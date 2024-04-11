提高 IBM Z 系统开发和管理的效率
IBM® Interactive System Productivity Facility (ISPF) 是面向 IBM Z 的多面开发工具集。它提供了基于主机的软件开发，包括软件配置管理。
通过 ISPF，您可以操作存储在主机上的源代码和数据，并使用名为对话框的交互式应用程序。程序员可以使用 ISPF 来开发和记录批处理和交互式程序。IBM z Systems 管理员和系统程序员可以使用 ISPF 来监视和控制程序库以及与 IBM z/OS 的通信。
z/OS 3.1 ISPF 的增强功能
使用 ISPF Dialog Manager 开发用户对话框和显示功能，而无需编写显示功能代码。
程序开发工具 (PDF) 是一种面板驱动的菜单界面和服务工具，通过它直接使用存储在主机上的源代码和数据。
使用 Interactive ISPF Gateway 支持应用程序运行交互式程序，并且发出 TSO/ISPF 对话模式命令。
ISPF Dialog Manager 为对话框和用户提供服务，包括显示、变量服务、输入和输出等。它可以控制对话框元素的交互并可发出请求。您可以验证、处理以及存储输入和输出，还可以将 ISPF 用作简化的数据管理系统。它提供了编辑恢复服务，支持编辑或浏览既不是顺序数据集也不是分区数据集 (PDS) 的数据。
使用 PDF，您可以绕过视图条目和编辑条目面板上的浏览模式。PDF 具有可以恢复工作的编辑恢复处理和浏览界面，以及支持对话框提供自己的 I/O 的编辑界面。它支持编辑/浏览 PDS 或顺序文件以外的数据、编辑/浏览存储数据以及对编辑或浏览的数据进行预处理和后处理等功能。库访问服务会与浏览和编辑服务交互以访问库和数据。
除了支持 IBM z/OS 数据集之外，ISPF 还提供强大的 z/OS UNIX Directory List Utility，支持处理 z/OS UNIX 目录结构中的目录和文件。随着 z/OS V2R2 的发布，这包括以可扩展/可折叠格式查看已安装文件系统的功能。
ISPF 提供了瘦网关服务，支持应用程序启动 TSO 地址空间、发送 TSO 或 ISPF 命令作为输入以及接收响应作为输出。此服务的调用者通常是为想要发出 TSO 或 ISPF 命令的远程客户端提供服务的应用程序。z/OS V2R2 中的新增功能是 Interactive ISPF Gateway，它提供了改进的 ISPF 网关服务，可用于运行交互式程序并发出 TSO/ISPF 对话模式命令。
ISPF 对 PDSE V2 成员生成的支持得到增强，允许在“Edit”（编辑）和“View”（查看）面板以及“Edit”（编辑）和“Browse”（浏览）主要命令 BROWSE、EDIT 和 VIEW 中指定生成编号。此外，还可以通过查看生成列表来了解成员生成情况，并且支持使用行命令访问所需生成的常用功能。部分 ISPF 服务还通过额外的成员生成信息得到增强。
z/OS 3.1 中改进了对 Pervasive Encryption 的支持，支持在 ISPF Allocate New Data Set 和 Define Cluster 面板上提供数据集密钥标记。
通过为 z/OS UNIX Directory List Utility 提供不区分大小写的排序选项，简化 ISPF 中大型 UNIX 目录列表的查看操作。