IBM 是您发挥才能并专注于真正重要事情的好地方。我们可以帮助您在工作中展现最好的自己并有所作为。
以下三点支持我们开展工作，达成目标。每一项都是我们公司文化和运营方式不可或缺的一部分。
在 IBM，独特性不仅获得认可，而且还受到赞誉。
我们对发掘新事物的热情引领着每一位 IBM 员工。
面对挑战时，我们会善于将难题转化为可能性。
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与IBM长达20年的长情，缘于一次次全新的探索
“决心是我最喜欢这份工作的地方：每当我们处境艰难时，都永不言弃。”
“我踏入办公室的第一天，我就知道这是我可以全身心投入工作的地方。”
像军队一样，在 IBM 除了数字和利润，还有更多值得关注的东西。
“非常感谢 IBM 在我成为一名终身学习者的道路上始终提供支持。我发现这里的发展没有任何限制。”
“能够为一家不仅谈论平等而且鼓励包容和归属感文化的公司工作，我不胜感激。在 IBM 工作使我有自信迈出的最初的一小步，在这里我是安全的，这个信念一路支持我走到今天。”
ShuDon，开发人员
加入 IBM 仅 10 天后，Juan Pablo 就患上了脊髓损伤 – 阅读他惊人的坚强故事，了解他眼中的 IBM 是如何确保每位员工都感到被包容、支持和赋能。
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