主页 Careers 咨询 咨询

通过将 Red Hat 灵活的混合云产品组合与我们的技术和开放式战略合作伙伴生态系统相结合，帮助企业加快完成多云之旅。

精选故事

了解您将从事的工作类型。

 
咨询顾问选择加入IBM的 5 个原因

聆听三位顶级咨询顾问讲述他们与全球客户合作的独特经验。

 IBM Associate Consultant 工作经验与心得

担任 Associate Business Consultant 的 Jerry 将会替大家深度解析为什么选择加入 IBM Consulting，并帮助大家判断自己是否适合从事顾问行业。

 从事 SAP 方案咨询的 IBM 员工传授的三节经验之课

与三名经验丰富的 SAP 顾问围坐畅谈，深入了解他们的工作内容和职业经验。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
IBM 员工穿着黄色衬衫站在路中间
在 IBM 做咨询
“IBM 有很多富有创新精神的设计师、数据科学家，他们都非常聪明。这里一切转型总是与创新相关，每当我做项目时，我都需要从外部，或者内部团队寻求不同的想法——这样才能保证项目更具创新性。”

Zoe, 咨询顾问

咨询职位 探索我们的主要工作类别。 业务转型顾问

确定目标并制定令人信服的提案和商业案例，以实现预期的结果。

 最新岗位 SAP 顾问

在过程中每一步均以敏捷的方式将多个系统与代码相集成。运用您的咨询技能、业务知识和 SAP 解决方案的专长，整合 SAP 技术，为客户达成业务成果带来积极影响。

 最新岗位 Salesforce 顾问

综合运用咨询技能、业务知识和技术专业知识，有效集成 Salesforce 技术。

 最新岗位 软件顾问

针对应用程序和软件开发生命周期（例如设计、测试和支持）中使用的方法和工具，为客户提供建议。

 最新岗位 战略顾问

针对战略的设计和实施进行协作并提供建议，提升商业价值。

 最新岗位 行业顾问

充分利用您的咨询技能，以及对某特定行业里商业问题本质所具备的透彻理解力。

 最新岗位
精选咨询职位
查看所有咨询职位
加入我们的人才网络

随时了解与个人技能和兴趣相匹配的咨询工作机会。

 注册