近期虚拟化市场在授权和成本方面的波动，促使许多企业重新评估其在该领域投资的长期可行性。对许多企业而言，这一时刻意味着一个战略性转折点，可借此实现现代化、减少对专有技术栈的依赖，并采用开放、可扩展的架构。

IBM 具备独特优势，能够帮助企业通过多种互补途径，将这一转型转化为现代化的契机。