利用 AI 提升效能，简化大型机 IT 运营管理
IBM Concert® for Z 是一款由人工智能驱动的 IT 运维管理中枢，通过整合分散的数据与洞察，助力企业加速响应并简化运维，从而彻底改变大型机弹性管理方式。
处理 IBM Z® 中已分组、分级并优先排序的问题与警告，以确保操作清晰有效。
借助 AI 驱动的根本原因检测以及针对您环境定制的内置建议，快速解决各类问题。
全面掌握系统运行状况，并通过内置专家建议和 AI 智能体聊天功能深入探究问题，以便采取果断行动。
通过直观的仪表板、拓扑视图和实时影响分析，了解事件的全部影响。
利用 Concert for Z 优化混合环境的弹性，并为 SecOps 团队提升对混合环境的可见性。借助生成式 AI 驱动的洞察分析，您可以实现风险评估、整体合规以及更快的故障排除，从而增强应用程序的弹性并减少停机时间。
IBM Concert 是一个面向现代分布式环境的人工智能驱动式运营中心，它能够统一碎片化的数据，并自动执行各种操作，以增强应用程序的弹性，并确保跨混合环境和多云环境的持续合规性。它提供实时洞察分析、优先操作建议和审计就绪报告，以帮助团队大规模降低风险、优化绩效，并证明控制措施的有效性。
生成式 AI 与自动化技术，能够为追求更简便、更高效大型机体验的组织提供解决方案。通过简化信息访问和自动执行耗时任务，提高 IBM Z 用户的工作效率、自主权和信心。