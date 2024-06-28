APIS IT 集成了 IBM® Instana Observability 和 IBM® Turbonomic 解决方案，以便随时全面了解关键应用程序和 IT 基础架构的状态。应用程序的可观察性与持续的基础架构优化相结合，可帮助机构在最终用户受到影响之前发现应用程序问题和资源阻塞。

通过充分利用 Instana 的智能警报功能，APIS IT 可定义生成将自动警报的应用程序性能标准。在基础架构方面，组织可以遵循 Turbonomic 的自动资源配置建议以支持性能，同时最大限度地减少虚拟机和云原生平台的浪费。



结合 Instana 和 Turbonomic，APIS IT 可以全面监控应用程序，为应用程序和基础架构提供单一管理平台。两个解决方案均为云原生设计，部署在私有云 Red Hat OpenShift 集群上，具有更高的灵活性和可扩展性，可支持不断变化的应用需求。



用 APIS IT 分布式 IT 部门负责人 Franjo Piskur 的话来说，“Instana 和 Turbonomic 共同减轻了应用程序性能管理的压力。”