什么是虚拟桌面？

虚拟桌面是以虚拟形式存在的工作站，与使用它的物理设备分开存在。虚拟桌面提供操作系统和应用程序的预配置视图，可以通过 Wi-Fi 连接不同的在线设备，以访问这些操作系统和应用程序。

虚拟桌面的主要吸引力在于，用户可以使用任何终端设备对其进行远程访问。因此，在整个工作日中，同一个最终用户可以在笔记本电脑、平板电脑、台式机或智能手机上查看她的虚拟桌面，每次用户体验都与通过物理 Windows 服务器查看的体验相同，并提供跨平台的完全兼容性。

这种体验不仅与各种平台保持一致，在许多情况下，与物理工作站相比，虚拟桌面可以优化用户体验，因为虚拟桌面环境可以根据需要访问额外的存储和其他资源。

虽然虚拟桌面技术最初仅限于满足单个工作站的需求，但现在已经发展到可以让多个用户在共享系统上使用工作区。
虚拟桌面的工作原理是什么？

构建和配置可支持多个用户工作站的虚拟桌面非常复杂，通常需要由第三方客户编写和安装软件。虚拟桌面可根据公司的特定需求和规格进行定制和/或构建。

虚拟桌面是由各种虚拟桌面提供商生成的一种定制基础架构。部分最受欢迎的虚拟桌面创建者包括 Citrix（及其 VDI Solutions 产品）、Microsoft (Azure) 和 VMware (Horizon)。

无论所有者是谁，创建虚拟桌面基础架构所涉及的步骤大致相似。首先，虚拟桌面提供商使用本质上克隆公司硬件的桌面虚拟化软件，以构建要在本地或云计算环境中托管的虚拟机

在本地安装虚拟桌面时，会创建一个称为虚拟机管理程序的软件，来管理多个用户同时访问虚拟桌面的实时过程。如果在云环境中安装虚拟桌面，管理程序和所有基础设施都会在云中重新创建，在云中可以完全访问虚拟机。

计算资源由虚拟机管理程序或公共云管理和分配，具体取决于虚拟桌面是在本地运行还是通过公共云帐户（例如 FreeBSD、Linux 或 Microsoft Windows 10）运行。
虚拟桌面有哪些类型？

根据虚拟桌面是否旨在以持续的方式保留信息，虚拟桌面可分为两类：永久桌面或非永久桌面。

  • 非持久桌面是指设计为在一段非固定时间内使用的工作区，之后会被彻底弃用。用户使用非持久桌面作为临时工作站，然后将其完全重置，供下一位用户使用，这样下一位用户就可以继承一个“干净的桌面”来工作。
  • 当需要更多持久性工作时间时，可以使用持久桌面。持久桌面是为特定个人的使用而配置的，该人在使用持久桌面工作站时的每一个操作都会被记录下来。当该用户返回到该持久桌面时，其之前的所有更改仍会为其保留。持久桌面最适合需要持续交互的项目。

持久桌面可提供更加个性化的体验，因为用户可以使用自己的数据和应用程序以及自己的视觉图像对其进行自定义。非持久虚拟桌面的风格更为通用，只有一个一致的桌面图像。

从管理角度来看，持久桌面和非持久桌面在处理方式上有所不同。持久桌面需要更多的存储空间，因为必须存储大量的自定义和关联数据，以便用户每次访问虚拟桌面时都能获得个性化体验。

此外，由于持久虚拟桌面需要长期使用，管理员还必须定期对这些持久桌面进行软件更新，并确定如何管理已保存工作负载的新增存储。

出于实用性的考虑，在许多使用案例中，非持久桌面往往被视为对组织实施更具吸引力的选择。
虚拟桌面有哪些优点？

虚拟桌面的主要优点是可以增强便利性并提高实用性。对于现场操作的销售人员或可能需要在其他位置执行远程工作的任何人而言，能够通过任何标准设备从任何在线位置访问完全理想的桌面都非常宝贵。

