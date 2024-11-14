通过从共享的 z/OS 基础设施资源中分离出来的、特定于应用程序的视图，直观且关联地查看整个 z/OS 基础设施中的 z/OS 测量数据。与目前需要编码报告或掌握不同工具集（侧重于基础设施的不同和孤立区域）的方法相比，IntelliMagic Vision 在整个 z/OS 平台上使用的单一界面大大加快了学习速度，促进了协作并提高了分析效率。