“非常感谢 IBM 在我成为一名终身学习者的道路上始终提供支持。我发现这里的发展没有任何限制。”

LGBTQ+ 社区

“能够为一家不仅谈论平等而且鼓励包容和归属感文化的公司工作，我不胜感激。在 IBM 工作使我有自信迈出的最初的一小步，在这里我是安全的，这个信念一路支持我走到今天。”