主页 Careers Culture 在 IBM 工作是什么样的

IBM 是您发挥才能并专注于真正重要事情的好地方。我们可以帮助您在工作中展现最好的自己并有所作为。

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我们的立场

以下三点支持我们开展工作，达成目标。每一项都是我们公司文化和运营方式不可或缺的一部分。
个性

在 IBM，独特性不仅获得认可，而且还受到赞誉。
好奇心

我们对发掘新事物的热情引领着每一位 IBM 员工。
可能性

面对挑战时，我们会善于将难题转化为可能性。

Life @ IBM

找到适合自己的职业道路是一项技能 - 请浏览下面的建议，帮助您开启职业生涯。
(1:20)
Meg

与IBM长达20年的长情，缘于一次次全新的探索

 Chiharu

“决心是我最喜欢这份工作的地方：每当我们处境艰难时，都永不言弃。”

 Lily

“我踏入办公室的第一天，我就知道这是我可以全身心投入工作的地方。”
我们推动每个社区中的人员取得进步。
“只要付出最大的努力，就能抵达想要的终点，实现想要的目标。”
Imran

像军队一样，在 IBM 除了数字和利润，还有更多值得关注的东西。

 Doha

“非常感谢 IBM 在我成为一名终身学习者的道路上始终提供支持。我发现这里的发展没有任何限制。”

 LGBTQ+ 社区

“能够为一家不仅谈论平等而且鼓励包容和归属感文化的公司工作，我不胜感激。在 IBM 工作使我有自信迈出的最初的一小步，在这里我是安全的，这个信念一路支持我走到今天。”
IBM 黑人员工坐在外面的长凳上，身穿黑色长袖上衣和紧身牛仔裤
Life @ IBM
“我想要一个能让我‘随心所欲’的环境，不必隐藏，在这里我能坦率地做自己。”

ShuDon，开发人员

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认识 Juan Pablo！

加入 IBM 仅 10 天后，Juan Pablo 就患上了脊髓损伤 – 阅读他惊人的坚强故事，了解他眼中的 IBM 是如何确保每位员工都感到被包容、支持和赋能。

 IBM 的志愿服务文化

加入IBM，你将有机会为这个具有影响力的事业贡献自己的力量，通过自愿者服务，支持对你来说最重要的并为之奋斗的目标。详细了解我们的员工如何大展宏图！

 Ingrid

阅读我们的博客，认识 Ingrid，她在帮助指导他人方面收获了真正的成就感。
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