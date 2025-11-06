IBM Cloud 虚拟化解决方案

轻松迁移和实现虚拟基础设施现代化

IBM 数据中心

解锁下一代虚拟化

近期虚拟化市场在授权和成本方面的波动，促使许多企业重新评估其在该领域投资的长期可行性。对许多企业而言，这一时刻意味着一个战略性转折点，可借此实现现代化、减少对专有技术栈的依赖，并采用开放、可扩展的架构。

IBM 具备独特优势，能够帮助企业通过多种互补途径，将这一转型转化为现代化的契机。
开放且可扩展

创新的协作基础
现代

着眼于未来的应用程序容器化
AI 就绪

可提高生产力的 AI 就绪型基础设施
成本优化

成本和功能的理想平衡点

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

基于 KVM 和 KubeVirt 构建的 Red Hat OpenShift，在一个可扩展的平台上统一管理虚拟机和容器，覆盖本地、云端及边缘环境。它在保留现有虚拟化投资的同时，支持渐进式现代化、混合云灵活性、集成式 AI 以及统一的 DevOps，从而简化运营，加速向 AI 驱动的云原生工作负载转型。

虚拟私有云上的虚拟服务器

借助 IBM® Cloud VPC 加速虚拟化与现代化进程——这是为虚拟服务器 (VSI) 和裸机提供的安全高性能基础架构。企业可无缝迁移离开 VMware，使用 Red Hat OpenShift 虚拟化实现工作负载现代化，或在专用硬件上运行关键任务型应用程序，全部以 AI 驱动的高效能、无限可扩展性及混合云灵活性实现——毫不妥协。

用例

一幅图像展示一名使用笔记本电脑工作的人，背景中有盾牌与锁的图案。
借助 Red Hat OpenShift Virtualization 或 Virtual Servers for VPC 迁移现有 VMware 工作量

首先，对 VM 资产进行全面评估，以制定量身定制的迁移计划，帮助优先、有序地迁移传统 VM，降低风险。借助内置的迁移工具包与 VM 生命周期管理工具，利用精选的自动化内容，简化迁移流程及后续管理，实现顺畅的大规模迁移。
浅蓝色背景上的两只手正在操控一个几何形图形。
利用 Red Hat OpenShift Virtualization 进行现代化改造

对于正向云原生架构转型的企业，Red Hat OpenShift on IBM Cloud 让其能够在同一平台上并行运行虚拟机和容器。这一方式让团队能够按自身节奏对旧有 VM 工作负载进行现代化改造，充分利用 Kubernetes 编排、DevOps 自动化与 AI 集成——而不干扰现有运营。
等距插图：一名女性正在使用连接银行系统的笔记本电脑。
借助集中式管理控制台构建、部署和运行工作量

借助 Red Hat OpenShift，可在任意环境中构建、部署和运行工作负载——从本地到云端再到边缘——并通过统一的管理控制台实现。获得一个覆盖传统 VM、容器和无服务器应用程序的统一一致视图，确保无缝的可移植性与运营体验，而不受可见性碎片化的复杂性影响。
一只手在电脑屏幕前持有信用卡，屏幕上显示计算器及与线上交易相关的图标。
借助 IBM® Cloud Virtual Servers (VSI) 实现成本优化的虚拟化

希望降低 VMware 授权成本的企业，可将工作负载迁移至 IBM Cloud virtual servers for VPC，该方案提供安全、可扩展的计算资源，并集成网络与存储。这种方式在保持企业级性能、自动化和 AI 驱动的工作负载优化的同时，提供类似 VMware 的灵活性——却无需承担高昂的授权负担。
一个人在云端使用裸机经典服务器
VPC 裸机上的高性能基础设施

对于运行高性能或受监管工作负载的企业，IBM Cloud bare metal servers for VPC 可提供完全的控制、隔离与合规保障。通过灵活的部署选项——包括主流虚拟机管理程序或 Red Hat OpenShift 等容器平台——企业可构建量身定制、混合云就绪型基础架构，在安全环境中实现一致的性能与可扩展性。
IBM 优势

评估和建议

联系 IBM 团队评估当前环境，并获取未来落地架构的相关建议。

 评估和验证

从演示到概念验证阶段，全程提供专业的测试与验证支持服务。

 迁移

利用来自 IBM、Red Hat 或广泛合作伙伴生态系统的专家网络，充满自信地完成迁移。

 运营与发展

请联系 IBM 了解特别定价、优惠活动以及培训或认证方案，帮助您轻松运行全新环境。
