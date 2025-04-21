协同虚拟化和容器化：Red Hat OpenShift 虚拟化现已在 IBM Cloud 上可用

2025 年 4 月 21 日
在各个组织努力实现云原生敏捷性的过程中，他们面临的众多挑战之一是必须管理具有 Virtual Machines (VM) 和容器的不同环境。
今天，IBM Cloud 很高兴地宣布，IBM Cloud Bare Metal Servers 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 已全面推出，这是基于 Red Hat OpenShift 中 Kubernetes Operator (KubeVirt) 的虚拟化解决方案。该 Operator 旨在支持您在 IBM Cloud 的单个托管平台上运行和部署新的和现有的 Virtual Machines (VM) 工作量。它旨在简化 VM 迁移、简化运营、加速实现价值的时间、提高灵活性并优化总体拥有成本。
借助此产品，组织将拥有多种解决方案选择余地，根据最适合其应用程序和工作量的选项，优化其在云中的虚拟化环境：
对于组织，尤其是那些已经在 Red Hat OpenShift 中使用容器并且其组织内拥有相关技能的组织，IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 提供了一条优化其环境的途径。
企业期望快速推出技术服务——例如，为迎接“黑色星期五”而扩展的电商业务，或一夜之间推出的远程医疗应用——而旧版架构可能难以支持这些服务。虽然现代化对于这些企业提升敏捷性至关重要，但他们不能放弃虚拟化工作量。
场景 1：地区银行通过虚拟化扩展 OpenShift
场景 2：扩展电子商务的中型零售连锁店
场景 3：医疗保健提供商通过虚拟化增强 OpenShift
在这三个旨在代表更广泛视角的示例方案中，都出现了关键的痛点模式，包括：
Red Hat OpenShift Virtualization 现已在 IBM Cloud 上推出，IBM Cloud 是一个专为安全而设计的企业云平台，甚至可以管理受监管行业中的任务关键型应用程序，Red Hat OpenShift Virtualization 提供以下优点：
消除阻碍您创新的复杂性。加入使用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 的众多组织的行列，优化基础架构，将 Virtual Machines 整合到其中。