IBM 是一家拥有 25 万多名员工、年收入超过 500 亿美元的公司。公司需要数千个内部应用程序来管理其多样化产品组合的方方面面。IBM 的应用程序可用于芯片设计、销售、市场营销、管理、会计、客户支持和许多其他功能。其中一些应用程序与计算机行业的历史一样悠久。还有一些支持量子计算。

应用程序团队面临着棘手的问题：

托管和运行环境以及成本未受控制。

及时更新最新的安全补丁。

实现可用性和灾难恢复目标。

满足企业安全要求。

微小的改动都要花上几个月的时间。

企业对安全性、弹性和业务连续性的合规性要求在不断变化。分散的本地部署应用程序托管环境效率低下的问题日益明显。

