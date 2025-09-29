什么是超自动化？

超自动化是指将组织中所有可以自动化的流程全部实现自动化的概念。采用超自动化的组织旨在利用人工智能 (AI)、机器人流程自动化 (RPA) 和其他技术来简化各种业务流程，无需人为干预即可运行。

超自动化是一种新兴的自动化方案，但 Gartner 已将其列为十大战略性技术趋势之一。他们最近进行的一项调查显示，85% 的调查对象将“在未来 12 个月内增加或维持所属组织的超自动化投资”，超过 56% 的调查对象已经制订了四个或更多个同步进行的超自动化计划。Gartner 表示，“超自动化正在迅速从一种选择转变为一种生存条件”，并且将“过时的工作流程列为第一大劳动力问题”。

同样重要的是，还要注意新冠疫情在市场采纳和加快实施超自动化方面发挥的作用，在过去一年内提升了数字化转型和自动化计划的优先级。随着业务生态系统以分布式方式运行，超自动化减轻了重复流程和原有基础设施给组织及其资源带来的负担。采用超自动化提供的转型方案，组织将能够以更简化的方式运营，通常可以降低成本并增强竞争地位。

原有基础设施和流程可能会降低组织的反应速度并影响竞争力。基于任务的简单自动化并不能提供推动业务决策和结果的跨职能结果。超自动化通过自动化尽可能多的流程和任务来改变组织。

 自动化与超自动化

自动化和超自动化之间的区别通常并不明显。自动化是指在没有人为干预的情况下完成重复性任务。通常规模较小，用于创建旨在解决单个任务的解决方案。相比之下，超自动化是指使用多种自动化工具来实现智能自动化，包括机器学习和机器人流程自动化来扩展自动化计划。
超自动化入门

各组织可通过几个步骤和组件来完成超自动化过程。这些步骤如下：

  1. 收集有关业务流程、工作流程和环境的见解。使用流程挖掘来研究现有流程的运作方式，存在差距、延迟和瓶颈的位置，并确定数字流程自动化的机会。为了清楚了解现有流程的状况，一些组织将复制流程模型，也称为数字孪生体。数字孪生体利用技术来复制生态系统，以便更好地呈现流程、输入和结果，确定需要改进的领域并提高效率。
  2. 确定完成流程所需的结构化和非结构化数据以及其他输入。
  3. 预测效率和投资回报 (ROI) 方面的结果。
  4. 确定最能满足您的需求的自动化平台和自动化技术，可能会利用现有的工具和算法。这可能包括使用 RPA、光学字符识别 (OCR)、AI 和机器学习以及其他战略性技术工具来设计执行自动化任务的专用机器人。
  5. 将复杂的业务以及技术流程和任务进行自动化，甚至自动执行已自动化部分，来获得更高的效率或进一步降低成本。
  6. 使用 AI 工具来完成已确定的任务，包括认知学习、OCR和自然语言处理 (NLP) 等技术。低代码或无代码技术使用图形用户界面进行配置，旨在简化自动化流程，需要的技术专业知识更少，但部署速度更快。
超自动化的优势和挑战

超自动化通过消除重复性任务和自动化手动任务来简化业务流程，从而实现业务转型。主要优点有很多。支持各组织一致、准确且快速地完成任务。这样反过来又降低了成本，并从总体上改善了客户体验。

任何新的业务流程或基础设施方案都必然会带来挑战，超自动化也不例外。由于数据原始或质量差，以及缺乏具有技术技能的资源来解决这个问题，许多公司还没有做好应对自动化工作的准备。再培训计划可以帮助各组织满足这些需求并制定一种适合实现其目标的方案。

其他挑战包括从不断增长和演变的产品市场中进行选择。关于各组织应向自己的客户提供哪些产品的决定可能令人生畏。鉴于市场上的产品泛滥，预计会出现一系列并购，这将减少同类产品的供应，帮助客户更有效地评估潜在供应商。
超自动化用例

医疗保健领域的超自动化

医疗保健行业可以从超自动化中获益，提供更好的患者体验、更高的利润和更准确的数据。超自动化用于实现计费周期、客户沟通和收款的自动化。此外，还可以解决患者记录管理、收集和整理数据的问题，以及为更准确的治疗计划提供有用的输出。

超自动化还经常用于确保遵守法规，这对于任何医疗保健组织的生存和成功都至关重要。此外，还可用于管理药物库存和采购，以及安排人员和其他资源。超自动化在医疗保健行业的用途是无穷无尽的，从中获得的益处可以为各组织、合作伙伴和患者带来改进。点击此处阅读我们的医疗案例研究

供应链

新冠疫情极大影响了及时接收物资的能力，人员配备不足导致流程延误，最好情况下也会为后勤工作带来挑战。

使用 RPA，可以全天候进行库存检查，确保随时可以查看最新库存水平和产品可用性。除了库存检查之外，RPA 还可用于采购、定价、计费、报价请求、跟进和数据输入以及系统维护和维修。超自动化消除了对重复流程的人为干预的依赖，可以提高速度、效率和准确性。点击此处阅读 Inter Aduaneira 的供应链案例研究

银行和金融

银行业和金融业始终面临着降低成本、提高效率以及提供更可用、更个性化的客户体验的压力。

超自动化可以为员工提供更高的数据质量，使他们能够更高效地使用业务流程管理 (BPM) 为客户提供信息，从而帮助他们做出更明智的决策。超自动化还提高了后端效率，以全天候提供网上银行和金融应用程序服务并满足所需的法规和报告要求。银行业和金融业都涉及大量数据，管理起来可能很麻烦。超自动化简化了涉及的任务，从而加快流程执行速度，提高流程一致性并且流程不易出错。Gartner（ibm.com 外部链接）提供的一些更具体的示例包括：

  • 空客公司使用基于 AI 的超自动化来读取费用收据，并将这些收据与经认可的供应商和费用进行匹配，以发现异常并随着时间的推移进行学习。这就将提交和批准费用报告之间的平均时间从几周缩短到几天，并将审核者的工作量减少了一半以上。
  • Equinix, Inc. 使用计算机视觉技术来自动化应付帐款流程。该团队使用基于 AI 的光学字符识别技术从基于 PDF 的供应商发票中提取数据，团队只需处理统计置信度较低的异常情况和数据提取。这每年为财务团队腾出超过 14,000 个小时的时间，让他们更加专注于价值更高的任务。

银行业和金融业也要遵守许多法规和合规要求。超自动化改变了他们的许多核心流程，使他们能够以更高的效率和更低的成本满足这些要求。

零售业

零售业蕴藏着大量自动化机遇。电子商务的重点是订单处理，网购和利用会员计划的人数比以往任何时候都多。AI 辅助的超自动化可以简化前端流程，例如，通过社交媒体上的广告投放进行有针对性的营销和有针对性的电子邮件营销、在线忠诚度识别、顾客进入商店时的面部识别等。

超自动化可以降低成本并提高影响采购、记帐、供应商管理、库存和运输的后端零售流程的效率和准确性。

此外，超自动化还被用来跟踪和分析市场标准，例如竞争性定价和客户反馈，从而实现更快、更准确的决策，提高收入和盈利能力。
