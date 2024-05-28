将目光投向云之后，Legal & General 开始寻找在 Azure 上支持 ALPS 的最佳软件平台。该组织与其软件开发合作伙伴之一进行了深入的概念验证，之后决定在 Open Liberty（在基于 Azure Kubernetes Service (AKS) 的容器化环境中运行）上部署 ALPS，IBM 通过基于订阅的简化模型为其提供支持。

“我们根据多种缘由，确定 AKS 是最佳平台，包括互操作性、成本效益和部署速度。”McArthur 回忆道，“同样，我们相信 Open Liberty 是 IBM® WebSphere Application Server 的理想继承。借助 Open Liberty，我们可以获得久经验证的开源 Open Liberty 平台的所有优势，并得到 IBM 专家的企业级支持。”

尽管 ALPS 将迁移到云端，但该平台仍然需要能够与大型机上运行的其他批处理工作负载进行交互。为了确保 ALPS 能在云中平稳运行，Legal & General 想要寻找一个跨平台调度解决方案。

“在我们的大型机环境中，我们使用 IBM Z Workload Scheduler 确保每个作业在适当的时间运行，”McArthur 说道。“在考虑了各种选择之后，我们确定 IBM Workload Automation 最符合我们的需求。除了提供即时可用的预构建集成之外，该解决方案还与 IBM Z Workload Scheduler 完全向后兼容，使我们能够从单一管理平台查看本地和云工作负载。IBM Workload Automation 还提供了一种高度灵活且透明的成本模型，使我们能够直接在解决方案中跟踪支出。”

为了在 Azure 上部署和配置 IBM Workload Automation，Legal & General 与 IBM 业务合作伙伴 Elyzium 合作（Elyzium 专注于提供 IBM Workload Automation 解决方案）。

“对于复杂项目，我坚信要请专家帮忙，IBM 强烈推荐了 Elyzium，”McArthur 评论道。“从一开始就可以看出 Elyzium 团队在 IBM Workload Automation 方面拥有丰富的经验，并且对该解决方案有深入的了解。”

Elyzium 与 Legal & General 项目团队合作，对公司现有的批处理资产进行了全面评估，并为 IBM Workload Automation 规划了新的作业流。

McArthur 说：“现在，我们每年在 IBM Workload Automation 上运行 72,000 个任务，并在必要时运行额外的影子作业，以解决批次之间的依赖关系，并保持与大型机环境的互操作性。”

在开发和预生产环境中进行一系列部署之后，Legal & General 验证了新解决方案可提供生产运营所需的可靠性和性能。如今，公司在 Open Liberty on AKS 上运行其 ALPS 应用程序堆栈。