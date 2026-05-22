IBM 负责任技术委员会的使命很明确：为 IBM 开发和部署 AI 及量子计算等新兴技术提供治理、标准以及原则的实际应用。它使 IBM 团队能够根据公司价值观，以信心、速度和可衡量的影响力采取行动——为我们客户、合作伙伴和世界负责任地推进技术。