主页 Z 软件 Z IT 自动化 Service Automation Suite IBM Z Service Automation Suite
自动化和控制涵盖一个综合系统中的企业硬件和软件资源的大量系统元素
申请试用
抽象几何 V 形图案的图示
What IBM Z Service Automation Suite 能为企业做些什么

IBM Z® Service Automation Suite 为各种系统管理功能提供了单点控制。对于涵盖一个综合系统中的企业硬件和软件资源的大量系统元素，该套件提供了可见性、控制和自动化。它包括您在 IBM Z 上解决业务敏捷性问题时所需的自动化、网络管理和调度功能。该套件是一个定价简单、易于订购的程序包，包含以下产品：
- IBM Z System Automation
- IBM Z NetView
- IBM Z Workload Scheduler
- IBM Service Management Unite
- IBM Z ChatOps
- IBM Z Common Data Provider with Kafka
优势
整合视图以执行快速评估

利用一个可自定义的管理仪表板，将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中，从而简化对复杂工作负载的操作。

 自动执行网络和系统管理

借助增强的企业集成以及更高的业务敏捷性和 IT 可用性，全面、轻松地管理网络。

 通过协作解决问题

改善跨团队协作，以便能够将 ChatOps 工具整合到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 中，从而缩短问题解决时间。

 优化效率和可用性

通过自动化和调度集成获得令人信服的管理功能，以提高业务弹性。减少中断和延迟，同时纠正复杂的问题。

 提高资源利用率

自动执行批处理和近乎实时的工作负载以及为了支持业务服务而运行的活动，以改善人员互动，从而实现更好的协同作用和提高效率。

 利用一个公共事件架构来流式传输数据

利用嵌入式事件架构将数据流式传输到各个端点，例如分析引擎或基于 Web 的仪表板。
IBM Z Service Automation Suite 的关键功能
管理仪表板

IBM Service Management Unite 是一个基于 Web 且可高度自定义的仪表板用户界面，它将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。它在单个界面中显示并整合来自自动化、监控、网络管理和调度环境的信息，使下一代 IBM Z 操作员能够快速识别、隔离和解决问题。您还可以直接与系统互动，并发出命令和查看结果，而无需转到其他控制台。

 访问 IBM Service Management Unite
网络和系统管理

IBM Z NetView® 提供了自动化以及网络和系统管理功能，以满足您对 IBM Z 业务敏捷性的要求。关键功能和高级功能包括网络和自动化、增强的企业集成、客户实现价值的时间以及易用性。

 访问 IBM Z NetView
与 Z ChatOps 集成

ChatOps 是一个能够将人员、工具和流程整合到一个协作平台的模型，可协助团队高效沟通并轻松管理工作流程。IBM Z ChatOps 引入了一个聊天机器人以支持 Z 环境，使用聊天机器人，用户可以访问从 Z Systems 管理工具直接传输到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 的信息。轻松通知 IT 运营团队有关 IBM Z 应用程序的警报。ChatOps 还与 IBM Service Management Unite 集成，可以全面访问 IBM Z 数据，以使聊天用户能够深入了解基于 Web 的仪表板并获取更多信息。利用 Z ChatOps 加快事件解决速度，并缩短下一代 IBM Z 操作员的入职培训时间。

 阅读解决方案简介
工作负载调度

IBM Z Workload Scheduler 提供了基础架构，以帮助自动执行批处理和近乎实时的工作负载以及为了支持业务服务而运行的活动。

 访问 IBM Z Workload Scheduler
System Automation

IBM Z System Automation 提供了一个基于策略、能够自我修复并具有高可用性的解决方案，以优化关键系统和应用程序的效率和可用性。该套件旨在减少管理和操作任务、自定义和编程工作，以及与 Parallel Sysplex® 自动化和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。

 访问 IBM Z System Automation
提高效率

使用该套件可以提高资源利用率和改善人员互动，从而实现更好的协同作用和提高效率。您还可以减少中断和延迟，同时纠正复杂的问题。
事件集成

IBM Z Common Data Provider with Kafka 支持以下集成：

  • 流式传输 IBM Z Workload Scheduler 数据并将其分发到各种分析引擎，例如 Splunk、IBM Z Operational Log and Data Analytics 或 Elasticsearch
  • IBM Z System Automation 可以利用 Kafka 基础架构将事件分发给 IBM Service Management Unite 和其他使用程序
资源 IBM Z System Automation

IBM Knowledge Center 中的 IBM System Automation for z/OS。

 阅读文档 IBM Z NetView 文档

将 IBM Z NetView 信息集成到 IBM Knowledge Center

 阅读文档 IBM Z Workload Scheduler

IBM Knowledge Center 中的 IBM Z Workload Scheduler。

 阅读文档 IBM Service Management Unite

IBM Knowledge Center 中的 IBM Service Management Unite

 阅读文档

您可能还对以下内容感兴趣

IBM Z JCL Expert

通过纠正 JCL 错误和验证编码标准，更高效、有效地交付应用程序。

 IBM Z Monitoring Suite

将多种 IBM Z Monitoring 工具整合到一个集成解决方案中。

 IBM Z Service Management Suite

IBM® Z® Service Management Suite 为面向多种系统元素的系统管理功能提供了单点控制。

 IBM zSystems AIOps

利用大型机上的人工智能改善系统管理、IT 运营、应用程序性能和运营弹性。
更多探索方式
 
IBM 文档

获取产品维护和使用信息。

探索 支持

使用支持搜索功能查找解决方案或直接打开支持案例。

探索 升级您的保修方案

深入了解 IBM Z 系统的保修和维护选项。

 保护您的投资 适合客户需求的定价

查看我们的灵活模式，以了解更简单、更实惠的 IBM Z 系统定价。

 优化成本 IBM 全球融资部

了解由行业顶级 IT 金融专家提供的自定义付款选项。

 设置付款策略