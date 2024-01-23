主页 Case Studies Metzler 提供全球银行基础架构的可见性和控制
Metzler 通过 IBM Turbonomic 确保应用程序性能，并维持客户级 SLA
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一位女士手持信用卡看着手机

作为 Metzler Bank 的基础架构工程师，Thomas Maag 负责管理银行的物理和虚拟基础架构。他与系统和网络管理团队负责人 Robert Schnee 密切合作。他们的团队负责监督采用 VDI 基础架构的 VMware vSphere 环境，支持 Metzler 在欧洲、亚洲和北美的运营。

该团队需要全面了解其基础架构，以满足 Metzler 开发团队的需求。“我们的同事不断向我们寻求更多资源，以便将他们的工作负载用于开发、交易平台、监控系统等，”Schnee 说道，“但他们不明白‘更多’并不总是等于‘更好’。”

随着这些对话变得愈加频繁，Maag 和 Schnee 开始寻找解决方案。

可扩展性

 

无需额外硬件即可实现 10% 的虚拟机增长

全天候服务

 

自动化资源决策支持全天候性能保证
通过将 Turbonomic 用于自动化，管理我们的环境变得毫不费力。 Thomas Maag 基础架构工程师 Metzler Bank
优化资源

Metzler 团队实施了 IBM® Turbonomic® Application Resource Management 软件，并立即发现了利用不足，因此团队可以缩小规模的虚拟机。

“调整规模操作对我们非常有益，”Maag 指出。“我们现在有信心更有效地使用我们的底层基础架构。事实上，即使我们的虚拟机增长了 10%，我们也不需要购买任何额外的硬件。”

除了调整规模之外，团队还跨集群实现了自动化 vMotion，以更好地保持健康的性能。“在 Turbonomic 之前，我们必须手动干预并即时解决任何性能问题，”Schnee 说道，“控制平台帮助我们确保应用程序性能并维持外部客户级 SLA。”
在 Turbonomic 之前，我们必须手动干预并动态解决任何性能问题。控制平台帮助我们确保应用程序性能并维持外部客户级 SLA。 Robert Schnee 系统和网络管理团队负责人 Metzler Bank
Metzler 徽标
关于 Metzler Bank

Metzler Bank（ibm.com 外部链接）是世界上最古老的银行之一，提供金融服务已超过 340 年。如今，它专门从事全球资本市场服务。自成立以来，Metzler 总部位于德国法兰克福，还在慕尼黑、斯图加特、科隆、杜塞尔多夫、汉堡、亚特兰大、洛杉矶、西雅图、东京、北京和都柏林设有办事处。
解决方案组件 IBM® Turbonomic® 应用资源管理
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© Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

美国出品，2022 年 3 月。

IBM、ibm.com、IBM 徽标和 Turbonomic 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark

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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。

本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。