几十年来，州级医疗保健计划的核心功能依赖大型旧版医疗补助管理信息系统 (MMIS)。由于维护和更新这些平台所涉及的成本和复杂性日益增加，美国医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 制定了指导方针，将医疗计划转向一种新的 IT 方法，侧重于模块化、互操作性的解决方案。

德勤拥有 30 余年担任国家医疗机构顾问的经验以及作为系统集成商的丰富经验，非常适合帮助组织应对现代化挑战。为提供高效的新医疗补助企业解决方案所需的洞察、行业知识和广泛的集成技能，德勤需要一位经验丰富的技术领袖协助开发这个平台。