其用户群体可能包括从事季节性工作的临时工。这些员工通常可以携带和使用自己的设备访问虚拟桌面，这有助于通过降低设备成本来支持 IT 预算。同样，将旧式 PC 用作虚拟桌面终端也可节省大量成本。

另一个主要好处是，远程桌面通常比物理桌面的装备更好，因为虚拟桌面可以调用物理桌面无法调用的在线资源。此外，由于虚拟桌面数据存储在数据中心而不是物理机上，因此可以更好地控制数据安全。
虚拟桌面基础架构 (VDI) 如何支持图形和游戏？

虚拟桌面基础设施 (VDI) 是桌面虚拟化的一种，而虚拟桌面则是一个总称，涵盖任何将桌面和硬件分离的技术。虚拟桌面基础设施 (VDI) 的主要优势之一是图形软件增强功能，允许通过扩展显示屏以更易于访问的格式（通过巨型虚拟屏幕）显示大型超大图形（例如地图）。

这可通过以下两种方式实现：

  • 通过集成可切换的虚拟桌面，其功能类似于在 Windows 桌面的多个视图之间点击。

  • 使实际扩展的屏幕尺寸超出所使用的任何设备的尺寸，然后提供滚动浏览图形的方法，以便用户可以浏览整个虚拟桌面。

“Streamer”应用程序旨在以广泛且全面的视角展示虚拟桌面和其他内容。其中一些应用程序甚至包含专门设计用于展示某些视觉显示的界面。例如，其中一个应用程序（ibm.com 外部链接）提供一个类似于电影院内部的界面，用于显示来自 Netflix 等提供商的流媒体内容。

虚拟桌面还用于增强沉浸式游戏体验，并支持使用 Oculus Rift、Pico 和 HTC Vive 等游戏耳机。除了为生动的生活带来令人难以置信的虚拟环境外，虚拟桌面还有助于在游戏过程中保持低延迟，从而确保高性能的游戏体验。

虚拟桌面能够提供运行 PCVR（PC 虚拟现实）游戏和 SteamVR（支持用户管理 VR 游戏体验的多个部分）所需的额外计算能力，并具有足够的处理能力来操作 Nvidia 显卡和 AX Wi-Fi 路由器等硬件。

 
常见问题解答
什么是虚拟机管理程序？

虚拟机管理程序 (Hypervisor) 是一种专门编写的软件，可以充当自动化资源管理器，用于辅助桌面虚拟化过程。虚拟机管理程序会根据每个虚拟桌面的当前需求为其分配资源。虚拟机管理程序是物理硬件和虚拟机克隆硬件之间的桥梁，因此可以把它看作一种可以实现桌面虚拟化的组件。
什么是虚拟桌面基础架构 (VDI)？

虚拟桌面基础架构 (VDI) 用于创建和管理桌面环境和应用程序，允许员工在办公室外、办公室内或远程位置工作并访问应用程序和服务。VDI 是一种虚拟桌面，因为桌面虚拟化是一个总括术语，涵盖了将桌面和硬件分开的任何技术。
什么是桌面即服务？

桌面即服务 (DaaS) 是计算密集程度较低的 VDI 版本，它描述服务提供商通过 VDI 部署后端在云上托管虚拟桌面工作负载的情况。虽然 DaaS 提供许多与 VDI 相同的属性（例如增强的安全性和远程工作功能），但 DaaS 的定价比 VDI 更具竞争力，因为 DaaS 需要的基础架构前期投资较少。
资源 什么是虚拟机管理程序？
虚拟机管理程序是一个小型软件层，可使多个操作系统实例同时运行，共享相同的物理计算资源。
什么是桌面即服务 (DaaS)？
桌面即服务 (DaaS) 是一种向用户提供完整虚拟桌面环境的方式，包括来自云端的操作系统、应用程序、文件和用户偏好。
什么是桌面虚拟化？
该视频介绍虚拟桌面的优点，以及它们如何降低基础架构成本、提高灵活性并保护组织最有价值的数据。
