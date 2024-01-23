跨国化妆品公司如何在不影响最终用户体验的情况下减少公共云支出？
Natura & Co 成立于 1969 年，是一家总部位于巴西的化妆品公司，为拉丁美洲、北美、欧洲和亚洲的客户提供服务。作为全球第六大直销公司，Natura 以其创新文化及其使命而闻名，即以自觉和负责任的方式提供美容和个人护理解决方案，在发展业务的同时帮助保护环境并促进可持续发展。
Natura 拥有强大的基础架构、物流和数字技术基础，支持一系列业务关键型应用程序，例如供世界各地销售代表使用的电子商务平台。由于近年来在 IT 方面进行了投资，该公司已经达到历史最佳服务水平。“如今，我们正在管理 VMware、AWS、Azure、GCP、OCI 和 Kubernetes 上的数千个工作负载。我们正在增加越来越多的服务，因此当我们寻找新工具时，降低成本是一个主要动力，”Natura IT 部门经理 Dennys Ber 解释道。
尽管 Natura 的旧系统功能齐全，但 Ber 知道，从长远来看，为了优化性能并有效管理成本，团队需要采取更主动的方法来分配资源。是时候寻找一个平台了，让 Natura 能够实现资源管理自动化并允许多云环境实现自我修复。
Ber 的目标是减少进行“共同决策”的时间，让团队能够专注于推进业务级目标的战略计划，而不是解决临时的 IT 问题。他还在寻找在跨国工程师和系统管理员团队中实现一致协调的方法。“我们需要找到一种方法来减少团队的手动工作，并实施一种可以支持环境自我修复的解决方案，”Ber 指出。这时，该团队转向使用 ScaleUP Consultoria 和 IBM® Turbonomic ® 解决方案。
Natura 的 Turbonomic 混合云成本优化之旅始于建立公司整个多云资产的单一视图。在 Turbonomic 的帮助下，该团队在几分钟内就建立了所有环境的宏观视图。此视图帮助他们在单个仪表板中查看整个资产。下一步是允许 IBM Turbonomic 自动化动态监控和管理资源使用情况。
“最初，我们的首要任务是提高公共云成本的效率。但很快我们就发现 Turbonomic 可以在资源分配方面做更多的事情。它还可以帮助我们防止性能问题，不仅包括在公共云中，还包括在私有云中。因此使得 Turbonomic 有别于市场上的其他工具，”Bers 说道。
Natura 的上云之旅刚刚开始，IT 团队也一直在探索优化其本地部署环境的方法。“在实施 Turbonomic 之前，我们遇到过一个使用 Linux 机器的 VMware 集群的场景，我们曾认为我们需要购买新机器。但是，在 Turbonomic 的帮助下，我们发现，通过在主机之间移动工作负载，我们不仅可以避免新机器的成本，还可以停用现有机器并延长其使用寿命。毫无疑问，这引起了团队的广泛关注。”Natura 的高级 IT 经理回忆道。
“我们 发现 Turbonomic 对我们的业务产生了迅速的影响。在最初的三四个月里， 该工具基本上可以收回成本。最初，我们之所以寻找解决方案， 正是因为公共云可以节省成本，但随着时间推移，我们还 发现我们的公共云资产和 本地环境的性能得到了改善，”Ber 指出。在 90 天的时间内，团队发现 该工具执行超过 5,800 项自动化操作，这不仅提高了 应用程序性能，而且还节省了大量资金。事实上， 在实施 Turbonomic 的前 12 个月内， Natura 节省超过 260,000 美元的公共云支出。
ScaleUP Consultoria 在这一历程中扮演着关键角色，帮助 Natura 提高运营效率， 同时保持其行业领导者的地位， 并加强其在客户 和消费者面前的品牌定位。
根据 Natura 的可持续发展战略，IT 团队的目标是， 与前一年相比，将主要数据中心的能源消耗减少 5%。 通过显著降低资源利用率， IBM Turbonomic 还为 Ber 及其团队的可持续发展目标提供支持。“当我使用 IBM Turbonomic 更好地管理资源时，我发现可以用更少的资源做更多的事情， 而无需购买新硬件，我获得了能源效率， 从而支持我们的碳减排目标。，”他解释道。
Natura（ibm.com 外部链接）成立于 1969 年，是巴西最大的化妆品和香水跨国公司。作为拉丁美洲最大的美容行业组织之一，该公司被列为世界第六大直销公司，还通过其他渠道在欧洲和亚洲开展业务。
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美国出品。2023 年 10 月。
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