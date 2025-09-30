智能自动化数据中心优化

持续自动化确保混合和虚拟化数据中心环境中的性能和效率

2025 年 9 月 23 日

通过 Turbonomic 优化 VMware、Red Hat OpenShift 及其他平台

 

了解如何实时持续分析需求、最大限度提高资源利用率，并优化跨虚拟机、容器和本地基础设施的工作负载。

优化跨数据中心的虚拟工作负载

IBM Turbonomic 为您的数据中心带来值得信赖的自动化和全栈可见性。通过持续分析实时需求，它确保应用程序获得可靠运行所需的资源。您可以减少浪费、提高效率、节约成本，并满怀信心地在混合和虚拟化环境中运行。
优势
确保规模化的应用程序性能

根据实时需求调整资源，确保应用程序能够在数据中心的工作负载和集群中可靠地运行。
提升数据中心效率

自动执行工作负载放置和扩展，在保持复杂环境中效率的同时减少手动工作。
规划数据中心容量

运行场景来测试工作负载增长、硬件更新或迁移计划，自信引领现代化进程。
延长基础设施使用寿命

优化主机和集群利用率，以延迟硬件更新周期并支持混合云现代化计划。
减少数据中心浪费

调整工作负载规模，以回收未使用的容量，降低运营成本并提高整个数据中心的资源效率。
确保治理与合规

通过 ITSM 工作流应用优化操作，以便符合治理与变革管理政策要求。

独家优惠：DigiTEL

加速投资回报

借助 IBM® Technology Expert Labs 的全面支持，以专属服务定价释放 Turbonomic 的全部潜力。

通过 DigiTEL 您可以获得：

  • 实践操作课程：使用 Turbonomic 加速数字化转型。
  • 与专家协作，进行配置、执行和设置。
  • 明确路径：优化成本的同时提升性能。
  • 所有这一切均享受前所未见的优惠价格！

优化既有资产

客户成功案例 26 万美元

在 12 个月内节省了云支出，并在 90 天内执行了 5,800 次自动化资源配置操作。了解 Natura 如何通过自动化提高效率和性能。

 阅读 Natura 成功案例 228 GB

的内存在 1 个月内完成回收，同时维持 1000 台虚拟机的性能。了解 BBC Studios 如何通过实施自动化来管理 IT。

 阅读 BBC Studios 成功案例 30%

降低 VMware 许可证成本，并将资源配置决策速度提高 70%。了解 APIS IT 如何最大限度地提高政府关键服务职能的绩效。

 阅读 APIS IT 成功案例 175K

自动化资源配置作，节省 619,000 美元。深入了解 IBM TechZone 如何向全球用户提供定制化技术堆栈。

 阅读 IBM TechZone 成功案例 2000

在 12 个月内执行了调整操作，并在 1 年内节省了 650 个小时。了解 J.B. Hunt 如何利用 IBM Turbonomic 确保混合云中应用程序的性能。 

 阅读 J.B. Hunt 成功案例 10%

无需额外硬件和自动化资源决策支持，即可实现虚拟机增长。深入了解 Metzler 如何确保应用性能并维持客户级 SLA。

 阅读 Metzler 成功案例

资源

VMware 策略

减少 VMware 的硬件和许可需求，并在第一年避免 75% 的更新成本。
3 年内投资回报率达到 247%

该报告显示，三年内云成本节省了 35%，性能问题工单减少了 75%，同时投资回报率达到 247%。
Turbonomic 概览

Turbonomic 可实现数据中心运营自动化、优化云支出并提高 Kubernetes 效率。
G2 产品评论

Turbonomic 荣获 G2 三大认证徽章：投资回报率、网格技术领导者及用户采用率。查看 G2 冬季报告中的真实用户评分。
管理 IT 资源

应用程序资源管理的自动化可以推动更智能的云成本优化。

Turbonomic 亮相彭博社与福克斯商业频道 Inside the Blueprint 栏目。
满足应用程序 SLO

Turbonomic 可帮助平台和 DevOps 开发运维工程师优化上市速度和应用性能。
TrustRadius 上的评论

在 TrustRadius 上阅读满意的客户对 IBM Turbonomic 的评价。
常见问题解答 (FAQ)

是。Turbonomic 支持跨多个虚拟机管理程序进行优化，例如 VMware、Nutanix 和 Microsoft Hyper-V；OpenShift Virtualization 和 Kubernetes 等容器平台；以及 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 等领先的公有云平台。这种能力确保混合多云和不同数据中心环境中实现一致的应用程序性能和高效的资源使用。

了解有关 Kubernetes 优化的更多信息 了解有关云优化的更多信息

是。Turbonomic 支持与 ServiceNow、vCenter、Kubernetes 和公有云等监控、编排和 ITSM 工具集成。它通过 REST API、Webhook 和脚本等标准接口实现交互，并提供原生 Kubernetes 支持。这些集成可提升可见性，并能根据现有工作流实现自动化操作。

查看所有集成

通过持续调整工作负载规模并清理未使用的资源，数据中心优化可减少过度配置与配置不足现象。这种方法在降低运营与能源成本的同时，还能推迟不必要的基础设施支出。

Turbonomic 持续分析工作负载需求，并自动执行扩缩容、放置和规模调整等操作，确保整个数据中心实现可靠性能和效率。与传统工具仅在问题出现时发出警报不同，Turbonomic 还会生成可操作的建议，用户可选择手动或自动执行这些建议。

使用 Turbonomic 的组织已将资源浪费和许可成本减少高达 30%，并确保了应用程序性能。各行各业的企业都使用它来延迟基础设施更新周期、降低云成本并提高服务可靠性。

查看所有成功案例 了解更多有关 Turbonomic 的信息

采取后续步骤

与我们的团队联系，获取专家支持和量身定制的解决方案，或安排会议，深入了解我们如何帮助您实现业务目标。

