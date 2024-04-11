IBM Cloud for VMware Solutions 支持您将 VMware 工作负载无缝迁移到云并实现现代化，从而使您能够利用现有投资获得一致的 VMware 体验 – 保持相同级别的访问、安全和控制。此外，我们还为您提供自行管理或让 IBM 为您管理的灵活性。
由 IBM 委托进行的“针对 IBM Cloud for VMware Solutions 的 2024 年 Forrester Consulting 总体经济影响研究对某一复合型客户组织进行建模，并计算出三年内在 IBM Cloud for VMware Solutions 上每花费 1 美元便可获得 2.01 美元的收益。
此外，该模型还显示：通过释放用于管理本地硬件的资源，客户组织可在三年内节省 120 万美元。
轻松扩展您的本地部署数据中心，以解决容量扩展、按需应用程序扩展以及加速 vSphere 工作负载到 IBM Cloud 的云迁移，且无需重新架构应用程序，同时降低迁移复杂性。
IBM Cloud 的网络弹性和恢复解决方案可提供简化的业务连续性计划，并具有经济高效的灾难恢复 (DR)、云备份和强大的勒索软件恢复解决方案，可在整个 IT 环境中保护和恢复数据。
使用 Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 容器对 VMware 工作负载进行现代化改造。利用 AI 和区块链等先进技术改善业务成果。将基于 VMware 的现有应用程序集成到混合云策略中。
IBM Consulting 应用程序现代化服务由 IBM Consulting Cloud Accelerator 支持，可提供卓越的技能、方法和工具以及合适的策略，对旧应用程序进行现代化和容器化改造，加快实现混合云环境的宝贵价值。
借助 HCL Tech 在将复杂的应用程序迁移到 IBM Cloud 平台、进而进行管理和现代化改造等方面的专业知识，加速基于 VMware 的应用程序的转型。
当男装零售商 Harry Rosen 决定对其业务进行数字化转型时，它使用 IBM Cloud 将高度个性化的客户服务原则应用于其在线销售系统，就像在实体店中一样。
QAD 凭借其 Cloud ERP 和相关解决方案产品实现了快速增长，但需要一家全球云供应商来帮助其继续扩大其国际客户群。与 IBM 合作。
Veeam on IBM Cloud 服务提供云数据管理功能，帮助 Movius 支持数据可用性，满足行业特定的数据保留合规性要求，并优化其业务连续性和灾难恢复 (BCDR) 战略。
通过与 IBM 合作在 IBM Cloud 上构建新环境，Prysmian Group 获得了可靠且可扩展的基础架构来支持其北美 SAP 环境，并预计将基础架构成本削减 20%。
Jenzabar 使用 IBM Cloud 基础架构，为学生信息系统提供变革性的 SaaS 解决方案，并提供全面的服务，而无需运行成本高昂的本地 IT。
签订 1 年期或 3 年期的“VMware Cloud Foundation 即服务”合同，可享受最高 50% 的折扣，并获得最高 20 万美元的 VMware 工作负载迁移积分。请联系您的 IBM 代表或阅读有关此优惠的更多信息。
*迁移抵用金仅适用于新的 VMware Cloud Foundation 产品（IBM Cloud 上的 VMware 解决方案）客户。该迁移抵用金优惠将从现在到 2024 年 9 月 30 日有效。
迁移积分可用于 IBM Cloud Paygo、订阅和 Enterprise 优惠套餐帐户类型。
按需使用“IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (VCF) 即服务”，包括内置的 VCF 许可证，单个虚拟机配置 1 个 vCPU、1 GB RAM、20 GB vSAN 存储和一个 Efficiency Network Edge 服务器，在所有 IBM Cloud 单专区与多专区区域的定价为 123.32 美元/月（但在德克萨斯州达拉斯市的 IBM Cloud Data Centers 的费用为 127.00 美元/月）。
IBM Cloud for VMware Solutions Shared 使用 VMware Cloud Director，以便您将虚拟机扩展到具有终极容量和可扩展性的云端，同时只需为所用资源付费。通过由 IBM 管理上至管理程序的基础架构，您便无需担心更新提供和修补，而可专注于应用程序创新。
