利用 Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 实现虚拟机迁移与现代化

虚拟化与容器化并行：Red Hat OpenShift Virtualization 现已登陆 IBM Cloud

实现虚拟化工作负载的现代化

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 上为组织提供了实现虚拟化工作负载现代化的清晰且高度安全的途径。团队无需为虚拟机和容器运行单独的平台，而是能够直接使用 KubeVirt 和 KVM 在 Red Hat OpenShift 内迁移并运行基于 VM 的应用程序。这项技术因其成熟度、性能和安全性而获得行业信赖。

在 IBM® Cloud 平台上（该平台专为苛刻且受监管的工作负载而设计），Red Hat OpenShift Virtualization 提供了统一传统与云原生运营所需的统一工具、应用程序编程接口（API）、自动化以及混合云灵活性。无论您的目标是整合老化基础设施、向基于容器的现代化转型，还是将 AI 引入现有应用程序，Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 均可为转型提供安全、可扩展的基础，且无需强制进行破坏性重写。
适用于所有计算的统一平台

无需为虚拟机维护一个环境，为容器维护另一个环境。Red Hat OpenShift Virtualization 将它们整合到单一运营模型中，在混合云和边缘环境中提供统一的工具、CI/CD 管道、可观测性和安全控制。
更快、风险更低的虚拟机迁移

借助内置的虚拟化迁移工具包，将传统虚拟机迁移至 Red Hat OpenShift 上。在 IBM Technology Expert Labs 的支持下，组织能够利用自动化、评估和专家的实践指导，在规模化迁移过程中实现简化——降低停机时间风险并加快实现价值的时间。
更低且更可预测的总拥有成本

避免不断上涨的许可费用以及旧版虚拟化平台的运营需求。通过将工作负载整合到 Red Hat OpenShift 上，您可以利用随附的 Red Hat Enterprise Linux Guest 授权，优化资源消耗并减少工具蔓延。
利用面向未来的平台，按自身节奏实现现代化

在业务准备就绪时，您可以按原样运行虚拟机，同时采用云原生实践——容器、无服务器架构、GitOps 和 AI。通过跨本地部署、公有云和边缘环境的统一化管理，您可以逐步发展应用程序组合，而不会中断任务关键型系统。

用例

Modernizing critical business systems without rewriting

拥有深度嵌入式 VM 应用程序（如核心银行系统、ERP、计费平台）的组织，可迁移至 Red Hat OpenShift Virtualization，以稳定成本、改善与现代服务的整合，并为长期现代化做好准备。

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

寻求传统虚拟化平台替代方案的企业，可将工作负载重新托管到 Red Hat OpenShift，以获得更可预测的运营和许可模式，同时保持可靠性和性能。

Enhancing data driven applications with cloud native services

基于 VM 的系统，如 Analytics Engine、电子病历系统或工作负载成像系统，可与容器化的微服务并行运行，提高实时数据流，并在无需重新架构的情况下加速洞察分析。

Running hybrid cloud and edge operations consistently

零售、电信和工业组织可使用 Red Hat OpenShift Virtualization 在所需的任何位置（数据中心、公有云或边缘）运行虚拟机，并提供统一的生命周期管理和策略控制。

成功案例

IBM CIO

IBM CIO 组织部署了 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，使 IBM 能够使用统一的容器平台取代昂贵且缓慢的 VM 环境，从而将托管成本降低 90%。它还将运营工作减少了 55%，并默认启用快速、安全的应用程序更新。

