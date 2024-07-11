Banco de Brasília S.A. (BRB) 需要改善大型机监控基础架构，以实现活动自动化，集成不同平台并监控整个服务器和服务组中的数据和统计数据。该机构于 2018 年年中完成了高平台系统向 IBM® z15 大型机的迁移，为 700 多万客户提供超安全、敏捷和混合多云就绪基础架构。对这一新环境的监控仍处于起步阶段，仅限于几个指标。
自那时起，该机构的日常挑战就是改进有助于监控环境的流程和工具，使其可供所有相关方使用，并分享有关高平台环境如何运作的信息，特别是与性能和可用性相关的统计数据。由于未集成高平台和低平台监控流程和工具，因此只有低平台能够从采用 Grafana（ibm.com 外部链接）带来的巨大改进中获益。这使该机构更加清楚地认识到，在监控高平台环境方面，他们还需要不断发展。
在这种情况下，将大型机监控集成到已为低端平台设计的同一流程中显然是一项挑战。这将使该机构拥有更高效的流程，提高基础架构的性能并加强安全性。
为了满足这一需求，IBM 监控团队与该机构的大型机基础架构团队共同采取了一些行动，例如使用 IBM® Tivoli Enterprise Portal。这样就创建了仪表板，使 BRB 能够更积极主动地监控大型机。
作为项目的一部分，IBM 团队提供了安装和配置 IBM® OMEGAMON Data Provider（包含在 IBM® Z Service Management Suite 中）所需的知识和支持。服务主要以实时监控为重点；在 IBM® z/OS 下配置从监控代理程序收集数据；将有关 z/OS、IBM® CICS Transaction Server、IBM® Db2、IBM MQ 以及存储、网络和 Java 组件的信息发送到 Elasticsearch/Grafana 平台；以仪表板的形式创建和提供信息；以及收集历史数据。
BRB 过去曾面临缺乏存储池空间来存储 Db2 存档日志的问题，导致大型机批处理和在线服务不可用。因此，当存储池的增长超出正常预期时，必须让 ITOP 和 Db2 管理员知道。监控团队使用 OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 代理功能启用警报来监控 Db2 存档存储池。几周后，又发生了类似的 Db2 存储事件；只是这一次，支持团队提前收到了警报，从而获得了更多时间采取行动，避免了 Db2 on z/OS 中断。如今，BRB 已经创建先进的集成可观察性仪表板，通过 Elasticsearch/Prometheus/Grafana 工具提供整个大型机和分布式环境的整体视图。
事实证明，OMEGAMON Data Provider 是项目成功的核心。通过 OMEGAMON Data Provider，可以使用与低端服务器相同的资源和流程，实现大型机运行指标和统计数据的专业可视化。从那一刻起，OpenSearch、Zabbix 和 Grafana 可以在异常情况下集中所有监控信息和自动操作，无论来源是大型机还是低平台。
BRB 通过与 IBM 合作增强大型机监控基础架构的举措已经产生了显著效益。通过将大型机监控与低端平台流程集成，该银行实现了更高的运营效率、改进了基础架构性能并加强了安全措施。IBM Tivoli Enterprise Portal 和 OMEGAMON Data Provider 等高级监控工具为该银行的整个技术环境提供了实时洞察，从而实现主动监控并快速解决潜在问题。此次技术升级不仅确保了 700 多万客户的无缝银行体验，而且还凸显了 BRB 在当今数字时代提供安全、高效金融服务的承诺。
BRB（IBM.com 外部链接）成立于 1964 年 12 月 10 日，是一家混合资本公司，其大股东是联邦区政府。1991 年，它成为一家提供多种服务的银行，业务范围包括：商业、外汇、开发和房地产。BRB 拥有 3,280 名员工，另外还有 450 名实习生、120 名学徒和 705 名外包工，因此创造了超过 4,500 个工作岗位。BRB 致力于提供卓越的客户服务，目前拥有 1,082 个服务点。除巴西首都所在的联邦区外，它还在巴西的 9 个州开展业务。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、Db2、CICS、IBM Z、OMEGAMON、Tivoli、z15 和 z/OS 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。