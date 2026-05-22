IBM 的负责任技术方法

IBM 致力于负责任地开发和使用技术

深入了解我们的方法
在开放式办公室共同工作的男女商务人士

平衡创新与责任

在 IBM，负责任的技术不是事后才考虑的事情，而是我们有意识地创新的方式。

在持久原则和全企业治理的强化指导下，IBM 的负责任技术方法 将信任、透明度和问责制 嵌入我们设计、部署和治理 AI 及新兴技术的全过程。
治理就像汽车的刹车——它们不是为了阻止我们，而是让我们能够开得更快。

Betsy Greytok 和 Francesca Rossi

负责任技术委员会联合主席

IBM 如何负责任地治理技术

IBM 负责任技术委员会的使命很明确：为 IBM 开发和部署 AI 及量子计算等新兴技术提供治理、标准以及原则的实际应用。它使 IBM 团队能够根据公司价值观，以信心、速度和可衡量的影响力采取行动——为我们客户、合作伙伴和世界负责任地推进技术。

负责任技术与治理框架

IBM 的负责任技术与治理框架将原则落实到 人员、流程和技术中。

信任原则

技术的目的是增强人的能力

 

技术解决方案应旨在提升和扩展人的能力和潜力，同时使人能够承担更多增值任务
技术应基于负责任的数据治理

 

技术解决方案应基于负责任的数据收集、共享和使用。
技术应开放透明

 

技术解决方案应对多方利益相关者的反馈和协作开放，并且关于开发、内部运作和使用的信息应公开，以鼓励对 技术的信任。

值得信赖的 AI 的支柱

透明度

 

AI 系统的设计和开发应提供解释和足够的可观测性。关于其开发的信息应向相关利益相关者公开。当用户与 AI 系统交互时，应通知用户。AI 应在一个开放的创新生态系统中创建，以支持多方利益相关者的协作和共同创造。
公平与人类价值观对齐

 

AI 系统应在其预期的上下文中公平运行，无论是做出预测、提供建议、生成内容还是执行任务。此类系统的行为应符合相关的人类价值观，例如避免生成仇恨和辱骂性内容，或执行有害行为。
稳健性

 

AI 系统应有效应对对抗性条件，例如输入/输出的异常、其他 AI 系统的不可预测行为以及网络安全威胁。它们还应准确无误，无论是做出预测、提供建议、生成内容还是执行任务。
隐私

 

AI 系统的设计和开发应优先考虑并保护消费者的隐私和数据权利，包括在其预测、建议、生成内容、决策或行动中。应设计并实施最佳实践，以减轻个人信息的不当传播，并尊重版权或其他知识产权。

影响维度

人类能动性

 

技术应增强人类能动性、信任和福祉。
社会福祉

 

技术应为了社会的利益而设计、部署和使用，支持以人为中心的创新。
环境可持续性

 

技术应有意识地追求高效，以驱动高影响力、长期价值和可持续增长。

治理作为运营支柱

治理是 IBM 负责任技术与治理框架的运营支柱，将原则、支柱和影响维度转化为行动。 

该框架通过 IBM 的综合治理计划 (IGP)IBM SkillsBuild 等教育计划、Granite Guardian 等开放技术、AI Fairness 360Adversarial Robustness Toolbox 等开源工具包，以及 IBM watsonx.governance 等产品能力来实施。IBM Consulting 的 AI 战略与治理服务进一步支持组织应用负责任的 AI 实践，同时与负责任技术生态系统中的政策、标准和研究合作伙伴开展合作。

 

 

风险图谱

IBM 负责任技术委员会的风险图谱（现已集成到 watsonx.governance 中）帮助引领了 IBM 研究在人工智能治理方面的进展，使 IBM 成为行业领导者。

IBM AI 风险图谱
watsonx.governance 徽标

董事会最佳实践

IBM 负责任技术委员会负责形成观点、最佳实践和可操作的指导，以帮助 IBM、整个行业和世界应对 AI 及新兴技术带来的机遇与挑战。

AI 智能体 合成数据 基础模型 面向 AI 的变革管理 董事会成立五周年
基于数字技术网络的银行业务、在线银行、数字货币兑换、云上商业的数据与信息

实践中的责任

IBM 的负责任技术方法体现了公司范围内对信任、责任和长期价值的承诺，并以塑造我们运营方式的治理实践为基础。 
量子计算机的特写视图

负责任的企业

对我们负责任商业实践的透明度。

了解责任

量子安全

为量子时代保护数字世界。

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Trust Center

将安全和信任融入我们所做的一切。

深入了解 Trust Center 

 

 

共建更负责任的未来的合作伙伴关系

深蓝色背景上居中的小写字母“e”
圣母大学 - IBM 技术伦理实验室
将技术伦理研究转化为实践
AI 徽标
AI 合作组织
推动 AI 为人类和社会带来积极成果
数据与可信联盟徽标
数据与可信 AI 联盟
大规模实施可信数据和 AI
AI 联盟徽标
AI 联盟
通过协作加速开放、负责任的创新
采取后续步骤

准备好推进您的负责任的 AI 之旅了吗？IBM 能为您提供帮助。

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  2. 了解 watsonx.gov