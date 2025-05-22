IBM Z 上的 AI 通过直接在交易数据上应用机器学习，提供实时洞察分析，无需数据迁移。
企业可借助 IBM z17 先进的硬件与软件堆栈扩展多个 AI 模型，为欺诈检测、零售自动化等预测性用例提供支持。IBM Z 具备高吞吐、低延迟及业界领先的网络安全弹性，专为任务关键型 AI 打造。
利用 IBM z17，每日可处理高达 4500 亿次推理操作，实时用例响应时间低至 1 毫秒。1
将 AI 融入每笔交易（无需数据迁移），同时满足最严苛的 SLA 和响应时间要求。
将推理请求路由至任意空闲的集成式 AI 加速器，推理吞吐量相比 IBM z16 提升 7.5 倍。2
在数据原生存储位置运行 AI，既保障敏感信息安全，又能满足法规要求。
通过 IBM watsonx Code Assistant for Z 和 watsonx Assistant for Z 释放生成式 AI 潜力。这些工具支持混合或本地化 AI 解决方案，未来将通过 Spyre Accelerator3 扩展功能——推动 AI 覆盖企业全域基础设施。
一种生成式 AI 驱动的工具，可支持端到端的应用程序开发生命周期。此工具包括应用程序发现和分析、自动代码重构以及 COBOL 到 Java 的转换。
包含 IBM Elite Support 和 IBM Secure Engineering。这些工具可审查并扫描开源 AI 框架、服务组件及 IBM 认证容器中的安全漏洞，同时验证其是否符合行业法规。
一种用户可以在任意平台构建机器学习模型，并部署至交易应用程序中（同时确保 SLA）的 AI 解决方案。
一系列专为提升预测性 AI 模型与大语言模型 (LLM) 训练效果而设计的人工合成数据集，助力 IBM Z 金融客户快速获取 AI 项目所需相关丰富数据。
IBM watsonx Assistant for Z 为 IBM Z 平台提供规模化部署的安全 AI 虚拟助手，优化客户交互体验。
IBM Db2 for z/OS 为混合云、事务处理与分析工作负载提供安全、敏捷的数据服务。
Python AI Toolkit for IBM z/OS 提供核心开源工具，助力在 IBM Z 运行 AI 与 ML 工作负载。
IBM ZDNN Plug-in for TensorFlow 通过集成式 AI 加速器，支持在 IBM Z 核心应用程序侧部署 AI 模型。
IBM Z Platform for Apache Spark 支持使用 Java、Scala、Python 与 R 进行快速内存分析。
IBM Z Deep Learning Compiler 通过 Integrated Accelerator for AI，以低依赖性在 IBM Z 运行 ONNX AI 模型。
Anaconda on IBM Z and LinuxONE 在 zCX 容器中运行 Scikit-learn、NumPy 等工具，以实现高效的数据科学。
了解多 AI 模型方案如何加速 IBM z17 反洗钱 (AML) 进程，通过提升检测非法活动准确率、简化合规流程、保障经济透明度实现效能跃升。
¹ 免责声明： 性能结果基于 IBM 在 9175 机型系统硬件上开展的内部测试推算得出。基准测试采用单线程运行本地推理操作，通过基于 LSTM 的合成信用卡欺诈检测模型调用 Integrated Accelerator for AI。测试批量大小为 160。IBM 系统硬件配置：1个 LPAR 运行 Red Hat Enterprise Linux 9.4，配备 6 个 IFL（含 SMT 同步多线程）、128 GB 内存；另 1 个 LPAR 配置 2 个 CP、4 个 zIIP 及 256 GB 内存，运行 IBM z/OS 3.1 并启用 z/OS Container Extensions (zCX) 功能。结果可能有所不同。
2 免责声明： 性能结果基于 IBM z16 与 z17 系统上利用 IBM Integrated Accelerator for AI 执行推理操作的内部测试。在 IBM z17 上，每个 IBM Integrated Accelerator for AI 允许抽屉内任意 CPU 将 AI 推理请求调度至同一抽屉中的 8 个空闲 AI 加速器。测试采用 8 个并行线程运行的推理操作，批量大小为 1。IBM z16 与 z17 均配置为：2 个 GCP、4 个配备 SMT 的 zIIP及256 GB 内存，运行 IBM z/OS V3R1 系统及 IBM Z 深度学习编译器 4.3.0 版本，采用合成信用卡欺诈检测模型。结果可能有所不同。
3 视 Spyre Accelerator 上市情况而定。IBM Spyre Accelerator 目前处于技术预览阶段。 https://www.ibm.com/docs/en/announcements/z17-makes-more-possible