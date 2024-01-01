在 AI 时代，技术预算会受到非常严格的审查。尽管如此，为了确保一切按预期进行，许多组织常常超支。根据组织的自我估计，他们在云计算方面的软件支出有 24% 被浪费掉了 - 这些钱本来可以更好地用于提升创新、基础设施、安全性，以及改善客户体验。
IBM 的 FinOps 解决方案超越了基本的成本管理，为云支出提供了一种更具策略性的方法。在 FinOps 生命周期的所有三个阶段（提供信息、优化和运营），您都可以找到让每一元钱花费创造更多价值的方法，同时也可以确保应用程序在任何云环境（私有云、公共云和 Kubernetes）中都能获得所需的资源。随着您采用更多云原生应用架构，以及您的 FinOps 实践日趋成熟，我们的解决方案也可以随之成长，可提供高级洞察分析、预测和优化等功能。
在“提供信息”阶段，所有利益相关者都可以获得所需的信息并了解实际情况，从而能够就云的使用做出经济高效的明智决策。
从基础做起：
了解如何分配和优化云资源（ibm.com 外部链接）
然后处理更高级的任务：
了解如何实现高级分配和单位经济效益（ibm.com 外部链接）
“优化”阶段可以帮助从业人员利用在“提供信息”阶段开发的数据和功能，来找出节省更多开支并提高云计算效率的机会。
从基础做起：
了解如何分配和优化云资源（ibm.com 外部链接）
然后处理更高级的任务：
了解如何通过承诺计划大幅节省开支（ibm.com 外部链接）
在“运营”阶段，从业人员可以根据业务目标评估绩效，并寻找实施组织变革的方法，以改进和实施其 FinOps 实践。
从基础做起：
了解如何分配和优化云资源（ibm.com 外部链接）
然后处理更高级的任务：
了解如何预测和优化未来的云成本（ibm.com 外部链接）
借助 Apptio Cloudability 提供的云成本透明度，NRECA 能够做出注重成本的支出决策，并将节省的资金再投资，用于服务客户。
Apptio Cloudability 让 TUI 集团能够实现端到端云成本透明度、动态可扩展性，以及在团队层面更好地进行预算跟踪。
IBM Turbonomic 在 90 天内执行了超过 5,800 次自动化资源配置操作，在确保性能的同时节省了公有云支出。
在 FinOps 的各个阶段，从所有云供应商处获取云成本管理和优化，以便将支出与实现的业务价值联系起来。
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使用关键优化指标促进更深入的成本分析，以及工程、业务领导和 FinOps 团队之间更深入的合作。
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