2014 年加入 BBC Studios 时，服务器和存储经理 Porsche Waddell 接手了一支精益团队和一个容量利用率超过 95% 的环境，环境中经常出现应用程序性能问题。
这种“省吃俭用”方法虽然可满足预算要求，但无法充分支持 BBC 的业务和使命——始终提供高质量内容，为全球观众提供信息、教育和启发。
在 Waddell 加入之前，团队经常收到最终用户的投诉。由于现有工具无法充分识别根本原因，Waddell 和团队疲于“灭火“。他们无法主动预防由 1,000 台虚拟机 (VM) 组成的本地环境中的性能问题，而且专注于战略计划的时间也很有限。他们需要最大限度地降低成本并确保应用程序性能，因此将目光转向 IBM® Turbonomic® Application Resource Management (ARM) 解决方案。
BBC Studios 依靠 IBM Turbonomic 来确保 1,000 台虚拟机的性能
仅 1 个月，BBC Studios 团队就回收了 228 GB 内存
实施 Turbonomic 后，BBC Studios 团队迅速纠正了最普遍性能问题的根源——存储缓存问题。应用 Turbonomic 自动化后，虚拟机能够自由迁移到最能满足性能要求的服务器和存储节点。
自 Porsche 加入团队以来，团队首次对自己的环境有了全方位的了解。他们能够更清楚导致性能问题的原因，并确定在何处执行调整大小或放置操作，从而使环境恢复到最高效率和性能状态。Turbonomic 不仅提供须采取的具体操作，还在执行之前预测每个操作会产生的影响。
团队首先手动执行 Turbonomic 的调整大小建议，显著减少了最终用户的投诉彼并消除了流程中的停机时间。看到这一结果，团队立即对一组选定的任务关键型应用程序实施有计划的自动化调整，从而全面主动地确保应用程序性能。
在接下来的几年里，BBC Studios 团队继续依靠 Turbonomic 优化环境，但新冠疫情爆发后，出现了意外转变。2020 年封锁开始时，团队从现场协作工作变为居家工作，出现了过度供应新机器的趋势。在部署新服务时，团队本着权宜之计和降低风险的精神，向应用程序负责人提供他们请求的所有资源。可是，随着疫情的加剧，团队并非总有时间重新评估过度供应的分配。这种做法虽然令应用程序负责人感到满意，但导致 CPU 就绪值高、环境过度供应。
疫情放缓时，团队才有机会简化流程，为此制定了每月维护窗口期；在此期间，Turbonomic 解决方案自动调整工作负载的大小。仅一个月就回收了 228 GB 内存和 22 个虚拟 CPU (vCPU)。有了 Turbonomic，团队现在确信自己正最大限度利用现有资源，还能腾出时间专注于战略举措，而不担任“灭火队员”或者寻找调整大小的机会。
为了简化流程，BBC 正将 BBC Studios 迁移到其基础设施即服务 (IaaS) 平台。BBC Studios 以后不再管理自有数据中心，而是迁移到规模更大的企业数据中心，但团队将依托 Turbonomic 来支持工作使命——尽可能降低成本，同时保持合规性并确保全天候性能。
自 1922 年成立以来，BBC 一直致力于“为公众利益服务，通过提供公正、高质量和独特的产出和服务，为所有受众提供信息、教育和娱乐”。如今，BBC 提供一系列电视服务、数字服务和广播网络，服务全球超过 3 亿消费者。节目包括 BBC World Service 和 BBC World News，还有一系列商业服务，包括但不限于 BBC Studios（链接位于 ibm.com 以外）。这个故事的重点是 BBC 的主要商业部门 BBC Studios，该部门每年制作超过 2,500 小时的优质获奖节目和内容，年收入约 2 亿英镑。
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美国出品，2022 年 7 月。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。