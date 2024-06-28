主页 Case Studies APIS IT 最大限度地提高政府服务关键职能的绩效
APIS IT 和 IBM
APIS IT 团队合作图片
国家级 IT 机构

APIS IT 是克罗地亚政府的中央 IT 机构。该组织为税务系统、海关系统和所有克罗地亚选举等关键政府机构提供 IT 服务和支持。

为了保障政府服务的质量，APIS IT 力求最大限度地提高应用程序性能，同时高效利用计算资源。
全栈可见性和优化

APIS IT 集成了 IBM® Instana ObservabilityIBM® Turbonomic 解决方案，以便随时全面了解关键应用程序和 IT 基础架构的状态。应用程序的可观察性与持续的基础架构优化相结合，可帮助机构在最终用户受到影响之前发现应用程序问题和资源阻塞。

通过充分利用 Instana 的智能警报功能，APIS IT 可定义生成将自动警报的应用程序性能标准。在基础架构方面，组织可以遵循 Turbonomic 的自动资源配置建议以支持性能，同时最大限度地减少虚拟机和云原生平台的浪费。

结合 Instana 和 Turbonomic，APIS IT 可以全面监控应用程序，为应用程序和基础架构提供单一管理平台。两个解决方案均为云原生设计，部署在私有云 Red Hat OpenShift 集群上，具有更高的灵活性和可扩展性，可支持不断变化的应用需求。

用 APIS IT 分布式 IT 部门负责人 Franjo Piskur 的话来说，“Instana 和 Turbonomic 共同减轻了应用程序性能管理的压力。”
更快的 IT 运营、更高性能的应用程序

借助 IBM Instana Observability 和 IBM Turbonomic 解决方案，APIS IT 实现了多项优势，包括：

  • 资源配置决策速度加快 70%
  • 整个组织的平均修复时间 (MTTR) 缩短高达 50%
  • 容器基础架构的利用率提高 20%
  • 申请工单数量减少 20％
  • 15% 的主动避免事件
APIS IT 徽标
关于 APIS IT

APIS IT（ibm.com 外部链接）是克罗地亚领先的 IT 公司，也是克罗地亚政府的重点 IT 合作伙伴。它为企业提供 IT 咨询服务，并帮助政府实现业务流程现代化。
解决方案组件 IBM Instana Observability IBM Turbonomic
IBM AIOps 解决方案

提高性能并优化 IT 支出

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法律信息

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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。

 