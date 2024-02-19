为了帮助州级医疗保健机构应对新规，IBM 合作伙伴德勤与 IBM 合作开发了搭载 IBM® Cloud 技术的医疗补助企业解决方案 (MES) HealthInteractive Platform。借助 MES，州级医疗补助计划可以消耗更少的精力和成本，保持信息技术的更新，同时与联邦指导保持一致。
几十年来，州级医疗保健计划的核心功能依赖大型旧版医疗补助管理信息系统 (MMIS)。由于维护和更新这些平台所涉及的成本和复杂性日益增加，美国医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 制定了指导方针，将医疗计划转向一种新的 IT 方法，侧重于模块化、互操作性的解决方案。
德勤拥有 30 余年担任国家医疗机构顾问的经验以及作为系统集成商的丰富经验，非常适合帮助组织应对现代化挑战。为提供高效的新医疗补助企业解决方案所需的洞察、行业知识和广泛的集成技能，德勤需要一位经验丰富的技术领袖协助开发这个平台。
BM 提供了德勤所寻求的紧密结合的产品套件，包括强大的云技术。“可大规模扩展的解决方案非常重要。”德勤高级解决方案架构师 Van Spaulding 说道，“我们还想要一种混合托管模型。通过这种模型，我们可以向客户提供软件即服务解决方案，同时保持不会混合客户数据的单租户架构。我们能够以 IBM Cloud 为基础实现这一目标。”
德勤与 IBM 合作开发的 MES HealthInteractive Platform 将医疗补助 IT 模块连接到灵活的云架构中。该解决方案在以 IBM MQ、IBM Integration Bus 和 IBM® WebSphere Service Registry and Repository 软件为核心的服务总线上运行，以 IBM WebSphere Application Server 软件为前端门户应用程序，同时利用 IBM Operational Decision Manager 和 IBM Business Process Manager 软件进行流程自动化。
VMware Cloud Foundation on IBM Cloud 提供防火墙服务、虚拟 SAN 组件和其他虚拟资源，支持快速部署 MES 解决方案。“预配环境时，我们需要必要的组件。”Spaulding 说，“该模型实际上是基础架构即代码。借助 VMware Cloud Foundation，我们本质上拥有一个虚拟化数据中心，使我们能快速、动态地适应，还拥有我们所需的分层安全控制。”
德勤和 IBM 合作产生一个创新的解决方案，帮助州医疗机构遵守 CMS 指南并采用更加模块化的企业 IT 方法。有了 MES 架构，医疗补助计划能够在花费较少的经历和成本的前提下，保持技术更新，根据需要更换单个模块，无需改造整个企业系统。
“MES 的优点在于，如果机构最终不喜欢特定提供商模块的功能，可以剔除该模块并轻松部署新模块，而不会中断理赔或已实施的其他模块中的工作，”德勤市场产品主管 Brian Erdahl 说道。
MES 平台还有助于医疗补助计划更有效地跨组织领域运作。“各机构可以更轻松地在模块之间交换数据——数据不会被锁定，”Erdahl 说，“获取信息更便捷。用户可以在几小时内完成医疗补助计划中的分析或操作性报告任务，而不是每月批量提取。”
德勤咨询公司（ibm.com 外部链接）是德勤会计师事务所的子公司，主要服务三个领域：人力资本、战略与运营以及技术。公司总部位于纽约，在美国设有 110 个分支机构，拥有约 45,000 名员工，覆盖 20 多个行业领域。
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2019年 1 月在美国制作。
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