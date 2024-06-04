IBM watsonx Orchestrate 提供会话式 AI 和自动化功能来转变企业的工作方式。Orchestrate 通过技能实现了个性化，可通过团队已在使用的工具来支持他们的日常工作。下一代 AI 助手构建器利用了生成式 AI 和自动化技术的强大功能，这让领域专家能够通过强大的低代码构建体验，打造引人注目的全新 AI 助手。

watsonx Assistant for Z 基于 IBM watsonx Orchestrate 构建，并与 IBM Research 合作，采用定制的大型语言模型 (LLM) 和 Z 域特定的检索增强生成 (RAG) 框架。通过使用 watsonx Assistant for Z，您可以将使用 Ansible、JCL 和 REXX 等创建的现有可信自动化功能无缝导入产品目录中，并通过会话式聊天体验开启自动化功能。