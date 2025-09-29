虚拟桌面的主要吸引力在于，用户可以使用任何终端设备对其进行远程访问。因此，在整个工作日中，同一个最终用户可以在笔记本电脑、平板电脑、台式机或智能手机上查看她的虚拟桌面，每次用户体验都与通过物理 Windows 服务器查看的体验相同，并提供跨平台的完全兼容性。

这种体验不仅与各种平台保持一致，在许多情况下，与物理工作站相比，虚拟桌面可以优化用户体验，因为虚拟桌面环境可以根据需要访问额外的存储和其他资源。

虽然虚拟桌面技术最初仅限于满足单个工作站的需求，但现在已经发展到可以让多个用户在共享系统上使用工作区。