超自动化是一种新兴的自动化方案，但 Gartner 已将其列为十大战略性技术趋势之一。他们最近进行的一项调查显示，85% 的调查对象将“在未来 12 个月内增加或维持所属组织的超自动化投资”，超过 56% 的调查对象已经制订了四个或更多个同步进行的超自动化计划。Gartner 表示，“超自动化正在迅速从一种选择转变为一种生存条件”，并且将“过时的工作流程列为第一大劳动力问题”。

同样重要的是，还要注意新冠疫情在市场采纳和加快实施超自动化方面发挥的作用，在过去一年内提升了数字化转型和自动化计划的优先级。随着业务生态系统以分布式方式运行，超自动化减轻了重复流程和原有基础设施给组织及其资源带来的负担。采用超自动化提供的转型方案，组织将能够以更简化的方式运营，通常可以降低成本并增强竞争地位。

原有基础设施和流程可能会降低组织的反应速度并影响竞争力。基于任务的简单自动化并不能提供推动业务决策和结果的跨职能结果。超自动化通过自动化尽可能多的流程和任务来改变组织。