参与此网络研讨会，了解会话式 AI 和 IT 自动化如何为各种经验水平的 IBM Z 用户实现大型机管理转型。
Gartner 报告：IBM 大型机 60 年发展状态
通过简化信息访问和自动执行耗时任务，提高 IBM Z 用户的工作效率、自主权和信心。
帮助新加入的 Z 用户访问 IBM Z 域知识库，并通过会话式 AI 功能获取问题的答案。
支持 IBM Z 专家整理他们的 IBM Z 知识，以改善信息访问和协作。
提供自助服务体验，通过情境感知型会话式助手提供精选答案和及时的帮助。
使用推荐的后续最佳行动，并运行自动化功能，从而使用与您的对话相关的技能完成任务。
探索并将现有工作流程作为技能无缝导入到产品目录中，或为您的特定用例构建自定义技能。
IBM watsonx Orchestrate 提供会话式 AI 和自动化功能来转变企业的工作方式。Orchestrate 通过技能实现了个性化，可通过团队已在使用的工具来支持他们的日常工作。下一代 AI 助手构建器利用了生成式 AI 和自动化技术的强大功能，这让领域专家能够通过强大的低代码构建体验，打造引人注目的全新 AI 助手。
watsonx Assistant for Z 基于 IBM watsonx Orchestrate 构建，并与 IBM Research 合作，采用定制的大型语言模型 (LLM) 和 Z 域特定的检索增强生成 (RAG) 框架。通过使用 watsonx Assistant for Z，您可以将使用 Ansible、JCL 和 REXX 等创建的现有可信自动化功能无缝导入产品目录中，并通过会话式聊天体验开启自动化功能。