什么是桌面即服务 (DaaS)？

桌面即服务 (DaaS) 是一种向用户提供完整虚拟桌面环境的方式，包括来自云端的操作系统、应用程序、文件和用户偏好。这些桌面在虚拟机中运行，而虚拟机则在云供应商管理的计算、存储和网络基础架构上托管。用户可以通过各种设备访问桌面环境，包括个人电脑、笔记本电脑、平板电脑和一些智能手机。
在传统的桌面部署模式中，IT 管理员会在每台员工设备上安装操作系统和应用程序，而许多企业正在寻找一种替代方案。在这种模式下，管理员往往要花费大量的时间和资金来安装软件、管理升级和更新，并试图确保设备的安全。
传统桌面部署模式也不太适合日益普遍的移动设备和远程工作的员工队伍。如今，员工经常在远程工作或出差时使用各种设备，包括台式机、笔记本电脑和移动设备。为了最大限度地提高远程和移动设备工作效率，企业必须在所有这些设备上提供强大而一致的用户体验，使员工无论使用什么设备，都能轻松访问相同的应用程序和数据。
当企业选择新方法来交付应用程序和数据时，安全必须是重中之重。即使设备丢失或被盗，企业也必须确保数据不会落入坏人之手。
可以采用 DaaS 模式这种解决方案。 企业可以借助适当的 DaaS 产品，让用户方便、一致地访问分布在各种设备上的应用程序和数据，保护敏感信息，精简管理并减少开支。
与 DaaS 产品一样，虚拟桌面基础架构 (VDI) 解决方案也是从集中式数据中心为设备提供桌面。 但 VDI 解决方案的基础架构通常位于企业内部，并由企业的 IT 部门管理。
在 DaaS 模式下，计算、存储和网络基础架构均由云供应商管理。 向员工提供桌面的部门可以管理桌面操作系统、应用程序、防病毒软件和任何其他与桌面相关的任务，也可以与第三方桌面托管服务供应商合作。
DaaS 具备云端托管服务的所有优点。 例如，可以借助 DaaS 节省在企业内部构建 VDI 的大笔前期成本。 DaaS 产品通常采用订阅模式，无需前期投资，并且可以减轻支持、维护、修补和升级 VDI 所需的全部管理工作。
如需详细了解 VDI，请参阅《什么是虚拟桌面基础架构 (VDI)？》一文。
事实证明，DaaS 模式在许多情况下均颇有成效：
客户服务中心、兼职和轮班工作：企业可以支持大型客户服务中心或其他轮班工作环境，在这些环境中，每个工作站可以在一天内支持多名员工。通过 DaaS 方法，每位员工均使用唯一的登录名来访问其桌面。
软件开发人员：开发人员无需在多台电脑之间切换，或在一台电脑上维护多个操作系统，而是可以轻松访问多个不同的虚拟桌面，有助于加快测试速度并提高质量保证，同时减少设备采购量。
医疗保健提供方：医生和护士无论使用哪台检查室或走廊的电脑，都能访问应用程序、备注和患者档案。将所有数据和应用程序存储在经 HIPAA 认证的云端，可保障患者信息的安全。笔记本电脑被盗可能会带来轻微的不便，而不是灾难性的数据泄露。
大学实验室：学生和教师可以通过链接到虚拟桌面，从电脑实验室、员工休息室、图书馆或寝室的任何电脑连接其工作内容。大学可以让许多学生共享一个远程桌面，从而向他们提供昂贵的有限许可应用程序。
季节工或合同工：员工离职时，无需擦除和重新配置电脑。可以在几分钟内预配新的虚拟桌面，并淘汰旧的虚拟桌面。 可以快速启用或停用用户，这对于人员流动频繁的工作至关重要。
远程和移动工作者：可以提高远程和移动设备工作效率，同时加强数据安全。 借助 DaaS，员工不再被束缚在固定位置的实体电脑上。 相反，他们可以从世界任何地方的任何电脑或移动设备安全地访问其文件。
合并和收购：可以利用 DaaS 模式，向企业网络添加许多新员工，而无需部署新的本地电脑。 新聘用的员工可以继续使用其现有设备，同时连接到新雇主的应用程序和文件。
考虑采用 DaaS 模式？请记住，DaaS 方法仍然需要您处理首选操作系统和应用程序的许可和管理事宜。在开始实施 DaaS 之前，请务必考虑软件成本和 IT 管理成本。
对于有大量员工使用同一桌面环境的企业来说，DaaS 往往是最佳选择。管理多个独特的环境既费时又费力。
在实施 DaaS 模式之前，企业应评估自己的具体需求，以避免超支或采购不足。
首先了解企业的性能需求。 是否需要高功率 vCPU 来渲染复杂的 3D 动画？ 主要用于生产力应用程序的精简系统如何？了解自己的应用程序需求后，就可以部署适当的高性能和低性能虚拟桌面组合，以最大限度地降低成本，同时为员工队伍提供致胜工具。
虽然由云供应商代为管理基础架构，但 IT 团队可能需要加强企业的网络基础架构。优秀的 DaaS 供应商可以为每个租户建立专用主机，从而最大限度地减少延迟，但虚拟桌面的速度和响应能力取决于网站的带宽。快速可靠的强大连接是确保用户体验顺畅的必要条件，而强大的网络需要熟练的维护。请确保有足够的人员来支持此基础架构。
DaaS 非常适合按需扩展，因此过度购买许可证几乎没有什么好处。 如果有轮班员工或兼职员工，他们可能不需要同时访问相关服务，请考虑通过共享许可证来限制成本。可以使用同一个许可证访问多个虚拟桌面，但每次只能访问一个。
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud 是基于 IBM Cloud 上的 VMware 的桌面即服务解决方案。
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud 可帮助企业构建敏捷、长期的远程工作环境，并利用云桌面优化最终用户的性能、安全性和合规性。该解决方案可支持各种挑战性用例，包括流式音频和视频、合规的个人设备以及媒体密集型工作负载。