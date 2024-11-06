利用 IBM Z 的 AI 驱动异常检测增强网络安全
IBM Threat Detection for z/OS (IBM TDz) 是一款 AI 软件产品，可识别数据访问中可能表明潜在网络攻击的异常情况。
IBM TDz 旨在加强企业的整体安全状况，是一种可帮助客户满足《数字运营弹性法案》(DORA) 等新兴法规要求的工具。它支持首席信息安全官和其他决策者更好地保护其 IBM® z Systems，并为其深度防御战略增加了一个新的方面。
IBM TDz 利用人工智能检测并报告跨 z/OS 系统的异常和潜在恶意数据访问。该系统包括策略和排除列表，以最大限度地减少误报，并为诊断和修复提供有形的工件。z/OS 数据访问信息由 DFSMS 和 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 以 SMF 类型 98 子类型 5–8 记录的形式收集。
当 IBM TDz 发现异常数据访问事件时，会通过控制台消息发送通知警报。该事件也会记录在 SMF 记录（类型 83，新子类型 8）中，其中包含有关异常事件的相关详细信息。这些输出可随时自动发出更多通知。
使用 IBM z/OSMF 插件获取 AI 驱动的洞察分析，了解整个系统集成中的异常数据访问事件。查看重要的数据访问活动，包括用户 ID、任务详情、时间轴和观察到的数据集等详细信息。
z/OS 有两个付费功能可通过 IBM TDz 许可获得。
IBM z/OS Authorized Code Scanner (zACS) 并不直接由 IBM TDz 使用，而是随其许可一起提供。该功能提供强大的动态扫描和运行时监控功能，旨在发现 APF 负载库中的潜在漏洞。
TDz 利用 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 功能，每 5 秒钟为产品的子类型生成一条 SMF 类型 98 记录，其中包含以标准化、同步、上下文格式显示的产品活动数据。
在安装和运行 IBM Threat Detection for z/OS 之前，系统必须满足硬件和软件要求。
IBM Threat Detection for z/OS 支持运行 IBM z/OS 2.5 或更高版本的硬件。
使用 IBM TDz 需要在 z/OS 中获得足够的权限。您的安全管理员可以在外部安全管理器 (ESM)（例如 z/OS 安全服务器 (RACF)）中创建必要的授权。
对于安装 IBM TDz 应用程序的 z/OS 系统，需要 z/OS V2.5 或更高版本。此外，其他软件先决条件包括 IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS 版本 11 (5655-DGJ) 和 IBM Open Enterprise SDK for Node.js 版本 18.0 或更高版本。
IBM TDz 使用 DFSMS 和 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 在系统综合体中每个参与的 z/OS 系统上收集的 SMF98 数据来执行分析并识别异常。必须启用 DFSMS 才能收集 SMF 98 子类型 5-8 记录中的数据集访问活动数据，并应用所需的服务。