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下载最新的 IBM Talent Acquisition 隐私声明文档以查看以下语言版本的策略：
本隐私声明是对 IBM 隐私声明的补充，描述了与 IBM 招聘和/或雇佣流程相关的数据隐私信息。
IBM 严肃认真地对待您的个人信息并尊重当地数据保护法律。
本隐私声明解释了 IBM 如何在招聘或雇佣流程（最终可能与您签订合同）中处理您的个人信息以推进您的申请进度。
除非 IBM 子公司具有自己的隐私声明，而不参考 IBM 的声明，否则本隐私声明适用于 IBM 公司及其子公司。
我们请求您阅读本隐私声明。
您提供的个人信息，尽管会因国家或地区及考虑您所担任的职位性质而异，其中可能包括：
您的姓名、地址、电子邮件地址、电话号码、教育背景、工作经验、个人履历、个人简历、主要居住的国家或地区及国籍相关信息、拥有权益的其他国家或地区、您所申请且具备工作资格的国家或地区，以及拥有权益的区域和社区。
您是否曾供职于 IBM 或 IBM 的业务合作伙伴，您是否有任何政府部门工作经历，以及您是否签署或接受了任何协议，或以其他方式受到您当前雇主或前雇主的任何限制。
犯罪记录信息、适用法律的遵守情况，以及发出职位邀请的地点，具体取决于国家或地区。
残疾、种族、性别、人种和宗教信仰情况，具体取决于您申请的国家或地区。
您是否需要任何住宿安排/调整
入职前核查开始之前您将收到关于该核查的更多信息。
招聘过程中处理的个人数据，尽管会因国家或地区及考虑您所担任的职位性质而异，其中可能包括：
您提供的任何求职信或个人陈述；
您提供的任何参考资料，或者 IBM 用来验证您所提供信息的参考资料；
任何面试者或招聘人员与您或引荐您的 IBM 员工之间的互动记录；
如果在招聘过程中，您借助视频完成了评估，我们会存储本次评估的视频记录；
如果在招聘过程中，您完成了编码评估，我们将记录和存储针对所给练习创建的任何代码。 此外，我们将存储一张或多张摄像头拍摄的您正在完成练习的照片；以及
您向我们提供的任何其他信息。
如果您收到并接受 IBM 提供的聘书，则 IBM 在您接受聘书之日起可能会使用已处理的个人数据，例如电子邮件地址、姓名以及 IBM 员工工号。
为回应您的申请或您对工作职位表现出的兴趣，IBM 将在必要时使用您的信息：
验证您的信息，并进行相关且适当的合法入职前资格审查，同时评估您的技能、资质和经验；
遵守当地、国家或国际法律、义务和法律要求；
与您沟通相关 IBM 活动、职业机会以及招聘流程，包括任何面试；
就您可能感兴趣且与您的技能相一致的其他未来职位联系您。
完成甄选流程；
开展调查和研究活动，旨在改进 IBM 的招聘流程；
对我们的申请池进行分析，以便更好地了解谁正在申请 IBM 职位，以及如何吸引顶级人才；
在法律允许的情况下，我们可能要求您自愿公开自己的残障、种族、性别和国籍信息，以帮助 IBM 实施"多元化与包容性"计划（例如评估 IBM 员工，为相关人群推广福利和包容性政策）；
支持您访问 IBM On Boarding 站点和 Your Learning 应用程序，上述网站和应用程序可帮助您熟悉公司，理解您在组织结构中的位置，了解如何适应组织结构，并帮助您快速融入公司文化。
提交您的申请，即表示您授权 IBM 将您的个人信息存储在 IBM 的招聘工具中，以按照上述规定在评估您的申请或进行其他处理时安全地存储您的数据。
如果您收到并接受 IBM 提供的聘书，那么在您入职前阶段收集到的个人信息将成为您的人事档案（位于 IBM 雇佣数据系统中）的一部分，并将于您在 IBM 任职期间及之后一段时间内保留（具体期限因国家或地区而异）。
如果 IBM 没有雇佣您，IBM 将根据文档保留策略保留您的个人信息，之后您的个人信息将会从招聘系统中删除。
