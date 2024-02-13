尽管许多人将数据保护和数据安全这两个术语互换使用，但它们代表两个截然不同的领域，有着关键性的区别。

数据安全是数据保护的一个子集，侧重于保护数字信息免遭未经授权的访问、破坏或盗窃。它涵盖信息安全的各个方面，包括物理安全、组织政策和访问控制。

相比之下，数据保护涵盖了所有数据安全性实践，并通过强调数据可用性发挥更大作用。

数据保护和数据安全都包括数据隐私。数据隐私的重点是支持以下一般原则的政策：个人应对其个人数据拥有控制权，包括决定组织如何收集、存储和使用其数据的能力。

换句话说，数据安全和数据隐私都是更广泛的数据保护领域的子集。