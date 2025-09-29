尽管大多数消费者对“个人数据”的含义有一个大致的了解，但这个词对不同的人来说可能有不同的含义，而且其涵盖的内容比最初想象的要多得多。

在 CCPA 中，个人数据被定义为“识别、涉及、描述特定消费者或家庭，能够合理地与特定消费者或家庭直接或间接关联或合理关联的信息”。1

CCPA 准则涵盖以下个人数据的具体示例：

姓名名称

地址

*电话号码

*电子邮件地址

IP 地址

出生日期

社会保障号码

驾驶执照号码

护照号码

银行账户信息

信用卡/借记卡号码

教育数据和证书

例如，当每种类型的信息可以通过数据分析进行组合，用于创建特定消费者或消费者群体的综合视图，并对消费者营销趋势做出更广泛的推断时，个人数据对营销人员来说变得更有价值。 常规收集的其他一些形式的 PI 同样会透露个人特征，包括：

消费者购物偏好

个人浏览历史

明确的个人态度

特定的个人行为

另一个值得关注的领域涉及 Cookie 以及网站如何将其用作唯一标识符。 这包括第一方 Cookie（其设计目的是在其商业目的达成后自行删除）以及第三方 Cookie（不会自行删除，并且具有收集各种类型的个人数据的功能，包括敏感的个人信息）。

由于网站可能滥用第三方 Cookie，CCPA 认为通过使用 Cookie 在网站上收集的数据属于 PI，因此需要加以保护。