主页 Case Studies IBM CIO 组织 - 混合云 IBM 混合云可提供再投资价值并管理合规性
CIO 混合云上的平台工程可助力增长和灾难恢复，并通过创造价值推动再投资。
夜间环形道路交通鸟瞰图

IBM CIO 混合云是数字化转型的引擎，它为 IBM 首席信息官 (CIO) 组织的运营带来了安全性极高的速度、规模和简便性，而这些特性是完全使用公有云或完全使用私有云时无法实现的。它使公司的数字应用程序团队能够快速地集中精力于最重要的事情： IBM 的数字业务。

IBM 是一家拥有 25 万多名员工、年收入超过 500 亿美元的公司。公司需要数千个内部应用程序来管理其多样化产品组合的方方面面。IBM 的应用程序可用于芯片设计、销售、市场营销、管理、会计、客户支持和许多其他功能。其中一些应用程序与计算机行业的历史一样悠久。还有一些支持量子计算。

应用程序团队面临着棘手的问题：

  • 托管和运行环境以及成本未受控制。
  • 及时更新最新的安全补丁。
  • 实现可用性和灾难恢复目标。
  • 满足企业安全要求。
  • 微小的改动都要花上几个月的时间。

企业对安全性、弹性和业务连续性的合规性要求在不断变化。分散的本地部署应用程序托管环境效率低下的问题日益明显。
数千 应用程序 1000000 全球用户
我们的选择很明确：我们必须在企业范围内利用 IBM 的产品和技术。对我们来说，这意味着要利用 IBM 的混合云技术来构建一个智能应用程序平台，以运行内部应用程序、集成、数字工作流和数据组件。 Matt Lyteson CIO、技术平台转型副总裁 IBM
大规模混合云平台工程

CIO 组织设想了一个内置 Business Rules 的混合云平台，即数字业务应用程序组件将在此单一平台上运行，具有完全的可观察性、透明度和优化的性能成本。“我们的选择很明确：我们必须在企业范围内利用 IBM 的产品和技术。对我们来说，这意味着使用 IBM 的混合云技术来构建一个智能应用程序平台，以运行内部应用、集成、数字工作流和数据组件。”IBM CIO、技术平台转型副总裁 Matt Lyteson 说道。

工程团队创建了一个单一的伞式混合云平台，称为 CIO 混合云。它将成为一个托管环境，既可用于容器化应用程序，也可用于基于虚拟机的应用程序，适用于一系列异构架构。Red HatOpenShifton IBM Cloud 使团队能够在本地部署和云端托管相同的环境：
随着对安全性、弹性和成本优化的业务需求不断增长，提供一个混合云平台，让 IBM 开发人员专注于为其利益相关者创建企业应用程序非常重要。CIO 混合云平台只需使用托管平台即可帮助确保满足需求。我们的混合云平台集成了一系列 IBM Cloud 服务，可在数据库、可观测性和存储等领域的应用程序创新与防护之间实现适当的平衡。 Ben Pritchett 平台架构师 IBM

结果令人惊叹：

  • 2000 多个应用程序组件已接入 CIO 混合云平台，其中大部分是定制应用程序、应用程序集成和数据组件。
  • 减少 55% 的 DevOps 开发运维时间，使应用程序团队能够专注于业务价值。
  • 与传统托管相比，CIO 混合云平台托管容器化工作量可节省 90% 成本。

应用程序团队正在实现企业目标：

  • 应用程序的更改需要几个月的时间，但现在每天都可以进行更改。快速提供安全补丁。
  • 安全性和可用性曾是应用程序的事后考虑因素，但现在高可用性的安全应用程序已成为默认设置。
  • 关键应用程序团队在灾难恢复的实施、测试和相关成本方面举步维艰。现在，灾难恢复支持已内嵌到平台的实施模式中。

扩大以前的私有云解决方案的规模和功能，需要投入资本支出和运营开销难以预测。IBM 混合云的灵活性使平台能够根据需求弹性扩展。IBM Cloud 服务目录由平台和应用程序使用。云提供安全丰富的资源，运行开销低，并按使用情况定价。数据和应用程序根据业务需求位于本地或云中。云数据驻留可以是区域性的，以满足监管要求。

平台的持续改进基于数据驱动的决策和可衡量的结果。应用程序生成的实时数据存储在数据仓库中，可用于平台和应用程序分析。随着时间的推移，一些应用程序将需要更新，平台指标将通知所需的更改。其他应用程序将达到生命周期，可以评估停用应用程序的影响。应用程序所有者可通过一个通用界面查看指标，以了解性能并排除故障。IBM Cloud Pak for Data 是数据仓库的核心组件。

该平台还可以分析基本性能并衡量更改的影响。这些数据还用于向应用程序团队报告衍生信息，包括合规情况、关键性和软件时效。IBM Cloud Security and Compliance CenterIBM Cloud Log AnalysisIBM Cloud Activity Tracker 与 IBM 合作伙伴一起被用作可观测性策略的一部分。

该平台可以对数据仓库应用基于 AI 的分析。使用IBMTurbonomic解决方案可以对应用程序托管资源进行垂直扩展。此外，还可以进行智能工作量安置，允许应用程序迁移，以实现最佳成本和性能。
90% 节约成本——充分利用混合云容器化工作量 将加入新客户和合作伙伴的速度提高 减少运营工作——减少用于平台运营的资源
默认应用程序成功

CIO 混合云托管分布在私有云和公有云上的应用程序。应用程序环境从内置 Business Rules 的“含电池”模板开始。所有数据中心都复制了一个通用的应用程序运行环境，允许应用程序在本地运行并处理区域性中断。应用程序在反映需求的计算和存储设备上运行，并使用基于消费定价的云目录服务。

转向混合云容器化环境后，托管费用大幅降低。传统的虚拟机已被容器化工作量所取代。特定于应用程序的运行负载已投入到一个通用平台中，使团队能够专注于业务价值，同时降低运营成本。

该平台尚未完成，也许永远不会完成。合规要求将会继续发展。随着 AI 的应用，对应用程序性能的要求也随之激增。通过进一步分析实时应用程序和成本数据，可以进一步优化应用程序在专用或公用系统中的位置。

如果您遇到大规模问题，IBM 可以提供大规模解决方案。
IBM 蓝色徽标
关于 IBM CIO 组织

首席信息官 (CIO) 组织领导着 IBM 的内部 IT 战略，同时负责交付、保护、现代化和支持 IBM 员工日常工作所用的 IT 解决方案。

CIO 战略包括打造自适应 IT 平台，而该平台可让整个企业更轻松地访问 IT 资源，加快问题解决速度，以及充当 IBM 的创新引擎，从而促进业务增长。
解决方案组件 IBM Cloud IBM Cloud Activity Tracker IBM Cloud Log Analysis IBM Cloud Pak for Data IBM Cloud Security and Compliance Center Red Hat OpenShift on IBM Cloud IBM Turbonomic
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2023. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504.

2023 年 10 月在美国制作。

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