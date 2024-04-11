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利用生成式 AI 加速大型机应用程序现代化
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watsonx Code Assistant for Z 插图
借助 AI 驱动的应用程序现代化实现企业敏捷性

IBM watsonx™ Code Assistant for Z 是一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。

watsonx Code Assistant for Z 提供了端到端应用程序开发人员生命周期，包括应用程序发现与分析、自动代码重构、COBOL 到 Java 的转换、自动测试生成和代码解释。开发人员可以自动重构应用程序的选定元素，并继续在 COBOL 中进行现代化升级；也可使用高度调优的先进大型语言模型，利用生成式 AI 选择性地将代码转换为 Java。

watsonx Code Assistant for Z 可以灵活地在本地或以“即服务”方式部署其大型语言模型。
开发人员之旅：使用 watsonx Code Assistant for Z 实现 COBOL 应用程序的现代化

从破译旧版代码，到应对文档缺失和技能限制，现代化堪称一项挑战。加入我们，了解生成式 AI 和自动化如何提供帮助。
IDC Spotlight：AI 编码助手用于应用程序现代化和 IT 自动化

请参阅 IDC 的分析，了解为什么应用程序现代化和 IT 自动化是生成式 AI 在软件开发生命周期中的主要用例之一
优势 提高开发人员的工作效率

在整个应用程序生命周期中加速代码开发并提高开发人员的工作效率。

 降低风险和成本

降低大型机应用现代化计划的总成本和复杂性。

 缩短实现价值的时间

通过使用自动化和 AI 建议，缩短应用程序现代化的价值实现时间。

 扩展技能

为开发人员提供工具，以扩展他们的技能并支持现代化计划。

 保持服务质量

保持大型机的服务质量，并支持适合用途的部署。

 利用精心策划的基础模型

访问开箱即用、经过 IBM 训练的大型语言模型，该模型针对从 COBOL 转换为 Java 进行了调整。

 

主要功能

了解 更深入地了解您的大型机应用程序，并直观呈现它们的关联关系和依赖关系。利用生成式 AI 进行代码解释，以自动记录您的 COBOL 应用程序并帮助新程序员上手。
重构 了解将应用程序自动重构为多个更独立的业务服务所需的程序和数据，以便推出增强功能、提高可维护性，并做好可选将 COBOL 转换为 Java 的准备。
转换 利用生成式 AI 加快高质量的 COBOL 转 Java 过程，将所需时间从数月缩短到数分钟。
验证 简化并加快新 Java 代码的测试，确保在语义上等同于 COBOL 代码，从而提高质量并降低风险。 了解更多

成功案例

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成功案例
Westfield Insurance 提高了开发人员的工作效率，从而加快了应用程序现代化速度

Westfield 设法集成生成式 AI 功能，以助力应用程序开发和新人上手。

购买方式

与我们的专家联系，了解有关定价以及如何开始使用 IBM watsonx Code Assistant for Z 实现企业应用程序现代化的更多信息。

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
特色资源 IBM 推出 watsonx Code Assistant，为企业应用程序现代化提供生成式 AI 驱动的代码生成能力

了解有关 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 和 watsonx Code Assistant for Z 可用性的更多信息。

 IBM Z and Cloud Modernization Center（社区）

借助专家资源、指南和功能，加速 IBM zSystems 环境转型。

 利用生成式 AI 快速、大规模地实现应用程序现代化

详细了解如何通过 IBM watsonx Code Assistant for Z 以您自己的速度和节奏实现应用程序互操作性和现代化。

借助生成式 AI 提升应用程序现代化和 IT 自动化水平

了解利用生成式 AI 实现现代化的步骤，包括：从以平台为中心的方法开始，从复杂性转变为简洁性，以及优先考虑可扩展性和安全性。

 面向 CEO 的生成式 AI 指南

了解采用生成式 AI 的重要性以及它如何有益于现在和未来的商业实践。
采取后续步骤

准备好在生成式 AI 的支持下加速大型机应用程序现代化了吗？预约现场演示或与我们的产品专家交谈，了解 watsonx Code Assistant for Z 可以提供何种帮助。

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更多探索方式 文档 支持 社区
法律脚注

* IBM watsonx Code Assistant for Z 包括本地部署组件和服务组件。当一起购买组件时，watsonx Code Assistant for Z 包含参考的生成式 AI 功能