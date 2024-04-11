签订 1 年期或 3 年期的“VMware Cloud Foundation 即服务”合同，可享受最高 50% 的折扣，并获得最高 20 万美元的 VMware 工作负载迁移积分。请联系您的 IBM 代表或阅读有关此优惠的更多信息。

*迁移抵用金仅适用于新的 VMware Cloud Foundation 产品（IBM Cloud 上的 VMware 解决方案）客户。该迁移抵用金优惠将从现在到 2024 年 9 月 30 日有效。

迁移积分可用于 IBM Cloud Paygo、订阅和 Enterprise 优惠套餐帐户类型。

按需使用“IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (VCF) 即服务”，包括内置的 VCF 许可证，单个虚拟机配置 1 个 vCPU、1 GB RAM、20 GB vSAN 存储和一个 Efficiency Network Edge 服务器，在所有 IBM Cloud 单专区与多专区区域的定价为 123.32 美元/月（但在德克萨斯州达拉斯市的 IBM Cloud Data Centers 的费用为 127.00 美元/月）。