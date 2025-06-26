实现风险可视化、划分优先级并进行管理，同时保持弹性
每次维护更新均需投入时间与精力，但未修补的维护可能带来严重风险。IBM Concert® 可让您清晰了解哪些 z/OS® 修复尚未应用，从而帮助您避免因使用非当前软件而导致的中断和安全风险。
通过自动执行风险跟踪，可免除手动操作，让您的团队能够专注于战略规划，同时最大程度减少在风险识别与评估上所花费的时间。
识别并优先处理影响重大的修复工作，以确保系统平稳运行，避免业务运营出现中断。
利用 AI 辅助进行及时修复，并采取缓解策略，从而最大限度地减少系统漏洞并填补覆盖缺口。
及时执行自动跟踪并规划维护工作，以避免未来出现升级问题。
可视化授权程序分析报告 (APAR) 可识别风险、先决条件和关系，从而主动定义软件升级策略，并防止升级过程中出现中断。
监控和管理所有 z/OS 环境中的维护漂移，以实现及时更新，并主动填补覆盖缺口。
使用“爆炸半径”分析 APAR 依赖关系和先决条件，确保及时应用关键更新，并最大限度地降低系统风险。
IntelliMagic Vision™ for z/OS & Concert 根据 SLI 和 SLO 对基础设施性能评估进行评分，以全面评估业务服务的健康状况，并制定缓解问题的计划。
适用于 z/OS 和 Concert 的 Ansible® 自动化平台可持续监控证书合规性（包括 IBM Z®），并制定积极主动的企业级合规政策，以避免代价高昂的处罚和违规行为。
IBM Developer for z/OS & Concert 可分析整个混合基础设施中的配置漂移，节省修复与变更相关问题的时间，同时维持监管标准合规性，例如为所有软件版本保留一份软件物料清单副本