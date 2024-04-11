使用 PDF，您可以绕过视图条目和编辑条目面板上的浏览模式。PDF 具有可以恢复工作的编辑恢复处理和浏览界面，以及支持对话框提供自己的 I/O 的编辑界面。它支持编辑/浏览 PDS 或顺序文件以外的数据、编辑/浏览存储数据以及对编辑或浏览的数据进行预处理和后处理等功能。库访问服务会与浏览和编辑服务交互以访问库和数据。