IBM watsonx™ Code Assistant for Z 是一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。

watsonx Code Assistant for Z 提供了端到端应用程序开发人员生命周期，包括应用程序发现与分析、自动代码重构、COBOL 到 Java 的转换、自动测试生成和代码解释。开发人员可以自动重构应用程序的选定元素，并继续在 COBOL 中进行现代化升级；也可使用高度调优的先进大型语言模型，利用生成式 AI 选择性地将代码转换为 Java。

watsonx Code Assistant for Z 可以灵活地在本地或以“即服务”方式部署其大型语言模型。