像 IBM 人一样，走出属于自己的路。
探索如何运用你的技能，引领创新的步伐，赋能成果，并创造一个更美好的世界。
以 AI 和 watsonx 专家的身份加入我们，参与激动人心的项目，共同创造企业 AI 的未来。塑造组织在混合云环境中构建、治理和扩展 AI 的方式。
通过将 Red Hat 灵活的混合云产品组合与我们的技术和开放式战略合作伙伴生态系统相结合，帮助企业加快完成多云之旅。
通过将 Red Hat 灵活的混合云产品组合与我们的技术和开放式战略合作伙伴生态系统相结合，帮助企业加速完成混合多云和 AI 转型。
帮助客户通过分析信息、交流结果和建立可信的数据基础，使之能在混合云环境中采用负责任的 AI，最终将其数据转化为有形的商业价值。
通过与设计师和开发人员合作，将艺术、科技和精心集成的 AI 功能相结合，参与 IBM 最基础的产品和网页的设计。
从市场营销到人力资源，从财务到采购：通过帮助数千名 IBM 员工来打造您的职业生涯。支持 AI 驱动型工具的采用，以使我们的内部运营更智能、更高效。
运用各种技术和技能开展工作：从网络和系统管理到自动化和 AI 整合。帮助客户构建支持其最关键工作负载的弹性混合云基础设施。
通过打造推动全球行业转型的产品，助力 IBM 实现创新。与跨职能团队合作，提供专为混合云环境构建的人工智能驱动解决方案，以满足客户不断变化的需求。
以敏捷的方式协调技术项目，并为客户、合作伙伴和 IBM 员工提供指导，帮助他们执行冲刺并将项目推进到终点。领导将 AI、自动化和混合云技术集成到客户解决方案中的计划。
您将把世界变成实验室，突破科学、技术和商业的边界，让世界变得更美好。探究 AI、混合云、量子技术以及塑造未来的新兴科技的突破性进展。
作为技术专家，您将利用自己的业务洞察分析来建立和加强客户关系，整合硬件和软件解决方案以创造真正价值，并帮助客户为成功采用混合云和 AI 做好准备。
在这个由问题解决专家组成的团队中，您将进行监控和破解工作，利用您的缜密分析先于他人发现风险，在充满不确定的时代保护云驱动的世界。帮助保护混合云环境和保护 AI 系统。
将您的敏捷编码技能与开源技术和 IBM 云计算相结合，从事具有影响力的项目。构建利用自动化、AI 和混合云架构来应对全球挑战的软件。
在这里，职业发展没有固定脚本。
从量子计算、混合云，到大型主机、人工智能及更前沿的技术，IBM人正在为客户、社区以及彼此创造真实的影响力。
从预测性洞察分析到智能自动化，我们的 AI 技术帮助客户自信地创新、扩展和加速业务增长。
IBM Cloud 可用于以更低的成本构建可扩展的基础设施、即时部署新应用程序以及根据需求扩展工作负载，所有这些都在一个安全丰富的平台内完成。
IBM 安全产品通过先进的威胁检测、零信任框架和 AI 驱动的洞察来保护企业。在确保韧性和合规性的同时，保护数据、应用程序和身份。
IBM Consulting® 是值得信赖的专业知识与强大技术的结合。作为大型科技领导者中唯一一家全球性咨询公司，我们利用先进的 AI 和基于科学的方法来应对客户最关键的挑战，从而带来高影响力的成果。
在 IBM，要彻底重塑自我，不必更换公司。
我们致力于对世界、环境以及我们工作和生活的社区产生持久的积极影响。
我们承诺到 2030 年在全球范围内培养 3000 万人的技能。IBM 员工还承诺每年通过我们的技能课程至少完成 40 小时的个人学习。请参阅下面的 IBM SkillsBuild 课程，您也可以像 IBM 员工一样学习。
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