参与招聘流程的 IBM 招聘人员、IBM 招聘流程外包团队、IBM 人才招聘专员和相关 IBM 子公司的 IBM 招聘经理可能会在与您的职位申请相关且必要的情况下，根据须知原则访问您的信息。 这包括 IBM 子公司在非 IBM 网站或子公司网站上发布招聘广告。 如果在非 IBM 网站或子公司网站上发布了广告，请参阅此类网站上发布的隐私声明，了解有关个人信息处理的更多详细信息。
在某些情况下，IBM 会在法律要求或允许的情况下与第三方共享您的个人信息，以实现上述目的。 根据地理位置不同，这些第三方是 IBM 使用的人力资源信息系统的供应商，以及与职业保健和安全管理服务系统相关的供应商。
需要进行法律报备时，政府官员可能会访问您的信息，此外，执法部门或私人诉讼当事人也可能会通过有效的执法程序（逮捕令、传票或法院命令）查阅您的信息。
如果您未来的管理层不在您的职位所在国家或地区，在适用的情况下，我们可能会将您的个人信息从您申请的国家或地区传输至其他国家或地区的一个或多个 IBM 子公司中相同部门内的其他人员，以便处理您的申请，确保根据当地法律和 IBM 要求来处理您的数据。
无论您的个人信息位于何处，IBM 均实施了各种保护措施来保护您的个人信息，包括：
合同条款，例如欧盟委员会批准且在其他几个国家或地区接受的条款。 您可以在此申请获取欧盟标准合同条款 (EU SCC) 的副本。
控制方企业约束规则 (IBM BCR-C)。 我们已获得欧洲数据保护机构和英国信息专员办公室批准的 BCR-C。 有关更多信息，请在此查看 IBM 控制方企业约束规则（员工信息）。
本隐私政策中所述的 IBM 隐私做法符合《亚太经合组织跨境隐私规则体系》。 APEC CBPR 体系为各组织提供了一个框架，以确保保护在 APEC 经济体成员之间传输的个人信息。 有关 APEC 框架的更多信息，请单击此处 （外部链接，位于 ibm.com 网站之外)。
可在此了解更多信息。
在处理您的个人信息时，您拥有某些权利。 有关这些权利的信息，包括有关如何提出投诉的信息，在"您的权利"一节中提供。 您可以就您的权利与我们联系，询问有关 IBM 隐私声明和隐私实践的问题，提交数据权利请求，或者使用此表单提交投诉。 您还可以通过登录 IBM Careers 门户网站 （外部链接，位于 ibm.com 网站之外) 或者联系 ibmopps@us.ibm.com 在线访问和更正提交的有关申请的个人信息
请注意，某些情况下，如果您要求我们删除或停止处理您的个人信息，我们可能无法继续处理您的申请，这可能取决于对此类个人信息的分析。
如果我们未能令人满意地解决您的隐私或数据使用问题，请通过以下网址联系我们在美国的第三方争议解决提供商（免费）：https://feedback-form.truste.com/watchdog/request （外部链接，位于 ibm.com 网站之外)。
在某些管辖区域中，需要有正当理由（有时也称为法律依据）才能合法处理个人信息。 我们合法处理个人信息所依赖的法律依据因目的和适用法律而异。
我们使用的法律依据包括：
- 履行与您的合同所必需
我们依赖此法律依据来处理您的个人信息，以准备与您签订雇佣合同或进行雇佣合同签订。
- 为了 IBM 合法权益所必需
我们会根据自己的合法权益来处理您的个人信息，以便为 IBM 员工队伍寻找合适的人才。
- 同意
对您个人信息的处理是以您对我们请求的同意为依据。
- 法律义务
当出于当地劳动法或税法等规定的义务而处理您的个人信息时，我们依赖此法律依据。
有关 IBM 如何处理您的隐私以及您的个人数据控制者的身份的更多信息，请访问https://www.ibm.com/privacy。
您声明并确认您作为申请的一部分所提供的信息是真实且完整的。 您必须在您提供的任何信息发生变化时及时予以更新。
您了解，任何事实的虚假陈述或故意遗漏都可能导致 IBM 终止您的雇佣关系或聘用的考量。
我们可能随时更改此策略。 我们将在此页面上发布任何关于此策略的更改。
上次更新时间：2023 年 8 月 1 日。
