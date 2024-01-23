Metzler 团队实施了 IBM® Turbonomic® Application Resource Management 软件，并立即发现了利用不足，因此团队可以缩小规模的虚拟机。

“调整规模操作对我们非常有益，”Maag 指出。“我们现在有信心更有效地使用我们的底层基础架构。事实上，即使我们的虚拟机增长了 10%，我们也不需要购买任何额外的硬件。”

除了调整规模之外，团队还跨集群实现了自动化 vMotion，以更好地保持健康的性能。“在 Turbonomic 之前，我们必须手动干预并即时解决任何性能问题，”Schnee 说道，“控制平台帮助我们确保应用程序性能并维持外部客户级 SLA。”