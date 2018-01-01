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来自 IBM 员工的分享

获取技巧和资源，开启您在 IBM 的职业生涯。
顺利开启软件开发工程师职涯的绝妙技巧, 从 IBM 专家那里获得真正的职场洞察，包括如何准备面试。
成为可以为客户的技术战略提供战略性建议的专家

了解成为一名成功的技术销售需要什么样的业务洞察力。

 IBM Associate Consultant 工作经验与心得

担任 Associate Business Consultant 的 Jerry 将会替大家深度解析为什么选择加入 IBM Consulting，并帮助大家判断自己是否适合从事顾问行业。

 播客：我和经理没有大冒险的真心话

95 后职场新人对话资深前辈，为你带来不一 young 的职场发展思路。
IBM 员工徒步旅行并在岩石旁摆姿势
Life @ IBM
“我的角色需要了解客户的问题和痛点，围绕它提供有效的解决方案。我非常感激这里有杰出的同事和导师、有人道主义的公司环境和有意义的工作，在 IBM 的旅程为我的顾问之路添砖加瓦。”

Shashank, Associate Consultant

技能培养
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Be Equal 项目倡导多元化和包容性

多元化和包容性体现于我们所从事的一切活动。了解如何加入我们，共同努力促进平等包容这一理念。

 IBM 女性员工的职业发展之旅

希望在技术领域开始职业之旅？ 以下是女性在 IBM 拓展职业之旅的 19 种方式。

 正在申请岗位？

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从实习生到正式员工！ Stela 最近从大学毕业，现在是一名初级软件开发人员 - 阅读更多关于她如何成为 IBM 的一员以及她的职业生涯的分享。 阅读博客
我们的团队 看看您可在哪些领域发挥您的专长。 软件工程

与最有才华的工程团队共事，解决复杂问题。

 认识团队 销售

加入领先的技术销售团队，与全球顶级客户密切合作。

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在红帽混合云以及IBM先进技术的加持下，帮助加速客户的多云之旅。

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学习、理解海量数据，并将之转化为客户切实可行的解决方案。

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从大型机到高端虚拟化，亲身体验全球最大的技术基础架构。

 认识团队

利用开源技术来扩展并创建安全、快速、可靠的云。

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了解如何构建和运行企业网络安全解决方案，帮助企业从容应对不确定性，始终保持业务蓬勃发展。

 认识团队 企业运营

从人力资源、财务到营销传播 – 与 IBM 员工共识共勉，共同进步。

 认识团队 研究

研究将在未来数十年为世界提供动力的科技。

 认识团队 设计与用户体验 (UX)

构思、设计和迭代：以用户为中心，将理念转化为成果。

 认识团队 项目管理

以敏捷的方式协调复杂的技术项目，并始终提供卓越的服务。

 认识团队 AI 和 watsonx

AI 和 watsonx 中的职位

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