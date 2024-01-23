Turbonomic 混合云成本优化的两个关键方面是：AI 驱动的资源建议和自动化操作。对于由 VMware 和 Microsoft Hyper V 组成的本地环境，Auten 及其团队正在全天候实现所有无中断操作自动化，并在夜间维护窗口期间扩展非生产操作。在 12 个月的时间里，Turbonomic 执行近 2,000 个调整规模操作（假设每个操作需要 20 分钟的手动干预），从而为团队节省超过 650 个小时的时间来专注于战略计划。Turbonomic 还为团队的本地环境规划流程提供支持，并为他们提供实物证据，以便在需要购买新主机时向高层管理人员提交。此外，它还帮助团队确保在整个环境中实施变更时提供审计跟踪：Turbonomic 调用 JB Hunt 的 IT Service Management (ITSM) Webhook 来为所有扩展操作创建变更记录。

在他们的 Azure 环境中，该团队一直使用建议和自动化操作组合来管理他们的资源。在实验室和测试环境中，他们依赖自动化操作，但在生产环境中，他们遵循治理流程，在执行之前在团队中的更大范围内共享 Turbonomic 建议。一旦团队签署该操作，云运维中心就会将这些资源转移到具有将来自动执行该操作的策略的小组中。

Turbonomic 还帮助 Auten 的团队改善与应用程序所有者的协作。借助 Turbonomic，他们能够找到通过重新构建应用程序来减少容器环境浪费的机会。据 Auten 介绍，为了确保容器化应用程序的性能，该团队根据启动所需的事项（而不是启动后的需求）设置 CPU 和内存限制。虽然这可以确保这些应用程序在启动期间拥有所需的资源，但也会在其环境中造成浪费，因为它们在启动后不需要相同数量的资源来运行。Turbonomic 发现这种差异后，为他们提供明确的证据，说明最好重新架构其应用程序，以便在容器环境中利用更多资源。