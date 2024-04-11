IBM watsonx™ Code Assistant for Z 是一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。
watsonx Code Assistant for Z 提供了端到端应用程序开发人员生命周期，包括应用程序发现与分析、自动代码重构、COBOL 到 Java 的转换、自动测试生成和代码解释。开发人员可以自动重构应用程序的选定元素，并继续在 COBOL 中进行现代化升级；也可使用高度调优的先进大型语言模型，利用生成式 AI 选择性地将代码转换为 Java。
watsonx Code Assistant for Z 可以灵活地在本地或以“即服务”方式部署其大型语言模型。
从破译旧版代码，到应对文档缺失和技能限制，现代化堪称一项挑战。加入我们，了解生成式 AI 和自动化如何提供帮助。
请参阅 IDC 的分析，了解为什么应用程序现代化和 IT 自动化是生成式 AI 在软件开发生命周期中的主要用例之一
在整个应用程序生命周期中加速代码开发并提高开发人员的工作效率。
降低大型机应用现代化计划的总成本和复杂性。
通过使用自动化和 AI 建议，缩短应用程序现代化的价值实现时间。
为开发人员提供工具，以扩展他们的技能并支持现代化计划。
保持大型机的服务质量，并支持适合用途的部署。
访问开箱即用、经过 IBM 训练的大型语言模型，该模型针对从 COBOL 转换为 Java 进行了调整。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
了解有关 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 和 watsonx Code Assistant for Z 可用性的更多信息。
借助专家资源、指南和功能，加速 IBM zSystems 环境转型。
详细了解如何通过 IBM watsonx Code Assistant for Z 以您自己的速度和节奏实现应用程序互操作性和现代化。
了解利用生成式 AI 实现现代化的步骤，包括：从以平台为中心的方法开始，从复杂性转变为简洁性，以及优先考虑可扩展性和安全性。
了解采用生成式 AI 的重要性以及它如何有益于现在和未来的商业实践。
* IBM watsonx Code Assistant for Z 包括本地部署组件和服务组件。当一起购买组件时，watsonx Code Assistant for Z 包含参考的生成式 AI 功能