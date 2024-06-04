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利用生成式 AI 助手在 IBM® Z 平台上将工作效率提升至全新水平
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watsonx Code Assistant 的插图，其中图标表示信息连接
生成式 AI 助手开启大型机工作效率的新纪元

IBM® watsonx Assistant for Z 将数十年的经验和最佳实践融入您的团队参与和管理大型机所需的工具中，从而提高了用户的工作效率。

 

这一人工智能 (AI) 助手旨在通过将 Z 专家的知识整理为一组值得信赖的自动化功能，简化和优化复杂和重复任务的执行过程，以供各种经验水平的系统程序员、操作员和开发人员使用。

 

IBM watsonx Assistant for Z 通过减少新 Z 用户的上手时间，并加快 Z 专家的知识传递，提高了 IBM Z 用户的自主权和信心。

 

 
彻底改变您的大型机体验

参与此网络研讨会，了解会话式 AI 和 IT 自动化如何为各种经验水平的 IBM Z 用户实现大型机管理转型。
Gartner 报告：《IBM 大型机 60 年发展状态》

Gartner 报告：IBM 大型机 60 年发展状态
客户收益 提高工作效率

通过简化信息访问和自动执行耗时任务，提高 IBM Z 用户的工作效率、自主权和信心。

 最大限度地减小学习曲线

帮助新加入的 Z 用户访问 IBM Z 域知识库，并通过会话式 AI 功能获取问题的答案。

 整理知识库

支持 IBM Z 专家整理他们的 IBM Z 知识，以改善信息访问和协作。

主要功能 会话式 AI 助手

提供自助服务体验，通过情境感知型会话式助手提供精选答案和及时的帮助。

 智能自动化

使用推荐的后续最佳行动，并运行自动化功能，从而使用与您的对话相关的技能完成任务。

 技能目录

探索并将现有工作流程作为技能无缝导入到产品目录中，或为您的特定用例构建自定义技能。
基于 watsonx Orchestrate 构建

IBM watsonx Orchestrate 提供会话式 AI 和自动化功能来转变企业的工作方式。Orchestrate 通过技能实现了个性化，可通过团队已在使用的工具来支持他们的日常工作。下一代 AI 助手构建器利用了生成式 AI 和自动化技术的强大功能，这让领域专家能够通过强大的低代码构建体验，打造引人注目的全新 AI 助手。

watsonx Assistant for Z 基于 IBM watsonx Orchestrate 构建，并与 IBM Research 合作，采用定制的大型语言模型 (LLM) 和 Z 域特定的检索增强生成 (RAG) 框架。通过使用 watsonx Assistant for Z，您可以将使用 Ansible、JCL 和 REXX 等创建的现有可信自动化功能无缝导入产品目录中，并通过会话式聊天体验开启自动化功能。

 

 探索 watsonx Orchestrate
购买方式

与我们的专家联系，详细了解定价信息以及如何开始使用 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 加速自动化计划。
资源 彻底改变您的大型机体验

试想一下，准确无误的回复和完美无瑕的任务执行，均能触手可及。加入网络研讨会，了解会话式 AI 和 IT 自动化如何能为所有用户实现 IBM Z 转型。

 IBM 大型机 60 年发展状态

60 年过去了，IBM 大型机仍然至关重要。随着新的挑战不断涌现，基础设施和运营领导者可以通过调查研究来最大限度地利用其 IBM 大型机投资，并适应现代化需求。
采取后续步骤

准备好利用生成式 AI 助手在 IBM Z 平台上将工作效率提升至全新水平了吗？预约现场演示或咨询我们的专家，了解 watsonx Assistant for Z 可以做些什么。

 

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