IBM Z Backup Resiliency z/OSMF 网络应用程序提供了一个可定制的仪表板，可用于检查和管理您的业务弹性状态。仪表板由用户配置的图块组成，每个浏览器都有自己独特的配置，可配置为报告关键文件和 Db2 表空间备份。关键指标，例如未备份的关键文件和意外访问的关键文件（出于审计目的），均被跟踪，并以交互式表格的形式提供详细信息。总体备份百分比，也称为“舒适指数”，以图形方式呈现，用于高度抽象地描述站点备份准备情况。