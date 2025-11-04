IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) 可在事务流经各种 z/OS 子系统时生成跟踪遥测信号。
IBM Z APM Connect 通过使用 OpenTelemetry 提供从 z/OS 子系统到企业级可观测性平台的跟踪遥测信号，帮助客户实现完整的端到端应用可观测性和更快的问题隔离，从而影响关键的客户事务。
通过跟踪从公有云到大型机的混合应用程序流，您可以消除企业范围可观测性策略中的 IBM Z 盲区。
通过使用 OpenTelemetry，来自 z/OS 的遥测信号可以传送到多个可观测性平台。
借助端到端的可见性，通过更快地识别和解决应用程序问题，减少低效的“作战室”调查所花费的频率和时间。
可观测性解决方案为您提供混合云应用程序的可见性、可控性和自动化，以帮助确保最佳性能和资源的有效利用。IBM Z APM Connect 将 z/OS 跟踪遥测数据传输到这些工具中，并将应用程序可见性扩展到大型机，同时优化轻量级性能。
OpenTelemetry 凭借其提供与供应商无关的可观测性框架（该框架可帮助生成、处理和分发遥测数据）的使命而迅速获得了普及。IBM Z APM Connect 可以生成并导出符合 OpenTelemetry Protocol (OTLP) 的跟踪跨度，以便将其摄取到任何 OpenTelemetry 收集器中。
随着跨越移动设备、公有云和企业内部环境的复杂混合应用程序的快速发展，以应用程序为中心的视图变得比以往任何时候都更加重要，它可以快速隔离影响客户的应用程序问题，并避免使用效率低下的“作战室”来分流问题。
对于许多组织来说，应用程序的复杂性已经超出了优秀工程和 IT 团队的能力范围。由于涉及多个利益相关者，让合适的专家快速参与进来对于保持服务质量关键。当您拥有一个显示端到端应用程序性能的单一窗口时，每个人都可以访问详细信息，以便在几分钟内（而不是几小时或几天）诊断和纠正关键问题。
随着交易在 z/OS 子系统之间跳跃，之前的大型机黑匣已经转变为多层可见性。通过提供有关交易层面性能的背景信息，主题专家可以获得足够的信息并采取提示行动。更好的沟通意味着更快的时间恢复或避免问题。
深入了解 IBM Z Application Performance Management Connect。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。