IBM 发现有犯罪分子利用公司品牌发布虚假职位信息，提供欺诈性工作机会。某些情况下，这些犯罪分子可能会要求提供钱财、银行详细信息或其他个人身份信息。

此类骗局日趋复杂，经常通过第三方网站或直接通过电子邮件发送某些看似合法的招聘活动。

这种欺诈事件或“招聘骗局”现已广为人知，变得越来越普遍。

IBM 非常重视并主动防范各种利用公司品牌从事欺诈犯罪的活动，尽量阻止此类事件的发生。在任何情况下，IBM 都不会向应聘者索要钱财、信用卡或银行帐户信息来完成职位申请。共享个人信息时请务必格外谨慎。我们指出这些骗局，是希望毫无戒心的人保持警惕，不要上当受骗。

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