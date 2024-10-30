虚拟机管理程序有时也称为虚拟机监视器 (VMM)，可在虚拟机并行运行时对其进行管理。它将虚拟机在逻辑上相互分离，为每个虚拟机分配各自的底层算力、内存和存储切片。这可以防止虚拟机相互干扰；因此，如果一个操作系统崩溃或安全受到损害，其他操作系统仍可以继续运行。

在虚拟机管理程序成为主流之前，大多数物理计算机一次只能运行一个操作系统 (OS)。这种情况非常稳定，因为计算硬件只需处理来自该操作系统的请求。这种方法的缺点是浪费资源，因为操作系统不能始终充分利用计算机的所有能力。

虚拟机管理程序可以解决这个问题。它是一个小型软件层，支持多个操作系统实例同时运行，共享同一物理计算资源。此过程称为虚拟化，操作系统实例（称为虚拟机）是在主机上运行的物理计算机的软件模拟。

术语“虚拟机”有时可与虚拟服务器互换使用，但它们并不相同。虚拟服务器还可以通过虚拟机管理程序实现，虚拟机管理程序是物理硬件和多个独特虚拟服务器环境之间的一个层。但是，虚拟服务器可以为诸如 Web 服务器、域名服务器、代理服务器等应用程序复制物理裸机服务器，而虚拟机只是创建物理计算机的虚拟表示形式。

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