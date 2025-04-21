协同虚拟化和容器化：Red Hat OpenShift 虚拟化现已在 IBM Cloud 上可用

在各个组织努力实现云原生敏捷性的过程中，他们面临的众多挑战之一是必须管理具有 Virtual Machines (VM) 和容器的不同环境。

今天，IBM Cloud 很高兴地宣布，IBM Cloud Bare Metal Servers 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 已全面推出，这是基于 Red Hat OpenShift 中 Kubernetes Operator (KubeVirt) 的虚拟化解决方案。该 Operator 旨在支持您在 IBM Cloud 的单个托管平台上运行和部署新的和现有的 Virtual Machines (VM) 工作量。它旨在简化 VM 迁移、简化运营、加速实现价值的时间、提高灵活性并优化总体拥有成本。

借助此产品，组织将拥有多种解决方案选择余地，根据最适合其应用程序和工作量的选项，优化其在云中的虚拟化环境：

IBM Cloud for VMware Cloud Foundation（客户托管和云即服务托管选项）

IBM Cloud Bare Metal Servers 上的 Red Hat OpenShift Virtualization

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

云原生 VPC 环境。

对于组织，尤其是那些已经在 Red Hat OpenShift 中使用容器并且其组织内拥有相关技能的组织，IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 提供了一条优化其环境的途径。