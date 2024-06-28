APIS IT 是克罗地亚政府的中央 IT 机构。该组织为税务系统、海关系统和所有克罗地亚选举等关键政府机构提供 IT 服务和支持。
为了保障政府服务的质量，APIS IT 力求最大限度地提高应用程序性能，同时高效利用计算资源。
APIS IT 集成了 IBM® Instana Observability 和 IBM® Turbonomic 解决方案，以便随时全面了解关键应用程序和 IT 基础架构的状态。应用程序的可观察性与持续的基础架构优化相结合，可帮助机构在最终用户受到影响之前发现应用程序问题和资源阻塞。
通过充分利用 Instana 的智能警报功能，APIS IT 可定义生成将自动警报的应用程序性能标准。在基础架构方面，组织可以遵循 Turbonomic 的自动资源配置建议以支持性能，同时最大限度地减少虚拟机和云原生平台的浪费。
结合 Instana 和 Turbonomic，APIS IT 可以全面监控应用程序，为应用程序和基础架构提供单一管理平台。两个解决方案均为云原生设计，部署在私有云 Red Hat OpenShift 集群上，具有更高的灵活性和可扩展性，可支持不断变化的应用需求。
用 APIS IT 分布式 IT 部门负责人 Franjo Piskur 的话来说，“Instana 和 Turbonomic 共同减轻了应用程序性能管理的压力。”
借助 IBM Instana Observability 和 IBM Turbonomic 解决方案，APIS IT 实现了多项优势，包括：
APIS IT（ibm.com 外部链接）是克罗地亚领先的 IT 公司，也是克罗地亚政府的重点 IT 合作伙伴。它为企业提供 IT 咨询服务，并帮助政府实现业务流程现代化。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。