首先需要建立一种支持快速增长和持续改进的文化。“我们将自己定位为 IBM® 旗下的一家早期初创公司，”IBM 自动化部门高级 Technology Zone 经理 Jason Erickson 解释道。

IBM Technology Zone (TechZone) 是供 IBM 的所有市场推广团队和 IBM 业务合作伙伴生态系统用来配置和自定义实时演示环境的单一目的地。只需点击几下，即可访问多种基础架构和软件解决方案。

“一个技术卖家登录到 TechZone，启动一款在公共云上运行的产品（例如 IBM Cloud Pak for Data）的一个实例。与此同时，一个业务合作伙伴登录，启动另一款在本地运行的产品（例如 IBM Cloud Pak for Business Automation）的一个实例。将这样的情况放大 500 倍。这就是 TechZone 中每天都在发生的事情，”Erickson 解释道。借助这些演示环境，用户既可以直接体验新产品，还能够更好地了解如何在自己的环境中实施新产品以及它将对自己的业务产生什么样的影响。这些环境专为宣传推广和深入了解而设计，因此是短暂的。它们的存在时间介于几小时到数天不等。

“在过去的几年里，我们一直在大幅扩张我们的业务，并在 IBM 和我们的业务合作伙伴生态系统中获得新用户，”Erickson 指出。“这样就要求我们快速、安全地构建基础架构，以支持他们的环境。”这就是 TechZone 选择 IBM Turbonomic® 的原因。