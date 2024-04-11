IBM Service Management Unite 是一个基于 Web 且可高度自定义的仪表板用户界面，它将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。它在单个界面中显示并整合来自自动化、监控、网络管理和调度环境的信息，使下一代 IBM Z 操作员能够快速识别、隔离和解决问题。您还可以直接与系统互动，并发出命令和查看结果，而无需转到其他控制台。