为实现上述之目的，可能会使用所收集的信息，并将其披露给澳大利亚境内外的实体（包括新西兰、美国和菲律宾在内的国家或地区）。
根据澳大利亚 1988 年《隐私法案》(Cth)，您在同意 IBM 将您的个人信息转移到澳大利亚境外之前，IBM 需要通知您以下事项：《澳大利亚隐私原则》(APP) 8.1 要求披露方实体采取合理的措施，确保海外接收方不会违反APP。 您同意之后，APP 8.1 将不适用于您的个人信息。 虽然海外接收方可能受其他数据隐私法规的监管，但不受 1988 年《隐私法案》(Cth) 的约束，因此，您根据 1988 年《隐私法案》(Cth) 获得的权利和补救措施将不适用于海外的数据接收方。
在法律允许的情况下，IBM 可以应相关澳大利亚联邦或州政府或者其他授权方的要求，向其披露信息。
根据《BULGARIAN DATA PROTECTION ACT ART》（保加利亚数据保护法案）第 25 J 款第 1 段的内容，同意保留个人数据 。 1
我同意 IBM 将我的个人数据保留两 (2) 年。 我知晓，我有权请求任何时间信息，并有权根据适用法律，通过访问https://www.ibm.com/privacy 请求更正或删除个人数据。 在个人数据保护方面，如我的权利受到侵犯，我有权向保加利亚个人数据保护委员会 (www.cpdp.bg) （外部链接，位于 ibm.com 网站之外) 提出索赔。
加州居民，请复审我们的声明和您的隐私选择
AODA、AMA 和安省人权法 IBM 致力于在招聘过程中遵守《Accessibility for Ontarians with Disabilities Act》（安省便利残障人士法案，AODA）（外部链接，位于 ibm.com 网站之外)、《Accessibility for Manitobans Act》（马尼托巴省无障碍法案，AMA）（外部链接，位于 ibm.com 网站之外) 和《Ontario Human Rights Code》（安省人权法）（外部链接，位于 ibm.com 网站之外)。 如果身有残疾的人员在合理范围内需要住宿，或者由于身患残疾而无法或被限制使用或访问我们的招聘工具，您可以通过发送电子邮件至 recrops@ca.ibm.com 以在招聘过程中在合理范围内申请住宿。
根据匈牙利法律保护个人信息
请注意：您可以提交有关数据处理的索赔，我们将尽快进行调查并采取补救措施，不会超出 1 个月。 如果您的个人数据遭到泄露，您可以根据 2011 年颁布的《CXII 法案》第 22 条的规定， 就信息自决权和信息自由权向国家数据保护和信息自由局 (www.naih.hu) 提出索赔。 此外，如出现违例情况，您有权根据《Hungarian Civil Code》（匈牙利民法典）要求赔偿。 如遇此类请求，我们将向您提供有关补救方案的详细信息。 后续我们会通知您，您的 ID 和密码将在您的申请过程结束或最后一次访问该申请工具的十二个月后删除。通过申请特定职位和/或与我们分享您的个人履历，您特此确认已知悉并明确接受上述条款。
为实现上述之目的，可能会使用所收集的信息，并将其披露给新西兰境内外的实体（包括澳大利亚、美国和菲律宾在内的国家或地区）。
根据新西兰 2020 年《隐私法案》，您在同意 IBM 将您的个人信息转移到新西兰境外之前，IBM 需要通知您以下事项：虽然海外接收方可能受其他数据隐私法规的监管，但可能不受 2020 年《隐私法案》的约束。 因此，海外接收方可能不需要以总体上根据 2020 年《隐私法案》提供类似保护措施的方式，保护您的个人信息。
在法律允许的情况下，IBM 可以应新西兰政府或其他授权方的要求，向其披露此信息。
其他个人信息的法律依据： 《波兰劳动法》第 22 (1) 条第 1 款
在申请过程中提供额外的个人信息（例如，照片）表明您的具体、知情、自愿的同意，同意我们按照波兰数据保护监管局 (Urząd Ochrony Danych Osobowych) 提供的指导，处理申请文件中包含的任何其他数据。