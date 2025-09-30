Turbonomic 确定新工作负载的最佳初始放置，并根据需求和策略将其分配至合适的主机、数据存储或集群。然后持续分析实时性能指标，以自动实现工作负载的扩缩容。此功能确保应用程序始终获得满足 SLA 要求的精准资源，同时防止过度配置并最大限度提高数据中心的效率。