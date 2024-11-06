IBM Threat Detection for z/OS

IBM TDz 利用人工智能检测并报告跨 z/OS 系统的异常和潜在恶意数据访问。该系统包括策略和排除列表，以最大限度地减少误报，并为诊断和修复提供有形的工件。z/OS 数据访问信息由 DFSMS 和 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 以 SMF 类型 98 子类型 5–8 记录的形式收集。

