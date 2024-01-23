Natura & Co 成立于 1969 年，是一家总部位于巴西的化妆品公司，为拉丁美洲、北美、欧洲和亚洲的客户提供服务。作为全球第六大直销公司，Natura 以其创新文化及其使命而闻名，即以自觉和负责任的方式提供美容和个人护理解决方案，在发展业务的同时帮助保护环境并促进可持续发展。

Natura 拥有强大的基础架构、物流和数字技术基础，支持一系列业务关键型应用程序，例如供世界各地销售代表使用的电子商务平台。由于近年来在 IT 方面进行了投资，该公司已经达到历史最佳服务水平。“如今，我们正在管理 VMware、AWS、Azure、GCP、OCI 和 Kubernetes 上的数千个工作负载。我们正在增加越来越多的服务，因此当我们寻找新工具时，降低成本是一个主要动力，”Natura IT 部门经理 Dennys Ber 解释道。

尽管 Natura 的旧系统功能齐全，但 Ber 知道，从长远来看，为了优化性能并有效管理成本，团队需要采取更主动的方法来分配资源。是时候寻找一个平台了，让 Natura 能够实现资源管理自动化并允许多云环境实现自我修复。

Ber 的目标是减少进行“共同决策”的时间，让团队能够专注于推进业务级目标的战略计划，而不是解决临时的 IT 问题。他还在寻找在跨国工程师和系统管理员团队中实现一致协调的方法。“我们需要找到一种方法来减少团队的手动工作，并实施一种可以支持环境自我修复的解决方案，”Ber 指出。这时，该团队转向使用 ScaleUP Consultoria 和 IBM® Turbonomic ® 解决方案。