IBM Associate Consultant 工作经验与心得

咨询顾问是许多同学所向往的职业生涯之一， IBM Consulting 的 Associates Program 也是相当热门的选项。 在这篇文章中， 担任 Associate Business Consultant 的 Jerry 将为大家简单介绍这个项目以及他在 IBM 的工作经验与心得。