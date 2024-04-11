IBM Cloud Native Academy
通过 IBM 的实务操作自定进度培训平台了解云原生和 DevOps 技术
包含欢迎消息和提示的 CNA 培训页面屏幕截图
面向 DevOps 培训的独特学习平台

IBM Cloud Native Academy 提供基于实验室的顶级环境，以加速您的培训之旅。借助我们的专家工程师打造的实验室环境和真实世界模拟，您将能获得必要的体验，助力您的组织和您的职业生涯取得重大成果。

立即注册，开始您的培训之旅
用户收获 职业发展

发展事业的同时，提升您在云原生及 DevOps 工具等领域的知识。

 为认证做好准备

将您所学的知识应用于行业认可的认证考试，例如 Certified Kubernetes Administrator 或 Terraform Associate。

 专注学习

IBM CNA 提供经过完全配置的环境，以便您能够专注于学习。

 经改进的系统体系结构

通过应用您从 IBM CNA 学到的知识，设计和构建具有世界一流弹性和可扩展性的系统。

 熟练掌握技艺

通过完成具有挑战性的场景，培养自身的直觉感知并熟练掌握相关技艺。

功能

沙盒环境 安全 - 无需担心会产生高昂的成本或降低工作效率。优待 - 我们不会限制您。
预先配置的方案 一切均已准备就绪，您可以直接开始学习。
定期更新和添加内容 每周更新内容，增加新的课程，以强化您的云原生之旅。
内容由专家撰写 培训内容和实际方案由我们的专业工程师和架构师撰写，他们的日常工作和生活与 DevOps 和云原生技术息息相关。

业务用例

借助 Cloud Native Academy，组织可以为其团队提供成功采用云原生技术和 DevOps 实践所需的知识和技能，并最终提升其敏捷性、效率和竞争力。

数字化转型 希望进行数字化转型的组织可以借助 Cloud Native Academy 培训其团队，以便有效地采用云原生技术并实施 DevOps 实践。
跨职能协作 寻求改进开发、运营和工程团队之间协作的企业，可利用 Cloud Native Academy 来建立共同的基线知识并促进团队合作。
大型机现代化 旨在实现大型机系统现代化改造的组织，可借助 Cloud Native Academy，针对成功进行现代化改造所需的基本工具和流程，对其各个团队开展培训。
改进软件开发流程 希望优化软件开发生命周期的公司，将能够受益于 Cloud Native Academy 就容器化、CI/CD 管道和其他现代开发实践等内容开展的培训。
增强应用程序的弹性和可扩展性 致力于构建和管理云中可扩展的弹性应用程序的企业，可以借助 Cloud Native Academy 对其团队开展有关最佳实践的培训。
基础架构成本优化 希望优化云基础架构成本的组织，可以借助 Cloud Native Academy 来学习如何充分利用自动扩展、容器编排和基础架构即代码等功能。
员工队伍技能提升 希望提高员工队伍在云原生技术和 DevOps 方面的技能的公司，可以借助 Cloud Native Academy 提供全面的实践培训。
产品屏幕截图
实验室环境 IBM Cloud Native Academy 提供实务操作实验室环境，您可以在其中安全地学以致用。
已涵盖的技术
定价

IBM Cloud Native Academy 提供两种定价
1 年访问权限 - 每个用户 1260 美元 白银套餐

包含云原生和 DevOps 的基础部分：Git、Linux、Docker 基础，Docker 开发者版本，Kubernetes 从基础到中级再到进阶。

Cloud Native Academy 白银版 立即购买 1 年访问权限 - 每个用户 1980 美元 黄金套餐

在生产环境中启动并运行。黄金套餐包含所有白银套餐内容，另加：Kubernetes - 进阶 II、Kubernetes - 安全性、云原生工具、Ansible、Terraform 和 GitLab。

Cloud Native Academy 黄金版 立即购买 自定义内容 创建和托管自定义内容

自定义内容为企业采用的工具和流程制定了跨组织的知识基线，以便打造更高效且更有效的工作场所。立即联系我们，了解能够满足您的用例的相关能力。

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