通过将 Red Hat 灵活的混合云产品组合与我们的技术和开放式战略合作伙伴生态系统相结合，帮助企业加快完成多云之旅。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
确定目标并制定令人信服的提案和商业案例，以实现预期的结果。
在过程中每一步均以敏捷的方式将多个系统与代码相集成。运用您的咨询技能、业务知识和 SAP 解决方案的专长，整合 SAP 技术，为客户达成业务成果带来积极影响。
综合运用咨询技能、业务知识和技术专业知识，有效集成 Salesforce 技术。
针对应用程序和软件开发生命周期（例如设计、测试和支持）中使用的方法和工具，为客户提供建议。
针对战略的设计和实施进行协作并提供建议，提升商业价值。
充分利用您的咨询技能，以及对某特定行业里商业问题本质所具备的透彻理解力。