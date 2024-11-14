IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 是适用于IBM Z的高级性能分析软件，通过定制、无代码的可视化呈现方式，提供灵活的数据分析，助力分析人员识别风险并调整工作负载，并利用新一代智能技术实现了大型主机性能分析的现代化。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 可以在多个层面上帮助您的组织：
IBM 助力性能分析师管理和优化其 z/OS 存储
通过可解释的内置人工智能，利用基于内置专家领域知识的上下文敏感阈值，自动评估和评定 700 多个关键 z/OS 指标，防止基础设施和应用程序可用性面临潜在风险。
自动、灵活的 z/OS 异常检测使用统计分析，可突出显示关键指标中统计意义上的显著变化，通过快速识别问题领域中的变化，加快问题的解决。它还能让您及早发现可能产生负面影响的变化。
通过从共享的 z/OS 基础设施资源中分离出来的、特定于应用程序的视图，直观且关联地查看整个 z/OS 基础设施中的 z/OS 测量数据。与目前需要编码报告或掌握不同工具集（侧重于基础设施的不同和孤立区域）的方法相比，IntelliMagic Vision 在整个 z/OS 平台上使用的单一界面大大加快了学习速度，促进了协作并提高了分析效率。
先进的点击定制功能，可立即按需分析，无需编程或复杂步骤，并可实现最适合当前查询的可视化。
灵活且与上下文相关的深入分析功能，助力分析人员根据当前视图，确定最相关的替代分析路径，只需点击几下就能对每个假设进行研究。这可以快速消除“死胡同”，大大加快解决问题的速度。在处理海量数据时，将分析重点放在所需的数据子集上的能力尤为重要。
采用云模型的优势包括快速实施（无需花费时间在本地安装和设置产品）、最少的设置（仅用于传输数据）、减轻处理问题或安装产品维护所需的员工资源负担，以及获得部分 IntelliMagic 和 IBM 咨询服务以补充本地技能。直观的交互式界面，内置最佳实践的阈值和建议，也加速了新员工和跨平台的培训。