AI 和 watsonx 职位 以 AI 和 watsonx 专家的身份加入我们，参与激动人心的项目，共同创造企业 AI 的未来。塑造组织在混合云环境中构建、治理和扩展 AI 的方式。

云工作 通过将 Red Hat 灵活的混合云产品组合与我们的技术和开放式战略合作伙伴生态系统相结合，帮助企业加快完成多云之旅。

咨询职位 通过将 Red Hat 灵活的混合云产品组合与我们的技术和开放式战略合作伙伴生态系统相结合，帮助企业加速完成混合多云和 AI 转型。

数据与分析职位 帮助客户通过分析信息、交流结果和建立可信的数据基础，使之能在混合云环境中采用负责任的 AI，最终将其数据转化为有形的商业价值。

设计与用户体验 (UX) 职位 通过与设计师和开发人员合作，将艺术、科技和精心集成的 AI 功能相结合，参与 IBM 最基础的产品和网页的设计。

企业运营工作 从市场营销到人力资源，从财务到采购：通过帮助数千名 IBM 员工来打造您的职业生涯。支持 AI 驱动型工具的采用，以使我们的内部运营更智能、更高效。

基础设施与技术职位 运用各种技术和技能开展工作：从网络和系统管理到自动化和 AI 整合。帮助客户构建支持其最关键工作负载的弹性混合云基础设施。

产品管理职位 通过打造推动全球行业转型的产品，助力 IBM 实现创新。与跨职能团队合作，提供专为混合云环境构建的人工智能驱动解决方案，以满足客户不断变化的需求。

项目管理职位 以敏捷的方式协调技术项目，并为客户、合作伙伴和 IBM 员工提供指导，帮助他们执行冲刺并将项目推进到终点。领导将 AI、自动化和混合云技术集成到客户解决方案中的计划。

研究职位 您将把世界变成实验室，突破科学、技术和商业的边界，让世界变得更美好。探究 AI、混合云、量子技术以及塑造未来的新兴科技的突破性进展。

销售职位 作为技术专家，您将利用自己的业务洞察分析来建立和加强客户关系，整合硬件和软件解决方案以创造真正价值，并帮助客户为成功采用混合云和 AI 做好准备。

安全职位 在这个由问题解决专家组成的团队中，您将进行监控和破解工作，利用您的缜密分析先于他人发现风险，在充满不确定的时代保护云驱动的世界。帮助保护混合云环境和保护 AI 系统。