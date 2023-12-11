什么是灾难恢复即服务 (DRaaS)？

DraaS 解决方案复制并托管物理和虚拟服务器，提供故障转移。在此过程中，当主系统发生故障时，IT 操作将切换到辅助系统。当灾难发生时，有效的 DRaaS 有助于限制停机时间，缩短恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO)。

近年来，随着商业界对数据安全重要性的认识不断提高，DR 解决方案越来越受欢迎。采用 DRaaS 方法的公司本质上是将其 DR 计划外包给第三方。根据 Global Market Insights (GMI) 的最新报告（ibm.com 外部链接），DRaaS 的市场规模在 2022 年为 115 亿美元，并有望在这一年增长 22%（ibm.com 外部链接）。

什么是灾难恢复计划？

DRaaS 解决方案依赖于灾难恢复计划 (DRP)，这些详细文档概述了组织如何应对意外事件。与业务连续性计划 (BCP) 一起，DR 计划有助于确保企业准备好面对许多不同类型的威胁，包括勒索软件和恶意软件攻击、自然灾害等等。

强大的 DRP 可以帮助恢复 连接 并在灾难发生后修复 数据丢失 。在计划外事件中，提供 DRaaS 支持的第三方供应商不太可能遭受与其客户相同的关闭，从而使 DRaaS 供应商能够比客户本身更有效地制定客户的 DRP。

什么是 故障转移/故障回复？

故障转移和故障恢复是 DRaaS 的核心概念，可帮助第三方供应商有效地支持其客户并实施其 DRP，无论他们面临的事件的严重程度如何。故障转移是指当主系统因断电、网络攻击或其他威胁而发生故障时，IT 操作将切换到辅助系统。

故障恢复 是在恢复全部功能后切换回原始系统的过程。在 DRaaS 服务模型中，供应商可能 会从客户的 数据中心 故障转移到 辅助站点，在那里冗余系统将立即生效。如果执行得当， 故障转移和故障恢复 可以创造一种无缝体验，用户甚至不会意识到他们被移动到辅助系统。