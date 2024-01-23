实施 Turbonomic 后，BBC Studios 团队迅速纠正了最普遍性能问题的根源——存储缓存问题。应用 Turbonomic 自动化后，虚拟机能够自由迁移到最能满足性能要求的服务器和存储节点。

自 Porsche 加入团队以来，团队首次对自己的环境有了全方位的了解。他们能够更清楚导致性能问题的原因，并确定在何处执行调整大小或放置操作，从而使环境恢复到最高效率和性能状态。Turbonomic 不仅提供须采取的具体操作，还在执行之前预测每个操作会产生的影响。

团队首先手动执行 Turbonomic 的调整大小建议，显著减少了最终用户的投诉彼并消除了流程中的停机时间。看到这一结果，团队立即对一组选定的任务关键型应用程序实施有计划的自动化调整，从而全面主动地确保应用程序性能。