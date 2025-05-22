IBM Z 上的 AI 通过直接在交易数据上应用机器学习，提供实时洞察分析，无需数据迁移。

企业可借助 IBM z17 先进的硬件与软件堆栈扩展多个 AI 模型，为欺诈检测、零售自动化等预测性用例提供支持。IBM Z 具备高吞吐、低延迟及业界领先的网络安全弹性，专为任务关键型 AI 打造。