为了降低业务风险并提供面向未来的服务，Legal & General 与 Elyzium 合作，将其养老金业务的核心应用程序迁移到 Microsoft Azure Cloud。新的云解决方案通过 IBM Workload Automation 与公司的本地 IBM® Z 环境紧密集成，将开发效率提高了 30%，从而缩短了新服务的上市时间。
Legal & General 是英国最大的养老金提供商之一，其零售和机构业务的退休客户超过 100 万。
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited 高级项目经理 Alex McArthur 证实：“近年来，我们的客户群显著扩大。这种增长是由一系列因素推动的，包括英国立法要求所有雇主自动将其员工纳入养老金计划，以及养老金风险转移措施，例如批量购买涉及固定收益养老金计划的年金，与 Legal & General 等专业保险公司签订保险协议。”
Legal & General 依靠数字系统来运营养老金业务。该组织使用一套应用程序（Asset and Liability Payment Services，简称 ALPS）来完成所有工作，包括为客户生成报价单和信函、计算每项养老金计划的总值等。几十年来，这套系统一直是在 IBM Z 平台上本地运行。
McArthur 解释道：“随着时间的推移，维护、扩展和调整 ALPS 以满足不断变化的业务需求变得越来越困难。20 年来，ALPS 已成功为 Legal & General 养老金客户提供服务，我们希望确保未来几十年的长期服务。”
他继续说道：“我们的最终目标是将 ALPS 转变为一个由松耦合服务组成的现代生态系统，提供安全性、敏捷性和弹性，以满足我们的长期业务需求。作为这一旅程的第一步，我们决定迁移到 Azure 云。”
转向现代云平台可缩短新服务的上市时间
通过强大的灾难恢复能力降低停机风险
应用程序在云段无缝运行，同时利用 IBM Z 上的批处理服务
将目光投向云之后，Legal & General 开始寻找在 Azure 上支持 ALPS 的最佳软件平台。该组织与其软件开发合作伙伴之一进行了深入的概念验证，之后决定在 Open Liberty（在基于 Azure Kubernetes Service (AKS) 的容器化环境中运行）上部署 ALPS，IBM 通过基于订阅的简化模型为其提供支持。
“我们根据多种缘由，确定 AKS 是最佳平台，包括互操作性、成本效益和部署速度。”McArthur 回忆道，“同样，我们相信 Open Liberty 是 IBM® WebSphere Application Server 的理想继承。借助 Open Liberty，我们可以获得久经验证的开源 Open Liberty 平台的所有优势，并得到 IBM 专家的企业级支持。”
尽管 ALPS 将迁移到云端，但该平台仍然需要能够与大型机上运行的其他批处理工作负载进行交互。为了确保 ALPS 能在云中平稳运行，Legal & General 想要寻找一个跨平台调度解决方案。
“在我们的大型机环境中，我们使用 IBM Z Workload Scheduler 确保每个作业在适当的时间运行，”McArthur 说道。“在考虑了各种选择之后，我们确定 IBM Workload Automation 最符合我们的需求。除了提供即时可用的预构建集成之外，该解决方案还与 IBM Z Workload Scheduler 完全向后兼容，使我们能够从单一管理平台查看本地和云工作负载。IBM Workload Automation 还提供了一种高度灵活且透明的成本模型，使我们能够直接在解决方案中跟踪支出。”
为了在 Azure 上部署和配置 IBM Workload Automation，Legal & General 与 IBM 业务合作伙伴 Elyzium 合作（Elyzium 专注于提供 IBM Workload Automation 解决方案）。
“对于复杂项目，我坚信要请专家帮忙，IBM 强烈推荐了 Elyzium，”McArthur 评论道。“从一开始就可以看出 Elyzium 团队在 IBM Workload Automation 方面拥有丰富的经验，并且对该解决方案有深入的了解。”
Elyzium 与 Legal & General 项目团队合作，对公司现有的批处理资产进行了全面评估，并为 IBM Workload Automation 规划了新的作业流。
McArthur 说：“现在，我们每年在 IBM Workload Automation 上运行 72,000 个任务，并在必要时运行额外的影子作业，以解决批次之间的依赖关系，并保持与大型机环境的互操作性。”
在开发和预生产环境中进行一系列部署之后，Legal & General 验证了新解决方案可提供生产运营所需的可靠性和性能。如今，公司在 Open Liberty on AKS 上运行其 ALPS 应用程序堆栈。
通过在安全性高、面向未来的平台上运行其 ALPS 应用程序，Legal & General 可以将大型机的可靠性与云技术的灵活性相结合。接下来，组织将开始把 ALPS 拆分为单个组件，以简化开发流程。
“将 ALPS 迁移到云端将令我们能够组件化并强化支撑我们养老金业务的数字服务。”McArthur 表示，“对于我们的开发和测试团队而言，迁移到云端将带来速度和效率方面的重大优势。通过将 ALPS 迁移到由 AKS 和 IBM Workload Automation 提供支持的 Azure，我们估计自己实施功能变更的能力提高了 30%。”
Legal & General 计划从 ALPS 中分离出来的第一项服务是 My Account，这是一个数字门户，客户可通过在线仪表板查看有关其养老金的信息。
McArthur 评论道："我们正在为一系列面向客户的新服务以及后台效率的提高奠定基础。例如，我们目前在内部处理客户沟通的生成和印刷。通过将此功能与 ALPS 分离，我们将可以自由地与这些服务合作，从而降低成本，并让企业专注于核心竞争力。”
至关重要的是，通过将 ALPS 迁移到基于云的现代化平台，Legal & General 能够将开发、安全和运营 (DevSecOps) 方法与强大的数据保护功能相结合，从而保护其关键系统。
“今天，我们可以轻松满足 ALPS 的四小时 RTO，这有助于我们确保能够在灾难情况下快速恢复系统。”McArthur 证实道，“我们的增强型数据保护和信息安全功能对于赢得新业务非常有帮助。向退休金信托基金证明我们可以保护其成员的数据至关重要。”
展望未来，Legal& General 对于拥有所需的强大基础架构平台以持续发展业务充满信心。
“现代工具和方法很实用，但最终完成任务的不是敏捷宣言，而是人。”McArthur 总结道，“Elyzium 团队始终愿意采取必要措施，确保我们的现代化工作步入正轨。当我们步入项目的下一阶段时，我们知道我们已拥有合适的人才、合作伙伴和技术来帮助我们取得成功。”
Legal & General（链接位于 ibm.com 站外）成立于1836 年，是英国领先的金融服务集团之一，也是全球主要投资者，管理着超过 1.2 万亿英镑的总资产。公司总部位于英国伦敦，是养老金风险转移、英国和美国人寿保险以及英国职场养老金和退休收入领域的领先国际参与者。
Elyzium（链接位于 ibm.com 站外）成立于 1998 年，是 IBM 合作伙伴，致力于提供基于 IBM 软件构建的顶级专业服务和企业系统管理解决方案。Elyzium 旨在帮助所有组织以简单、经济高效的方式实现工作负载自动化的优势，无论其行业、规模或内部资源成熟度如何。
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2024 年 4 月在美国制作。
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