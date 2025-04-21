协同虚拟化和容器化：Red Hat OpenShift 虚拟化现已在 IBM Cloud 上可用

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 21 日

作者

Chris Rosen

Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

IBM Blog

在各个组织努力实现云原生敏捷性的过程中，他们面临的众多挑战之一是必须管理具有 Virtual Machines (VM) 和容器的不同环境。 

今天，IBM Cloud 很高兴地宣布，IBM Cloud Bare Metal Servers 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 已全面推出，这是基于 Red Hat OpenShift 中 Kubernetes Operator (KubeVirt) 的虚拟化解决方案。该 Operator 旨在支持您在 IBM Cloud 的单个托管平台上运行和部署新的和现有的 Virtual Machines (VM) 工作量。它旨在简化 VM 迁移、简化运营、加速实现价值的时间、提高灵活性并优化总体拥有成本。

借助此产品，组织将拥有多种解决方案选择余地，根据最适合其应用程序和工作量的选项，优化其在云中的虚拟化环境：

  • IBM Cloud for VMware Cloud Foundation（客户托管和云即服务托管选项）
  • IBM Cloud Bare Metal Servers 上的 Red Hat OpenShift Virtualization
  • Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  • 云原生 VPC 环境。

 

对于组织，尤其是那些已经在 Red Hat OpenShift 中使用容器并且其组织内拥有相关技能的组织，IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 提供了一条优化其环境的途径。

真实场景举例

企业期望快速推出技术服务——例如，为迎接“黑色星期五”而扩展的电商业务，或一夜之间推出的远程医疗应用——而旧版架构可能难以支持这些服务。虽然现代化对于这些企业提升敏捷性至关重要，但他们不能放弃虚拟化工作量。

场景 1：地区银行通过虚拟化扩展 OpenShift

  • 一家地区性银行利用 Red Hat OpenShift 实现容器化微服务，例如移动设备银行应用程序和欺诈检测系统，但仍在单独的虚拟化基础架构上运行关键应用程序，例如其核心银行系统。
  • 他们还希望整合到 OpenShift，但由于其复杂性和监管要求，目前无法对传统系统进行容器化。同时，将基于 VM 的分析与容器化欺诈检测整合的速度很慢，延迟了可操作的洞察分析

 

场景 2：扩展电子商务的中型零售连锁店 

  • 一家拥有 50 家存储的区域零售商，在老旧的 VMware 配置上运行其库存和销售点系统。许可成本一直在波动，而他们基于容器构建的新电商平台需要快速扩展以满足季节性需求。
  • 独立的 VM 和容器团队会造成延迟，且预算紧张。

 

场景 3：医疗保健提供商通过虚拟化增强 OpenShift

  • 一家中型医院的网络已使用 Red Hat OpenShift 运行容器化应用程序（例如远程医疗平台和患者预约微服务），并在传统虚拟化平台上支持电子健康记录 (EHR) 系统和医学成像工作量。
  • EHR 系统和成像应用程序采用单片设计和严格的监管要求（例如，HIPAA）。由于 EHR 系统的复杂性和合规性限制，他们无法轻松地将 EHR 系统重构为容器。

 

推动对 Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 需求的 6 个痛点

在这三个旨在代表更广泛视角的示例方案中，都出现了关键的痛点模式，包括：

  1. 迁移风险和停机时间担忧：将 VM 迁移到备用平台可能具有挑战性，尤其是在运行时间没有商量余地的情况下。
  2. 现代化瓶颈：组织不能放弃 VM，但需要一种方法来使其与 OpenShift 战略保持一致，而无需进行有风险的全面改革。
  3. 整合延迟 ：缺乏统一的平台会减慢基于 VM 的旧版系统与容器化应用程序之间的数据共享速度，影响实时决策。
  4. 双平台开销 ： 管理容器和 VM 会产生重复的工作、工具和培训，从而抬高运营成本。
  5. 成本攀升 ：许可费用上涨占用预算，限制了对新数字服务的投资。
  6. 数据整合延迟 ：基于 VM 的 EHR 和容器化分析之间切换缓慢，阻碍了实时洞察分析的获取，例如识别护理趋势或优化资源分配。

 

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud 的 7 大优势

Red Hat OpenShift Virtualization 现已在 IBM Cloud 上推出，IBM Cloud 是一个专为安全而设计的企业云平台，甚至可以管理受监管行业中的任务关键型应用程序，Red Hat OpenShift Virtualization 提供以下优点：

  1. 通过统一平台简化操作 ： IBM Cloud 上有一个用于 VM、容器和无服务器工作量的单一托管平台，支持您在 Red Hat OpenShift Container 平台上使用一套通用的既定企业工具来实现基础架构部署和维护工作量。
  2. 优化的总体拥有成本 (TCO)： 将虚拟化工作量移动到云原生工作量，而无需中断基础设施。要在 Virtual Machines (VM) 迁移期间降低总体拥有成本，请重点优化资源利用率，利用云解决方案自动执行任务。
  3. 简化迁移 ：选择高效的迁移工具，最终简化运营，减少开支 。这种经济高效的方法是现代化战略的关键。
  4. 旨在缩短实现价值的时间 ：熟悉云原生平台的速度和简洁性，同时又保留您的虚拟化投资。作为一项托管服务，IBM Cloud 在现代化期间通过 IBM Technology Expert Labs (TEL) 提供支持。TEL 可提供有关迁移的实际支持以及基于指导的咨询，包括虚拟化迁移评估。
  5. 增强灵活性 ：IBM Cloud 托管操作还支持通过访问 OpenShift Virtualization，灵活地以自己的方式管理云。
  6. 改进的可扩展性 ：从边缘到多云，您可以调整解决方案，以适应不断增长的季节性需求。
  7. 实现战略一致 ：对于银行业，它将传统 VM 与基于容器的银行战略结合起来，在不中断关键服务的情况下实现逐步现代化。

 

如何开始

消除阻碍您创新的复杂性。加入使用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 的众多组织的行列，优化基础架构，将 Virtual Machines 整合到其中。

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