我们热爱探索新事物。您可以按自己的节奏去发现新的成长路径，并确保在不断学习中蓬勃发展。
创新，多元，挑战，发展，哪个才是你心目中理想雇主的关键词？
咨询顾问是许多同学所向往的职业生涯之一， IBM Consulting 的 Associates Program 也是相当热门的选项。 在这篇文章中， 担任 Associate Business Consultant 的 Jerry 将为大家简单介绍这个项目以及他在 IBM 的工作经验与心得。
Tim 和 Melissa 是 IBM 员工，他们谈到了如何将最真实的自己带到工作中来，从而打造一个更加公平和包容的环境。
加入 IBM 就意味着您将加入一种开放、协作、信任的文化。所有在IBM的人都拥有改变世界的能力，在这里我们帮助治疗疾病，预测气候，清洁海洋。我们相信“科技向善”的力量。
成就客户 - 我们竭诚帮助每位客户取得成功。创新为要 – 这对 IBM 公司、对全世界都至关重要。诚信负责 - 在所有关系中都致力于建立信任和明确个人职责。
我们的员工使我们与众不同。我们来自世界各地，每一位在 IBM 的人都热爱探索和钻研、积极追求知识，都在努力为我们的事业建言献策、添砖加瓦。
与最有才华的工程团队共事，解决复杂问题。
加入领先的技术销售团队，与全球顶级客户密切合作。
在红帽混合云以及IBM先进技术的加持下，帮助加速客户的多云之旅。
通过学习、理解，将海量数据转化为切实可行的解决方案。
从大型机到高端虚拟化，亲身体验全球最大的技术基础架构。
利用开源技术来扩展并创建安全、快速、可靠的云。
了解如何构建和运行企业网络安全解决方案，帮助企业从容应对不确定性，始终保持业务蓬勃发展。
从人力资源、财务到营销传播 – 与 IBM 员工共识共勉，共同进步。
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