别担心，我们的评估都经过科学的设计和验证，兼具趣味性和公平性，并且与各个职位密切相关。我们将通过这些评估，去衡量那些平常不会在面试中反映出来的技能和能力。申请流程的这一阶段让您有机会真正展示自己，以及您将为此职位带来的价值。

IBM 100 多年来致力于建设多元化的环境、倡导包容和平等的文化，我们为此深感自豪。秉持这一传统，我们不断致力于为工作场所打造更好的公平环境；这在我们的评估方法上也有所体现。我们认识到多元化的员工队伍可为 IBM 和 IBM 员工带来宝贵价值；这就是为什么我们在为残障人士提供评估或面试的便利，或调整措施方面并没有采用全员通用的政策或程序。相反，在评估的一开始，我们就会引导您对评估体验建立一个正确的预期。

如果您是残障人士，您将能够以保密方式说明自己的身份，并详细说明您需要我们提供哪些便利或调整请求，以完成评估过程。



然后，我们的团队会查看您的需求详情，并与您一起选择适用于您的申请的便利条件或调整方案。