IBM Sterling OMS 的 SaaS 版本为许多在美国和国际上家喻户晓的品牌提供实时订单和库存管理，这些品牌既有大型在线市场，也有经营时尚服饰和儿童礼品的潮流商店。对于这些公司来说，如果 OMS 系统出现故障，即使只有一分钟，也会造成金钱损失；在黑色星期五或其他季节性高峰期间，损失可能会达到数百万美元。

IBM 的 Sterling OMS 团队了解其中的利害关系，并承诺为客户提供 99.9999% 正常运行时间的服务级别协议 (SLA)。但是，兑现这项 SLA 并不是一件容易的事。

IBM Sterling OMS SaaS 技术堆栈

数据库组件：IBM® Db2、NoSQL、Cassandra、MongoDB、Elastic Search

消息传递：IBM® MQ、Kafka

软件定义网络 (SDN)：istio Service Mesh

Apache Spark 和 Apache Hadoop 将支持 AI 工作负载

20 多个 IBM® Cloud Kubernetes Service 集群、900 多个工作程序节点、60,000 个活动容器

即将推出：大型语言模型 (LLM) AI 用例，提升呼叫中心服务

SaaS OMS 解决方案托管超过 300 个客户端环境，并将它们与多种技术堆栈集成在一起。IBM 订单管理开发总监 Pradeep Nanjundaswamy 表示：“每个客户环境都既复杂又独特。对于任何实施，至少需要与支付系统、ERP 和配送服务等外部系统进行约 20 次集成。”必须监控整个异构堆栈的性能；每个组件对于整体的高可用性都至关重要。