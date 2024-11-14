主页 Z 软件 Z 分析 IntelliMagic Vision for z/OS IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
端到端 z/OS 性能分析，用于成本优化和主动问题检测
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一位女士使用笔记本电脑工作的特写，电脑上面有一个描绘数据的信息图

 

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 是适用于IBM Z的高级性能分析软件，通过定制、无代码的可视化呈现方式，提供灵活的数据分析，助力分析人员识别风险并调整工作负载，并利用新一代智能技术实现了大型主机性能分析的现代化。

 

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可以在多个层面上帮助您的组织：

  • 分析师可以通过交互式洞察分析和可定制的报告，控制端到端大型机环境，以防止可用性风险。
  • 通过简化的问题分析和解决方案，增强新员工和现有员工的能力。
  • 通过简单易懂的导航和基础设施连接，加快新员工的学习速度。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 的总体经济影响
社区

IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
功能
风险检测 利用 IntelliMagic Vision Health Insights 检测风险

通过可解释的内置人工智能，利用基于内置专家领域知识的上下文敏感阈值，自动评估和评定 700 多个关键 z/OS 指标，防止基础设施和应用程序可用性面临潜在风险。
自动异常检测 IntelliMagic Vision Change Detection 视图

自动、灵活的 z/OS 异常检测使用统计分析，可突出显示关键指标中统计意义上的显著变化，通过快速识别问题领域中的变化，加快问题的解决。它还能让您及早发现可能产生负面影响的变化。
交互式图形用户界面 现代化的交互式图形用户界面

通过从共享的 z/OS 基础设施资源中分离出来的、特定于应用程序的视图，直观且关联地查看整个 z/OS 基础设施中的 z/OS 测量数据。与目前需要编码报告或掌握不同工具集（侧重于基础设施的不同和孤立区域）的方法相比，IntelliMagic Vision 在整个 z/OS 平台上使用的单一界面大大加快了学习速度，促进了协作并提高了分析效率。
可定制报告 可动态定制的报告

先进的点击定制功能，可立即按需分析，无需编程或复杂步骤，并可实现最适合当前查询的可视化。
上下文深入分析 上下文敏感深入分析

灵活且与上下文相关的深入分析功能，助力分析人员根据当前视图，确定最相关的替代分析路径，只需点击几下就能对每个假设进行研究。这可以快速消除“死胡同”，大大加快解决问题的速度。在处理海量数据时，将分析重点放在所需的数据子集上的能力尤为重要。
SaaS 交付 通过 SaaS 交付实现 AIOps

采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输数据）、减轻处理问题或安装产品维护所需的员工资源负担，以及获得部分 IntelliMagic 和 IBM 咨询服务以补充本地技能。直观的交互式界面，内置最佳实践的阈值和建议，也加速了新员工和跨平台的培训。

成功案例

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采取后续步骤

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