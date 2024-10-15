虚拟机最初诞生于计算技术蓬勃发展的 1960 年代末至 1970 年代初。VM 的开发源自国际商业机器公司 (IBM) 主导的虚拟化实验成果。

虚拟化技术使得虚拟软件能够成功模拟物理硬件的功能——包括服务器、存储设备及网络等。这些虚拟表现形式可在单一物理机器上运行，从而显著提升组织机构从单机系统中获得的效用。

当时 IBM 的主要目标是提升其具有历史意义的大型机计算机产品线的性能。其中一部分工作包括开发分时解决方案。IBM 于 1967 年通过发布 CP-40 研究系统，首次验证了虚拟化技术的可行性。该系统功能包括：用户友好命令、文件系统命令、将记录映射至统一大小数据块的功能，以及仅通过写入操作即可创建文件的机制。

在随后五年间持续改进，最终在 1972 年推出了具有分水岭意义的、被公认为全球首款虚拟机产品。VM/370 标志着 IBM System/370 大型机的开端，并首次支持虚拟内存的使用。能够在虚拟环境中提供完整计算机功能的虚拟机时代由此开启。