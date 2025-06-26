IBM Concert for Z

IBM Concert 是一个面向现代分布式环境的人工智能驱动式运营中心，它能够统一碎片化的数据，并自动执行各种操作，以增强应用程序的弹性，并确保跨混合环境和多云环境的持续合规性。它提供实时洞察分析、优先操作建议和审计就绪报告，以帮助团队大规模降低风险、优化绩效，并证明控制措施的有效性。