在这种情况下,将大型机监控集成到已为低端平台设计的同一流程中显然是一项挑战。这将使该机构拥有更高效的流程,提高基础架构的性能并加强安全性。

为了满足这一需求,IBM 监控团队与该机构的大型机基础架构团队共同采取了一些行动,例如使用 IBM® Tivoli Enterprise Portal。这样就创建了仪表板,使 BRB 能够更积极主动地监控大型机。

作为项目的一部分,IBM 团队提供了安装和配置 IBM® OMEGAMON Data Provider(包含在 IBM® Z Service Management Suite 中)所需的知识和支持。服务主要以实时监控为重点;在 IBM® z/OS 下配置从监控代理程序收集数据;将有关 z/OS、IBM® CICS Transaction Server、IBM® Db2、IBM MQ 以及存储、网络和 Java 组件的信息发送到 Elasticsearch/Grafana 平台;以仪表板的形式创建和提供信息;以及收集历史数据。

BRB 过去曾面临缺乏存储池空间来存储 Db2 存档日志的问题,导致大型机批处理和在线服务不可用。因此,当存储池的增长超出正常预期时,必须让 ITOP 和 Db2 管理员知道。监控团队使用 OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 代理功能启用警报来监控 Db2 存档存储池。几周后,又发生了类似的 Db2 存储事件;只是这一次,支持团队提前收到了警报,从而获得了更多时间采取行动,避免了 Db2 on z/OS 中断。如今,BRB 已经创建先进的集成可观察性仪表板,通过 Elasticsearch/Prometheus/Grafana 工具提供整个大型机和分布式环境的整体视图。

事实证明,OMEGAMON Data Provider 是项目成功的核心。通过 OMEGAMON Data Provider,可以使用与低端服务器相同的资源和流程,实现大型机运行指标和统计数据的专业可视化。从那一刻起,OpenSearch、Zabbix 和 Grafana 可以在异常情况下集中所有监控信息和自动操作,无论来源是大型机还是低平台。