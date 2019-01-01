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想象您在 IBM 工作

看看我们在做什么。
什么样的公司才是你的理想型？

创新，多元，挑战，发展，哪个才是你心目中理想雇主的关键词？

 IBM Associate Consultant 工作经验与心得

咨询顾问是许多同学所向往的职业生涯之一， IBM Consulting 的 Associates Program 也是相当热门的选项。 在这篇文章中， 担任 Associate Business Consultant 的 Jerry 将为大家简单介绍这个项目以及他在 IBM 的工作经验与心得。

 全身心投入工作意味着什么

Tim 和 Melissa 是 IBM 员工，他们谈到了如何将最真实的自己带到工作中来，从而打造一个更加公平和包容的环境。

IBM 简介
一位穿着黄色衬衫站在路中间的 IBM 员工
Zoe - 咨询顾问
IBM 简介

IBM 是一家卓越不凡的科技公司，在 170 多个国家/地区开展业务。我们引领深具突破意义的变革，努力推动企业发展，促进社会进步，改善人类生活品质。这一切都需要从我们员工这里开始行动。我们为员工提供蓬勃发展的环境，鼓励他们不断探索，持续获取对世界的全新认知，努力寻求开拓新兴技术的可能性。

在 IBM 工作意味着什么

加入 IBM 就意味着您将加入一种开放、协作、信任的文化。所有在IBM的人都拥有改变世界的能力，在这里我们帮助治疗疾病，预测气候，清洁海洋。我们相信“科技向善”的力量。

 
我们的价值观是什么

成就客户 - 我们竭诚帮助每位客户取得成功。创新为要 – 这对 IBM 公司、对全世界都至关重要。诚信负责 - 在所有关系中都致力于建立信任和明确个人职责。
是什么让我们与众不同

我们的员工使我们与众不同。我们来自世界各地，每一位在 IBM 的人都热爱探索和钻研、积极追求知识，都在努力为我们的事业建言献策、添砖加瓦。
我们的团队 了解在哪些领域可以让你一展所长。 软件工程

与最有才华的工程团队共事，解决复杂问题。

 认识团队 查看职位 销售

加入领先的技术销售团队，与全球顶级客户密切合作。

 认识团队 查看职位 咨询

在红帽混合云以及IBM先进技术的加持下，帮助加速客户的多云之旅。

 认识团队 查看职位 数据与分析

通过学习、理解，将海量数据转化为切实可行的解决方案。

 认识团队 查看职位 基础架构与技术

从大型机到高端虚拟化，亲身体验全球最大的技术基础架构。

 认识团队 查看职位

利用开源技术来扩展并创建安全、快速、可靠的云。

 认识团队 查看职位 安全

了解如何构建和运行企业网络安全解决方案，帮助企业从容应对不确定性，始终保持业务蓬勃发展。

 认识团队 查看职位 企业运营

从人力资源、财务到营销传播 – 与 IBM 员工共识共勉，共同进步。

 认识团队 查看职位 AI 和 watsonx

参与世界上最激动人心的 AI 项目，共同创造未来。

 认识团队 查看职位 设计与用户体验 (UX)

构思、设计和迭代：以用户为中心，将理念转化为成果。

 认识团队 查看职位 项目及产品经理

以敏捷的方式协调复杂的技术项目，并始终提供卓越的服务。

 认识团队 查看职位

工作之外的 IBM

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播客：让开放包容点亮每一段“职”旅！ 从硬件工程师变身云原生架构师需要哪些能力？ 与IBM长达20年的长情，缘于一次次全新的探索
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