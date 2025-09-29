什么是桌面即服务 (DaaS)？

桌面即服务 (DaaS) 是一种向用户提供完整虚拟桌面环境的方式，包括来自云端的操作系统、应用程序、文件和用户偏好。这些桌面在虚拟机中运行，而虚拟机则在云供应商管理的计算、存储和网络基础架构上托管。用户可以通过各种设备访问桌面环境，包括个人电脑、笔记本电脑、平板电脑和一些智能手机。

在传统的桌面部署模式中，IT 管理员会在每台员工设备上安装操作系统和应用程序，而许多企业正在寻找一种替代方案。在这种模式下，管理员往往要花费大量的时间和资金来安装软件、管理升级和更新，并试图确保设备的安全。

传统桌面部署模式也不太适合日益普遍的移动设备和远程工作的员工队伍。如今，员工经常在远程工作或出差时使用各种设备，包括台式机、笔记本电脑和移动设备。为了最大限度地提高远程和移动设备工作效率，企业必须在所有这些设备上提供强大而一致的用户体验，使员工无论使用什么设备，都能轻松访问相同的应用程序和数据。

当企业选择新方法来交付应用程序和数据时，安全必须是重中之重。即使设备丢失或被盗，企业也必须确保数据不会落入坏人之手。

可以采用 DaaS 模式这种解决方案。 企业可以借助适当的 DaaS 产品，让用户方便、一致地访问分布在各种设备上的应用程序和数据，保护敏感信息，精简管理并减少开支。