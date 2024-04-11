IBM Z® Service Automation Suite 为各种系统管理功能提供了单点控制。对于涵盖一个综合系统中的企业硬件和软件资源的大量系统元素，该套件提供了可见性、控制和自动化。它包括您在 IBM Z 上解决业务敏捷性问题时所需的自动化、网络管理和调度功能。该套件是一个定价简单、易于订购的程序包，包含以下产品：
- IBM Z System Automation
- IBM Z NetView
- IBM Z Workload Scheduler
- IBM Service Management Unite
- IBM Z ChatOps
- IBM Z Common Data Provider with Kafka
利用一个可自定义的管理仪表板，将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中，从而简化对复杂工作负载的操作。
借助增强的企业集成以及更高的业务敏捷性和 IT 可用性，全面、轻松地管理网络。
改善跨团队协作，以便能够将 ChatOps 工具整合到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 中，从而缩短问题解决时间。
通过自动化和调度集成获得令人信服的管理功能，以提高业务弹性。减少中断和延迟，同时纠正复杂的问题。
自动执行批处理和近乎实时的工作负载以及为了支持业务服务而运行的活动，以改善人员互动，从而实现更好的协同作用和提高效率。
利用嵌入式事件架构将数据流式传输到各个端点，例如分析引擎或基于 Web 的仪表板。
IBM Service Management Unite 是一个基于 Web 且可高度自定义的仪表板用户界面，它将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。它在单个界面中显示并整合来自自动化、监控、网络管理和调度环境的信息，使下一代 IBM Z 操作员能够快速识别、隔离和解决问题。您还可以直接与系统互动，并发出命令和查看结果，而无需转到其他控制台。
IBM Z NetView® 提供了自动化以及网络和系统管理功能，以满足您对 IBM Z 业务敏捷性的要求。关键功能和高级功能包括网络和自动化、增强的企业集成、客户实现价值的时间以及易用性。
ChatOps 是一个能够将人员、工具和流程整合到一个协作平台的模型，可协助团队高效沟通并轻松管理工作流程。IBM Z ChatOps 引入了一个聊天机器人以支持 Z 环境，使用聊天机器人，用户可以访问从 Z Systems 管理工具直接传输到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 的信息。轻松通知 IT 运营团队有关 IBM Z 应用程序的警报。ChatOps 还与 IBM Service Management Unite 集成，可以全面访问 IBM Z 数据，以使聊天用户能够深入了解基于 Web 的仪表板并获取更多信息。利用 Z ChatOps 加快事件解决速度，并缩短下一代 IBM Z 操作员的入职培训时间。
IBM Z Workload Scheduler 提供了基础架构，以帮助自动执行批处理和近乎实时的工作负载以及为了支持业务服务而运行的活动。
IBM Z System Automation 提供了一个基于策略、能够自我修复并具有高可用性的解决方案，以优化关键系统和应用程序的效率和可用性。该套件旨在减少管理和操作任务、自定义和编程工作，以及与 Parallel Sysplex® 自动化和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。
使用该套件可以提高资源利用率和改善人员互动，从而实现更好的协同作用和提高效率。您还可以减少中断和延迟，同时纠正复杂的问题。
IBM Z Common Data Provider with Kafka 支持以下集成：
IBM Knowledge Center 中的 IBM System Automation for z/OS。
将 IBM Z NetView 信息集成到 IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center 中的 IBM Z Workload Scheduler。
IBM Knowledge Center 中的 IBM Service Management Unite