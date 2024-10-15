虚拟机的创建与部署十分简便，这极易导致虚拟机过度增生，这些虚拟机会随着时间推移和闲置而逐渐失效。VM 蔓延通常会造成人力与资源浪费。
虚拟机最初诞生于计算技术蓬勃发展的 1960 年代末至 1970 年代初。VM 的开发源自国际商业机器公司 (IBM) 主导的虚拟化实验成果。
虚拟化技术使得虚拟软件能够成功模拟物理硬件的功能——包括服务器、存储设备及网络等。这些虚拟表现形式可在单一物理机器上运行，从而显著提升组织机构从单机系统中获得的效用。
当时 IBM 的主要目标是提升其具有历史意义的大型机计算机产品线的性能。其中一部分工作包括开发分时解决方案。IBM 于 1967 年通过发布 CP-40 研究系统，首次验证了虚拟化技术的可行性。该系统功能包括：用户友好命令、文件系统命令、将记录映射至统一大小数据块的功能，以及仅通过写入操作即可创建文件的机制。
在随后五年间持续改进，最终在 1972 年推出了具有分水岭意义的、被公认为全球首款虚拟机产品。VM/370 标志着 IBM System/370 大型机的开端，并首次支持虚拟内存的使用。能够在虚拟环境中提供完整计算机功能的虚拟机时代由此开启。
与许多不幸情形类似，虚拟机蔓延往往始于良好初衷却逐渐失控。企业 IT 部门为应对特定时效性需求（通常带有紧迫性）而部署虚拟机。虚拟机建成并投入运行。一切井然有序。
但随着时间推移。创建 VM 的业务场景可能依然存在，但曾经的紧迫性已明显消退。无论闲置原因为何，当未被使用的 VM 开始积尘时，它们便逐渐成为遗留物（其必要性如同为家庭项目购置后便永不再使用的硬件工具）。最终，这些虚拟机迅速沦为企业资源中的冗赘。
虚拟机蔓延的其他成因包括：
或许有人质疑 VM 蔓延的严重性。诚然，部分闲置 VM 可能未被使用，但此举足以拉响警报吗？事实表明，确实存在充分理由需警惕 VM 蔓延问题：
通过以下简易管理技巧，可将企业维护的 VM 数量控制在可控水平：
=明智的企业会监控并规范其 VM 的创建与管理。有效的 VM 治理政策需涵盖容量规划（用于限制新 VM 的最大数量）、VM 性能优化及 VM 生命周期管理等问题。
一旦确定需要清除某台 VM，即启动停用流程。将目标 VM 移出服务环境。随后，确保该 VM 内所含数据得到安全处理。最终彻底清除该 VM 的硬件与软件组件。
企业需要遵循数据保护措施，确保那些值得长期存储的 VM 安全无虞。这包括采用能识别磁盘空间使用率的监控工具，以及实施保障适当访问控制的安全防护措施。
即使构建最缜密的计算机系统，在当今时代仍可能遭遇突发状况。因此必须为 VM 制定有效的灾难恢复计划，以便在最坏情况发生时能够启动应对。
当治理政策落实后，企业需确保所有相关员工都接受过既定 IT 基础设施及备份计划的系统培训。应向所有 IT 团队及管理员清晰阐述该治理政策的具体内容。
另一种对抗 VM 蔓延的方法是直接运用虚拟化工具与技术，这类工具旨在帮助管理 VM 使用并减轻 VM 蔓延的影响。此类管理工具包括：
