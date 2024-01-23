作为 Metzler Bank 的基础架构工程师，Thomas Maag 负责管理银行的物理和虚拟基础架构。他与系统和网络管理团队负责人 Robert Schnee 密切合作。他们的团队负责监督采用 VDI 基础架构的 VMware vSphere 环境，支持 Metzler 在欧洲、亚洲和北美的运营。
该团队需要全面了解其基础架构，以满足 Metzler 开发团队的需求。“我们的同事不断向我们寻求更多资源，以便将他们的工作负载用于开发、交易平台、监控系统等，”Schnee 说道，“但他们不明白‘更多’并不总是等于‘更好’。”
随着这些对话变得愈加频繁，Maag 和 Schnee 开始寻找解决方案。
无需额外硬件即可实现 10% 的虚拟机增长
自动化资源决策支持全天候性能保证
Metzler 团队实施了 IBM® Turbonomic® Application Resource Management 软件，并立即发现了利用不足，因此团队可以缩小规模的虚拟机。
“调整规模操作对我们非常有益，”Maag 指出。“我们现在有信心更有效地使用我们的底层基础架构。事实上，即使我们的虚拟机增长了 10%，我们也不需要购买任何额外的硬件。”
除了调整规模之外，团队还跨集群实现了自动化 vMotion，以更好地保持健康的性能。“在 Turbonomic 之前，我们必须手动干预并即时解决任何性能问题，”Schnee 说道，“控制平台帮助我们确保应用程序性能并维持外部客户级 SLA。”
Metzler Bank（ibm.com 外部链接）是世界上最古老的银行之一，提供金融服务已超过 340 年。如今，它专门从事全球资本市场服务。自成立以来，Metzler 总部位于德国法兰克福，还在慕尼黑、斯图加特、科隆、杜塞尔多夫、汉堡、亚特兰大、洛杉矶、西雅图、东京、北京和都柏林设有办事处。
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美国出品，2022 年 3 月。
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