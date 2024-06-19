当黑色星期五来临时，许多世界顶级零售商都依赖您的解决方案来开展业务，您的解决方案最好不要出问题。在 2023 年假期期间，IBM® Sterling Order Management 软件 (OMS) 团队使用 IBM® Instana Observability 解决方案保持了出色的性能，并帮助刷新了订单和收入记录。
IBM Sterling OMS 的 SaaS 版本为许多在美国和国际上家喻户晓的品牌提供实时订单和库存管理，这些品牌既有大型在线市场，也有经营时尚服饰和儿童礼品的潮流商店。对于这些公司来说，如果 OMS 系统出现故障，即使只有一分钟，也会造成金钱损失；在黑色星期五或其他季节性高峰期间，损失可能会达到数百万美元。
IBM 的 Sterling OMS 团队了解其中的利害关系，并承诺为客户提供 99.9999% 正常运行时间的服务级别协议 (SLA)。但是，兑现这项 SLA 并不是一件容易的事。
IBM Sterling OMS SaaS 技术堆栈
SaaS OMS 解决方案托管超过 300 个客户端环境，并将它们与多种技术堆栈集成在一起。IBM 订单管理开发总监 Pradeep Nanjundaswamy 表示：“每个客户环境都既复杂又独特。对于任何实施，至少需要与支付系统、ERP 和配送服务等外部系统进行约 20 次集成。”必须监控整个异构堆栈的性能；每个组件对于整体的高可用性都至关重要。
2023 年初，Sterling OMS 团队用 IBM Instana Observability 取代了之前的第三方性能监控解决方案。
黑色星期五将成为新设置要迎接的第一个季节性数据激增。但是从开始测试 Instana 时，OMS 团队就看到了他们所知的优势在假期会为他们带来很大帮助。“以前的解决方案需要许多定制集成，我们已经能够用 Instana 的开箱即用集成来取代这些集成。”Sterling 团队的技术主管/站点可靠性工程顾问 Shoeb Bihari 说。
用户界面现在也更好了。“对于另一个解决方案，我们必须将其屏幕嵌入到我们的自助服务工具中。”Nanjundaswamy 解释道。“借助 Instana，我们利用 Instana API 重写了用户屏幕，用户体验得到了极大改善。”
OMS 支持团队现在使用 Instana 实时监控系统运行状况和性能，并根据 SLA 进行干预。“我们有基于浏览器的监控，涵盖应用程序级别和基础架构。”Sterling 团队的高级技术人员 Dinup Pillai 说道。这包括综合监控（也称为主动监控），它从不同位置模拟最终用户的操作，并持续监控可用性和响应时间。“出现任何性能问题时，自动警报有助于最大限度地缩短响应时间。”Pillai 说。
该团队还利用 Instana 的灵活性，为 API 级和业务级指标创建个性化仪表板和警报。他们可以为客户和内部人员提供基于角色的可见性。客户可以实时了解业务绩效，包括订单量和捕获率。
黑色星期五到来后，一周内客户的订单量激增至平时的 20-30 倍。2022 年感恩节一周内，OMS 系统共接到 60 多亿次 API 调用。1一年后，API 调用次数达到约 150 亿次，比前一年增加了 120%。
那么，系统表现如何？
大多数 API 调用的响应时间以亚秒为单位。“这是我们第一次以 Instana 作为监控系统来迎接假日季，”Nanjundaswamy 说，“我们在 2023 年收到了 150 亿次 API 调用，没有遇到严重性一级的事件或升级。总的来说，一切都很顺利。”
IBM Sterling（ibm.com 外部链接）解决方案和产品提供久经考验的可靠连接、端到端可见性和实时洞察，将潜在的中断转化为客户参与、增长和盈利的机会。这些解决方案包括供应链可持续性软件，如 IBM Sterling Order Management，这是一种订单履行软件，可实时管理和优化跨渠道和履行中心的流程。
1根据 IBM 保留的内部数据，2022 年感恩节一周期间的 API 调用次数超过 60 亿次。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。