如果按月或按年订阅 IBM SPSS Statistics，系统将在每个帐单期（按年或按月）开始时，自动通过您的支付方式收费。首次使用 IBM Marketplace 的客户可以使用 Visa、Mastercard 或 American Express 付款。复购客户可以使用信用卡、采购单或发票的形式付款。
该解决方案为单租户基础架构提供更高级别的隔离，以增强安全性和合规性。IBM Cloud VMware Solutions Dedicated 适合希望对更新和修补管理保持控制的组织，因为该解决方案支持完全控制管理程序。
IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated 已在以下地区推出：北美西部（圣何塞）、北美南部（达拉斯和克雷塔罗）、北美东部（蒙特利尔、多伦多和华盛顿特区）、南美（圣保罗）、欧洲（法兰克福、阿姆斯特丹、伦敦、米兰、奥斯陆和巴黎）以及亚太地区（钦奈、中国香港、墨尔本、悉尼、新加坡、首尔和东京）推出。
IBM Cloud for VMware Solutions Shared 已在“北美南部（达拉斯）”区域推出。
IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated 已遵从 HIPAA 和 GDPR 要求并获得隐私盾认证。IC4V Dedicated 还经过独立验证，并且符合 SOC1 2 类、SOC2 2 类、SOC3 以及 ISO 27001、ISO 27017 和 ISO 27018 要求。
IBM Cloud for VMware Solutions Shared 已支持 GDPR 并通过隐私盾认证。此外，还对 IC4V Shared 完成独立验证，并符合 ISO 27001、27017 和 27018 标准。
IBM Cloud 是全球范围内适用于 VMware 工作负载的最安全的企业级云。
每个 IBM Cloud for VMware 解决方案都提供一系列部署选项以及自主管理或托管选项。这些捆绑包的基础设施、软件和支持都包含在每月的订阅价格中。无需签订任何合同，即可随时扩大或缩小规模。在自主管理选项中，您可以按月订阅租用 VMware 许可证。从 IBM Cloud 租用的许可证按月订阅，并按物理 CPU 计量，价格极其优惠。
在托管选项中，VMware 许可证已包含在解决方案的价格中。该解决方案运行于多租户基础设施上，并能以高度可调整的每小时模式来使用。
IC4V Shared 提供两种消费模式：按需模式和预留模式。通过“按需”模式，计算资源可按需提供给用户，并按小时计费。此模式最适合短期使用的虚拟机或容量需求存在波动的情况，例如云爆发以及运行非关键灾难恢复工作负载。
通过“预留”，客户可以使用按照按月计费模型预先预留来预留其计算容量需求，从而保证资源的可用性。除了计算之外，所有资源（例如存储和输出）均按“按需”和“预留”消费模型的实际使用情况收费。
不。IBM Cloud for VMware Solutions 提供对 VMware 堆栈的完整本机访问权限。客户可以将工作负载移入或移出云，而无需更改应用程序、工具或脚本，也无需投资新资源或技能。
与其他云提供商相比，IBM Cloud 可提供灵活的定价。例如，IBM Cloud for VMware Solutions 提供无承诺的按月定价模式，而 AWS 上的 VMC 提供按需每小时、1 年和 3 年承诺定价。此外，IBM Cloud 内的数据传输属于免费服务。
此外，IBM Cloud 还为 VMware 工作负载提供专用或多租户基础设施，以便客户灵活地在适当的环境中经济高效地运行从开发和测试到任务关键型工作负载的各类工作负载。
很高兴知道您正在使用公共云资源。IBM Cloud 有许多关键的差异化优势，使其与其他云区分开来。示例：
IBM Cloud for VMware Solutions 是与 VMware 联合设计的产品，它是首个专为 VMware 工作负载构建的云解决方案。您今天仍可联系您的 VMware 销售代表，以便询问有关 IBM Cloud for VMware Solutions 的信息。
是的。您可以与 IBM Cloud Professional Services 团队合作，在裸机服务器上设计、加速和实施 VMware 解决方案。无论您是需要实施、工作负载迁移还是完全托管环境方面的帮助，IBM Cloud Professional Services 团队都可以帮助满足您的需求。IBM Cloud 为现有数据中心提供扩展功能。