Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 上为组织提供了实现虚拟化工作负载现代化的清晰且高度安全的途径。团队无需为虚拟机和容器运行单独的平台，而是能够直接使用 KubeVirt 和 KVM 在 Red Hat OpenShift 内迁移并运行基于 VM 的应用程序。这项技术因其成熟度、性能和安全性而获得行业信赖。

在 IBM® Cloud 平台上（该平台专为苛刻且受监管的工作负载而设计），Red Hat OpenShift Virtualization 提供了统一传统与云原生运营所需的统一工具、应用程序编程接口（API）、自动化以及混合云灵活性。无论您的目标是整合老化基础设施、向基于容器的现代化转型，还是将 AI 引入现有应用程序，Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 均可为转型提供安全、可扩展的基础，且无需强制进行破坏性重写。