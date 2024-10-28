IBM CIO 混合云是数字化转型的引擎，它为 IBM 首席信息官 (CIO) 组织的运营带来了安全性极高的速度、规模和简便性，而这些特性是完全使用公有云或完全使用私有云时无法实现的。它使公司的数字应用程序团队能够快速地集中精力于最重要的事情： IBM 的数字业务。
IBM 是一家拥有 25 万多名员工、年收入超过 500 亿美元的公司。公司需要数千个内部应用程序来管理其多样化产品组合的方方面面。IBM 的应用程序可用于芯片设计、销售、市场营销、管理、会计、客户支持和许多其他功能。其中一些应用程序与计算机行业的历史一样悠久。还有一些支持量子计算。
应用程序团队面临着棘手的问题：
企业对安全性、弹性和业务连续性的合规性要求在不断变化。分散的本地部署应用程序托管环境效率低下的问题日益明显。
CIO 组织设想了一个内置 Business Rules 的混合云平台，即数字业务应用程序组件将在此单一平台上运行，具有完全的可观察性、透明度和优化的性能成本。“我们的选择很明确：我们必须在企业范围内利用 IBM 的产品和技术。对我们来说，这意味着使用 IBM 的混合云技术来构建一个智能应用程序平台，以运行内部应用、集成、数字工作流和数据组件。”IBM CIO、技术平台转型副总裁 Matt Lyteson 说道。
工程团队创建了一个单一的伞式混合云平台，称为 CIO 混合云。它将成为一个托管环境，既可用于容器化应用程序，也可用于基于虚拟机的应用程序，适用于一系列异构架构。Red HatOpenShifton IBM Cloud 使团队能够在本地部署和云端托管相同的环境：
结果令人惊叹：
应用程序团队正在实现企业目标：
扩大以前的私有云解决方案的规模和功能，需要投入资本支出和运营开销难以预测。IBM 混合云的灵活性使平台能够根据需求弹性扩展。IBM Cloud 服务目录由平台和应用程序使用。云提供安全丰富的资源，运行开销低，并按使用情况定价。数据和应用程序根据业务需求位于本地或云中。云数据驻留可以是区域性的，以满足监管要求。
平台的持续改进基于数据驱动的决策和可衡量的结果。应用程序生成的实时数据存储在数据仓库中，可用于平台和应用程序分析。随着时间的推移，一些应用程序将需要更新，平台指标将通知所需的更改。其他应用程序将达到生命周期，可以评估停用应用程序的影响。应用程序所有者可通过一个通用界面查看指标，以了解性能并排除故障。IBM Cloud Pak for Data 是数据仓库的核心组件。
该平台还可以分析基本性能并衡量更改的影响。这些数据还用于向应用程序团队报告衍生信息，包括合规情况、关键性和软件时效。IBM Cloud Security and Compliance Center、IBM Cloud Log Analysis 和 IBM Cloud Activity Tracker 与 IBM 合作伙伴一起被用作可观测性策略的一部分。
该平台可以对数据仓库应用基于 AI 的分析。使用IBMTurbonomic解决方案可以对应用程序托管资源进行垂直扩展。此外，还可以进行智能工作量安置，允许应用程序迁移，以实现最佳成本和性能。
CIO 混合云托管分布在私有云和公有云上的应用程序。应用程序环境从内置 Business Rules 的“含电池”模板开始。所有数据中心都复制了一个通用的应用程序运行环境，允许应用程序在本地运行并处理区域性中断。应用程序在反映需求的计算和存储设备上运行，并使用基于消费定价的云目录服务。
转向混合云容器化环境后，托管费用大幅降低。传统的虚拟机已被容器化工作量所取代。特定于应用程序的运行负载已投入到一个通用平台中，使团队能够专注于业务价值，同时降低运营成本。
该平台尚未完成，也许永远不会完成。合规要求将会继续发展。随着 AI 的应用，对应用程序性能的要求也随之激增。通过进一步分析实时应用程序和成本数据，可以进一步优化应用程序在专用或公用系统中的位置。
如果您遇到大规模问题，IBM 可以提供大规模解决方案。
首席信息官 (CIO) 组织领导着 IBM 的内部 IT 战略，同时负责交付、保护、现代化和支持 IBM 员工日常工作所用的 IT 解决方案。
CIO 战略包括打造自适应 IT 平台，而该平台可让整个企业更轻松地访问 IT 资源，加快问题解决速度，以及充当 IBM 的创新引擎，从而促进业务增长。
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2023 年 10 月在美国制作。
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