轻松迁移和实现虚拟基础设施现代化
近期虚拟化市场在授权和成本方面的波动，促使许多企业重新评估其在该领域投资的长期可行性。对许多企业而言，这一时刻意味着一个战略性转折点，可借此实现现代化、减少对专有技术栈的依赖，并采用开放、可扩展的架构。
IBM 具备独特优势，能够帮助企业通过多种互补途径，将这一转型转化为现代化的契机。
创新的协作基础
着眼于未来的应用程序容器化
可提高生产力的 AI 就绪型基础设施
成本和功能的理想平衡点
基于 KVM 和 KubeVirt 构建的 Red Hat OpenShift，在一个可扩展的平台上统一管理虚拟机和容器，覆盖本地、云端及边缘环境。它在保留现有虚拟化投资的同时，支持渐进式现代化、混合云灵活性、集成式 AI 以及统一的 DevOps，从而简化运营，加速向 AI 驱动的云原生工作负载转型。
借助 IBM® Cloud VPC 加速虚拟化与现代化进程——这是为虚拟服务器 (VSI) 和裸机提供的安全高性能基础架构。企业可无缝迁移离开 VMware，使用 Red Hat OpenShift 虚拟化实现工作负载现代化，或在专用硬件上运行关键任务型应用程序，全部以 AI 驱动的高效能、无限可扩展性及混合云灵活性实现——毫不妥协。
联系 IBM 团队评估当前环境，并获取未来落地架构的相关建议。
从演示到概念验证阶段，全程提供专业的测试与验证支持服务。
利用来自 IBM、Red Hat 或广泛合作伙伴生态系统的专家网络，充满自信地完成迁移。
请联系 IBM 了解特别定价、优惠活动以及培训或认证方案，帮助您轻松运行全新环境。