事项

处理 IBM Z® 中已分组、分级并优先排序的问题与警告，以确保操作清晰有效。
缩短问题的平均修复时间

借助 AI 驱动的根本原因检测以及针对您环境定制的内置建议，快速解决各类问题。
缩小大型机技能差距

全面掌握系统运行状况，并通过内置专家建议和 AI 智能体聊天功能深入探究问题，以便采取果断行动。
获得统一的端到端可见性

通过直观的仪表板、拓扑视图和实时影响分析，了解事件的全部影响。

 

功能

显示运营管理的屏幕截图

异常检测：运用机器学习技术，通过识别与正常系统行为存在偏差的情况，尽早发现问题。

 

拓扑映射：查看应用程序与基础设施之间的事务级链接，以实现全栈可见性。

 

事件关联：对 Z 系统中的警报进行分组和优先排序，以减少噪音并缩短响应时间。

 

人工智能驱动式专家建议：利用生成式 AI 和内置 IBM Z 专业知识，获取精确的修复建议，从而确保更快地解决复杂问题。
显示 APAR 洞察分析的屏幕截图

维护风险洞察分析：将风险、先决条件和关系可视化呈现，以便清晰规划软件升级路线图。

 

漂移监控：跟踪和管理 z/OS® 中的维护漂移，以确保及时且一致的更新。

 

基于 AI 的缓解策略：监控正在运行的产品、跟踪各项功能并利用 watsonx.ai® 生成的缓解策略来降低风险。

 

影响分析：识别 APAR 依赖关系，并更快地应用关键更新，以最大限度地减少业务中断。

 
显示 IBM Concert 中的安全性和合规性的屏幕截图

证书运行状况可见性：通过单个统一视图，监控 IBM Z 证书的运行状况和合规状态。

 

合规监控：通过集中、可审计的控制措施，跟踪整个应用程序生命周期的合规情况。

 
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异常检测：运用机器学习技术，通过识别与正常系统行为存在偏差的情况，尽早发现问题。

 

拓扑映射：查看应用程序与基础设施之间的事务级链接，以实现全栈可见性。

 

事件关联：对 Z 系统中的警报进行分组和优先排序，以减少噪音并缩短响应时间。

 

人工智能驱动式专家建议：利用生成式 AI 和内置 IBM Z 专业知识，获取精确的修复建议，从而确保更快地解决复杂问题。
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维护风险洞察分析：将风险、先决条件和关系可视化呈现，以便清晰规划软件升级路线图。

 

漂移监控：跟踪和管理 z/OS® 中的维护漂移，以确保及时且一致的更新。

 

基于 AI 的缓解策略：监控正在运行的产品、跟踪各项功能并利用 watsonx.ai® 生成的缓解策略来降低风险。

 

影响分析：识别 APAR 依赖关系，并更快地应用关键更新，以最大限度地减少业务中断。

 
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证书运行状况可见性：通过单个统一视图，监控 IBM Z 证书的运行状况和合规状态。

 

合规监控：通过集中、可审计的控制措施，跟踪整个应用程序生命周期的合规情况。

 

用例

在“Z”符号旁手持笔记本的男士
IBM Z 的维护风险

利用 Concert for Z 优化混合环境的弹性，并为 SecOps 团队提升对混合环境的可见性。借助生成式 AI 驱动的洞察分析，您可以实现风险评估、整体合规以及更快的故障排除，从而增强应用程序的弹性并减少停机时间。

 了解有关 Z 维护风险的更多信息

提高自动化程度以提升效率

Concert 仪表板屏幕的插图

IBM Concert

IBM Concert 是一个面向现代分布式环境的人工智能驱动式运营中心，它能够统一碎片化的数据，并自动执行各种操作，以增强应用程序的弹性，并确保跨混合环境和多云环境的持续合规性。它提供实时洞察分析、优先操作建议和审计就绪报告，以帮助团队大规模降低风险、优化绩效，并证明控制措施的有效性。
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使用 IBM Z 在服务器机房的计算机上工作的两名工程师伙伴

watsonx Assistant for Z

生成式 AI 与自动化技术，能够为追求更简便、更高效大型机体验的组织提供解决方案。通过简化信息访问和自动执行耗时任务，提高 IBM Z 用户的工作效率、自主权和信心。

 
了解有关 watsonx Assistant for Z 的更多信息
后续步骤

了解 Concert for Z 如何将分散的信号转化为可操作的洞察分析，从而帮助团队更快地采取行动并简化大型机运营。
更多探索方式 社区 文档 了解有关 IBM Concert 的更多信息