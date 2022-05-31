详细了解我们的申请流程，以及我们的招聘团队将在该流程中如何协助您。
别担心，我们的评估都经过科学的设计和验证，兼具趣味性和公平性，并且与各个职位密切相关。我们将通过这些评估，去衡量那些平常不会在面试中反映出来的技能和能力。申请流程的这一阶段让您有机会真正展示自己，以及您将为此职位带来的价值。
IBM 100 多年来致力于建设多元化的环境、倡导包容和平等的文化，我们为此深感自豪。秉持这一传统，我们不断致力于为工作场所打造更好的公平环境；这在我们的评估方法上也有所体现。我们认识到多元化的员工队伍可为 IBM 和 IBM 员工带来宝贵价值；这就是为什么我们在为残障人士提供评估或面试的便利，或调整措施方面并没有采用全员通用的政策或程序。相反，在评估的一开始，我们就会引导您对评估体验建立一个正确的预期。
如果您是残障人士，您将能够以保密方式说明自己的身份，并详细说明您需要我们提供哪些便利或调整请求，以完成评估过程。
然后，我们的团队会查看您的需求详情，并与您一起选择适用于您的申请的便利条件或调整方案。
以下是您可能会被要求完成的、各种类型评估示例，具体取决于所申请的职位。请放心，没有哪个职位会需要您完成以下所有评估。
通过选择题和/或一个编码界面去解决一些编码难题，具体内容取决于所申请的职位。此项评估有助于我们了解您的编程知识和能力水平。
此类评估通过一系列面试问题，帮助我们更好地了解您并评估您的技能。您将通过网络摄像头和麦克风参与评估回答。
此评估为笔试，由一系列多项选择题组成。这有助于我们更好地了解您的英语水平。
如您已成功完成评估，则下一阶段可能会邀请您参加面试或评估中心测试（Assessment Center）。
两者都是我们彼此增进了解的好机会（别担心，在 IBM，大家都非常友好）。在这一阶段，我们建议您对 IBM 和您想要从事的工作领域进行一些研究。您可以借此机会向我们展现您对 IBM 工作的意愿有多大。这也是您面试我们的机会，请准备好您想问我们的问题。与此同时，您还可以查看我们的职场博客，获取更多有用的信息。
如果您受邀参加附加面试，这些面试将通过电话、视频或面对面的方式进行，并且可能会有多位 IBM 员工对您进行面试。如果您被邀请到评估中心（Assessment Center），我们可能会请您参加一些小组练习，并有可能在当天进行面对面的面试。
我们的招聘经理和人才招募团队经过严格培训和认证，有着最佳面试经验、更善于避免无意识的偏见，以确保您在这次申请之旅中有更多收获。我们的面试涉及工作相关行为类问题和情境类问题，以便我们更好地了解您的个人能力和过往经验。
在整个申请过程中，如果申请状态有任何更新，我们会及时通知您。如果您在面试后需要反馈，我们将很乐意提供帮助，请尽管提出请求。
在您完成最终面试后，我们将与您联系，告知您录取结果。如果您被录用，我们随后会将需要填写的相应文件发送给您，开始为您办理入职手续。成功入职后，您将会作为 IBM 员工，在这个全新的科技时代，一路引领前行，努力解决世界上各种极富有挑战性的问题。
鉴于我们在全球范围内收到的申请数量庞大，如果您的申请没有成功，我们的人力资源团队并不一定能直接与您联系。我们会尽力而为，但如果您想收到更多反馈，请随时与您的招聘人员直接联系。